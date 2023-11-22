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Microsoft Yerine OpenAI! WLD Coin Yatırımcılarının Yüzü Güldü

Fatih Uçar
Fatih Uçar

Son 1 haftadır o kadar enteresan şey aynı anda oldu ki gerçekten baş döndürücü günler yeniden başladı diyebilirim. Binance davası, OpenAI cephesindeki olaylar ve diğer birçok gelişme kripto para yatırımcılarının tam anlamıyla başını döndürüyor. Bu durum kripto paralarda volatiliteyi de artırıyor. Peki WLD Coin özelinde son gelişmeler neler?

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Microsoft ve OpenAIWLD Coin Fiyatı

Microsoft ve OpenAI

Sam Altman kısa süre önce OpenAI yönetim kurulu tarafından sert bir dille görevden alındı. Haberin ardından WLD Coin fiyatı (kurucusu olduğu kripto girişimi) hızla düştü. Daha sonra OpeanAI çalışanlarının neredeyse yüzde 90’ı Sam geri gelmezse Microsoft’a geçeceklerini açıkladı. Microsoft ise Sam dahil tüm çalışanlara yer olduğunu duyurdu ve bu kriz dönemini fırsata çevirmek için önemli bir adım attı.

700’ü aşkın teknik çalışanın OpenAI’dan ayrılıp Microsoft’a geçmesi yapay zeka alanında şirkete çok büyük katkı sağlayacaktı. Bu yüzden hisse fiyatının yükselişe geçtiğini gördük. Tüm bu baş döndürücü olayların ardından Yapay zeka firmasından yapılan açıklamaya göre, daha önce görevden alınan OpenAI CEO’su Sam Altman eski görevine geri dönecek.

22 Kasım’da OpenAI görevden aldıkları Altman ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. Popüler ChatGPT AI botunun arkasındaki firma, Başkan olarak Bret Taylor, Larry Summers ve Adam D’Angelo’dan oluşan yeni bir yönetim kurulu oluşturuyor.

Sam ise şunları yazdı;

“Yeni yönetim kurulu ve Satya’nın (Microsoft CEO’su Satya Nadella) desteğiyle OpenAI’ye geri dönmeyi ve Microsoft ile olan güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyorum.”

WLD Coin Fiyatı

Sam Altman hali hazırda Worldcoin (WLD) projesinin kurucusu ve yatırımcıların temel motivasyonu OpenAI CEO’sunun kurduğu kripto girişimine yatırım yapmaktan ibaret. Bu motivasyon o kadar güçlü ki düzenleyici baskı ve devletlerin retina taramasına karşı negatif yaklaşımına rağmen uzun vadeli iyimserliklerini koruyorlar.

Şimdi Sam’in büyük bir savaşın ardından görevini geri alması WLD Coin yatırımcılarının motivasyonunu daha da artırdı. Token, Altman’ın görevden alınması haberinin ardından hafta sonu 1,8 dolar seviyesine kadar düştükten sonra 2,7 dolar sınırına dayandı. Eğer WLD Coin fiyat artışı sürerse 5,29 dolarlık ATH seviyesine kadar devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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