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  •   0,23 Dolara Ulaşırsa Şaşırmayın! Binance Borsasındaki Altcoin Roketleri Ateşleyebilir!

0,23 Dolara Ulaşırsa Şaşırmayın! Binance Borsasındaki Altcoin Roketleri Ateşleyebilir!

Özet

  • XLM Coin fiyatı 0,13 dolarlık direnç alanını test ediyor.
  • Kısa vadede 0,11 dolar desteği teyit edildi.
  • Şimdi direnç ve destek bölgelerinden birinin kırılması gerekiyor. Yukarıda 0,23 ve aşağıda 0,105 dolar hedefleri var.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:55
24 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Binance borsasında işlem gören yılların altcoini yakında hızlı bir toparlanma dönemini başlatabilir. Peki kritik seviyeler neler? Güncel fiyat önemli bir direnç seviyesinin eşiğinde. Üstelik genel piyasa düşüşü sırasında yükselişin devam etmesini sağlayacak güçlü destek çizgisi korundu.

Stellar (XLM) Coin Yorum

Stellar‘ın fiyatı 17 Ağustos’ta uzun bir alt fitil oluşturmasını sağlayan güçlü bir toparlanma başlattı. Fiyat direnç seviyelerinin birleştiği bir noktada işlem görüyor. Kırılıp kırılmaması ya da reddedilip reddedilmemesi gelecekteki eğilimi belirleyebilir. Haftalık grafikteki okumalar XLM fiyatının yılın başında 616 günlük bir direnç çizgisinden çıktığını gösteriyor. Böyle uzun vadeli bir yapıdan kopuş düşüş trendinin artık tersine döndüğüne işaret eder.

Uzun vadeli yükseliş görünümü besleyen 616 günlük direnç kırılması 0,105 dolarlık yatay alanın kazanılmasını sağladı. Temmuz ayındaysa fiyat 0,195 dolar ile yıllık zirvesini gördü. Ancak Stellar lumens yıllık en yüksek seviyesinden bu yana düştü. Aynı hafta satış baskısının bir işareti olarak kabul edilen uzun bir üst fitil oluşturdu. Düşüş, geçen hafta 0,105 dolarlık destek seviyesine kadar devam etti. Yukarıda bahsettiğimiz gibi buradan gelen tepki yükselişi alıcıları halen daha fazla yükseliş için istekli olduğunu gösteriyordu.

XLM Coin Fiyat Tahmini

Eğer yükseliş devam ederse XLM fiyatı %86 oranında artarak tekrar 0,23 dolara ulaşabilir. Öte yandan ralli ivme kaybederse, fiyat %43 oranında düşerek 0,105 dolar bölgesine gerileyebilir. Günlük zaman dilimi analizi XLM’nin fiyat hareketi için belirsiz bir perspektif sunuyor. Fiyat, 13 Temmuz’dan itibaren azalan bir direnç çizgisinin altına düşmesinin ardından 17 Ağustos’a kadar 0,105 dolar gibi düşük bir seviyeye ulaştı. Bununla birlikte 0,110 dolar desteği teyit edildi.

Bu toparlanmaya rağmen XLM azalan direnç çizgisini geçemedi. Fiyatın bugün de 0,13 dolar direncini aşamaması erken bir başarısızlık sinyali olabilir. Günlük RSI’ya bakıldığında karışık sinyaller var. Gösterge yükselişte ancak 50’nin altında kalıyor ve aynı zamanda azalan direnç çizgisinin altında kalıyor. Fiyat hareketinde olduğu gibi, RSI’ın kırılması veya reddedilmesi gelecekteki eğilimi ölçmede çok önemli olacaktır.

Özetle, XLM’nin fiyatının geleceği direnç çizgisini aşıp aşamayacağına ya da reddedilmenin devam edip etmeyeceğine bağlı. Başarılı bir kırılma, 0,160 dolara doğru %27’lik bir yükselişe yol açabilirken, reddedilme %14’lük bir düşüşle 0,110 dolara geri çekilmeyi tetikleyebilir.

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