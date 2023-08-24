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  •   Son Dakika: Beklenen ABD Verileri Açıklandı! Kripto Paraları Nasıl Etkileyecek?

Son Dakika: Beklenen ABD Verileri Açıklandı! Kripto Paraları Nasıl Etkileyecek?

Özet

  • Açıklanan veriler kripto paralar lehine değil.
  • ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri - Açıklanan: 0,5% (Beklenti: 0,2% Önceki: 0,2%)
  • ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - Açıklanan: 230K (Beklenti: 240K Önceki: 239K)
  • Piyasaya etkisi: Negatif
15:39
24 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için son 2 yıldır makro ekonomik verilerin önemi oldukça arttı. Fed bunda etkili oldu. Risk piyasalarını sarsan sıkı para politikası döneminin başlaması faiz ve enflasyon dışındaki kritik verilerin kripto paralar üzerindeki etkisini artırdı. Peki son gelen veriler yatırımcılar için neye işaret ediyor?

İçerik Rehberi

Kripto Paralar Son Dakika

Yarın Türkiye saatiyle 17:00’da Powell bugün başlayan Jackson Hole etkinliğinde konuşacak. Piyasalar burada güvercin bir tavır takınacağı beklentisiyle birkaç gündür iyimserliğini koruyor. Diğer taraftan bugün gelen veriler istihdamın güçlü kaldığını gösteriyor. Fed enflasyonla mücadele için istihdam ve ücret artışı sorununu çözmek istiyor.

Çekirdek dayanıklı mal siparişleri önceki 0,2%’ye karşın şimdi 0,5% açıklandı. Diğer taraftan İşsizlik haklarından yararlanma başvurusu 240K beklenirken 230K geldi. Verilerdeki sapma aşırı olmasa da kripto paralar lehine değil. Önceki ücret artışları, enflasyon gibi kritik verileri de hatırlarsak her şeyin tamamen Fed’in istediği gibi ilerlemediğini görüyoruz.

Önümüzdeki ayın sonuna doğru açıklanacak yeni faiz kararı öncesinde yatırımcılar Ağustos ayı enflasyon ve ücret artışı verilerine odaklanacak. Şimdilik iyi gelmeyen veriler Bitcoin fiyatı üzerinde negatif bir sonuç doğurmadı. Bu durum devam eden Powell iyimserliğinin gücü olabilir.

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