XRP ve XLM Pepsi ve Coca-Cola Gibi Olacaklar! Ripple Yöneticisinden Analiste Bomba Açıklama!

Black Swan Capitalist’in yayımlanan son bölümünde teknik analist Francis Hunt, XRP ve Stellar Lumens’in (XLM) yaklaşan finansal devrimde, özellikle merkez bankası kullanımı açısından Pepsi ve Coca-Cola’ya benzer rollere sahip olma potansiyeli bulunduğunu düşünen Ripple yöneticisinin görüşlerini paylaştı.

XRP ve XLM’de Son Durum

Francis Hunt tarafından ismi verilmeyen Ripple yöneticisi, XRP ve XLM’yi bu şekilde kategorize etmenin temelinin “aynı işlevleri” yerine getirme potansiyelinden kaynaklandığını belirtti. Her iki kripto paranın da de yaklaşan finansal değişim sürecinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

XRP Ledger (XRPL) için önemli bir yer tutan ekip üyesi Jed McCaleb’in 2014 yılında Stellar ağının tanıtımı da yaptığını unutmamak gerekiyor. McCaleb daha önce 2013 yılına kadar Ripple’da Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) olarak da görev almıştı.

McCaleb’in sahip olduğu pozisyon daha sonrasında XRP ve kripto topluluğunun önde gelen üyelerinden biri haline gelen, bir zamanlar XRP’nin çok büyük bir token olduğuna dair fikirlerini sunan David Schwartz tarafından dolduruldu.

XRPL’nin orijinal yaratıcılarından birisi olan McCaleb’in Stellar ağı XRP ile benzerlikler de barındırıyor. McCaleb’in sahip olduğu Stellar vizyonu, XRP’ye benzerlik gösteriyor ve sınır ötesi ödemelerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamayı hedefliyor. Küresel yapı içerisinde kişilerin ve işletmelerin ayrıcalığını, erişilebilirliğini ve güçlendirilmesini desteklemekte.

XLM ve XRP ATH Yapabilir Mi?

Podcast’in ilerleyen bölümlerinde ise XRP ve XLM arasındaki karşılaştırılabilir fiyat eğilimlerine dikkat çekildi ve Hunt’ın hareket benzerliklerine ilişkin bakış açısına vurgu yapıldı. Hunt’a göre XLM’in XRP’nin fiyat dalgalanmalarını sürekli olarak kopyaladığı görülmekte.

İlk ve önemli bir örnek olarak her iki kripto para birimi ATH seviyesine aynı dönemde ulaştı. XRP bu dönemde 3,84 dolara, XLM ise 1,05 dolara ulaşmıştı. Her iki token da bunun devamında düşüş yaşamış ve sonraki yıllarda da benzer fiyat hareketleri sergilemişti.

XLM yazım saati itibariyle 24 saat içinde %0,85 düşüşle 0,1199 dolardan işlem görürken, XRP ise 24 saat içinde %0,92 düşüşle 0,6199 dolardan işlem görüyordu. Her iki token da geçtiğimiz hafta sırasıyla %2,5 ve %4,78, geçtiğimiz ay ise %9,83 ve %18,88 düşüş göstermişti.

Her iki token da benzer fiyat hareketlerine sahip ve benzer işlem hacimli yapıda hareket ediyor. Analist tarafından, XLM için 6,5 dolar ve XRP için 33 dolar fiyat hedefi verildi.

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