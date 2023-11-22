Blockchain teknolojisi günlük hayata entegre olmaya devam ediyor. Buna göre Belçika hükümeti, 2024 yılının ilk çeyreğinde Avrupa Birliği Konseyi başkanlığı esnasında bir Avrupa blockchain altyapısı sağlanmasını ve bu altyapının geliştirilmesini hızlandırmayı planladığını açıkladı. Öneriye göre hükümet yetkilileri; ehliyet ve mülk tapuları gibi resmi belgelerin güvenli bir şekilde depolanmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Belçika’dan Blockchain Önerisi

Belçika’nın Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Bakanı Mathieu Michel 21 Kasım’da Science|Business’a yaptığı açıklamada, pan-AB altyapısı için bir kamu blockchain ağının geliştirilmesi sürecinin Belçika’da yaklaşan dönem başkanlığı sürecinde dört önceliği arasında yer aldığını açıkladı. Planlamaya göre geri kalan üç girişim ise yapay zeka (AI), çevrimiçi anonimlik ve kripto ekonomi için gerekli beceri konularını ele alacak.

Michel, Avrupa Komisyonu tarafından 2018 yılında 27 AB üye ülkesi ile Norveç ve Lihtenştayn ortaklığından oluşan Avrupa Blockchain Ortaklığı ile işbirliği içinde kurulan Avrupa Blockchain Hizmetleri Altyapısı (EBSI) projesinin yeniden gündeme getirilmesini öneriyor:

“Bu teknik bir proje. Eğer ortak bir altyapı kurmak istiyorsak bunun bir Avrupa projesi ve siyasi bir proje olması gerekir.”

EBSI Projesi Neleri Kapsıyor?

Yenilenen EBSI projesi, Europeum olarak yeniden adlandırılacak ve AB genelinde ehliyet ve diğer resmi belgelerin doğrulanması gibi kamu yönetimi görevleri tarafından kullanılacak. Michel’e göre proje aynı zamanda dijital Euro altyapısını da destekleyebilir. Mathieu Michel, özel alternatifler yerine AB üye devletleri tarafından geliştirilen bir kamu blockchain altyapısının kullanılmasının önem arz ettiğini açıkladı:

“Güvenlik, şeffaflık ve gizlilik açısından blockchain altyapısı, kendilerine ait verilerin kontrolünü vatandaşlara geri verebilir.”

Şu anda İtalya, Hırvatistan, Polonya, Portekiz, Slovenya, Lüksemburg ve Romanya Europeum planına şimdiden kaydoldu. Projenin merkez ofisinin Belçika’da alacağı açıklandı.

Kripto ve blockchain alanında yasal düzenleyici konsolidasyon süreci ise istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Kasım ayı başında 47 ulusal hükümet, vergi makamları arasında otomatik bilgi alışverişine ilişkin yeni bir uluslararası standart olan Kripto Varlık Raporlama Çerçevesini (CARF) ülke hukuk sistemlerine göre hızla entegre etmek için ortak bir anlaşma sağladı.