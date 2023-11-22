Sıcak Gelişme! HTX ve Heco Chain Saldırıya Uğradı! Justin Sun’dan İlk Açıklama

Kripto para dünyasında bugün 86 milyon 600 bin dolarlık çıkış gündeme bomba gibi düştü. Buna göre HECO Chain köprüsü kullanılarak yapılan çıkışla ilgili endişe verici durumlar da ortaya çıktı. Diğer taraftan 12 milyon 400 bin dolarlık çıkış ise HTX’ten gerçekleşti. Konuyla ilgili olarak bunun bir hack olduğu Justin Sun tarafından doğrulandı.

HECO Chain’den Devasa Transfer

86 milyon 600 bin dolarlık çıkışın HECO Chain’den gerçekleşmesi hack ile ilgili endişelerin artmasına neden oldu. Hatırlanacağı üzere Justin Sun, Tron ve BitTorrent köprü ekosistemini 2022 yılında, şu anda hack sorunlarıyla karşı karşıya olan HECO ile birleştirmişti.

Konuyu gündeme getiren PeckShield HECO Chain köprüsünden gerçekleşen önemli çıkışın büyük olasılıkla, yaklaşık bir aydır gündemde olan bir hack olayının yaşandığı Poloniex ile bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.

PeckShield’e göre bu olay Poloniex‘te ve HTX’te gerçekleşen ve toplam 125 milyon dolarlık bir çekim işlemini içeren daha önceki bir olayla benzerlik gösteriyor. Bu şüpheli işlemlerin paralel yapısı, Heco Bridge’den yaklaşık 21 milyon dolara karşlık gelen 10.145 ETH’nin çekilmesiyle birleştiğinde, koordineli bir çaba olduğuna dair şüpheleri artırmaktadır. Yazıyı yazarken Justin Sun’dan bir açıklama geldi.

Justin Sun’dan Açıklama

Yazıyı yazarken Justin Sun’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Sun yaptığı açıklama HTX ile Heco Chain’in saldırıya uğradığını belirterek borsanın kayıpların tamamını telafi edeceğini ifade etti. Sun ayrıca para yatırma ve çekme işlemlerinin de askıya alındığına dikkat çekti.

Sun ayrıca yaptığı açıklamada fonların tamamen güvende olduğunu vurgulayarak saldırıyla ilgili araştırmalarına devam ettiklerini belirtti. İlgili araştırmanın sonucunda borsanın faaliyetlere devam edeceğini de vurguladı.

Bu endişe verici gelişmeler ışığında, platform operatörleri ve düzenleyiciler de dahil olmak üzere Blockchain paydaşlarının işbirliği yapması ve güvenlik önlemlerini güçlendirmesi zorunlu hale gelmekte. Potansiyel güvenlik açıklarının belirlenmesi ve ele alınması, Blockchain ağlarının bütünlüğünü korumak için çok önemli hale gelmiş durumda.