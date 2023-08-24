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  •   Unstoppable Domains, Kullanıcıları için Anlık Mesajlaşma Sistemi Başlattı

Unstoppable Domains, Kullanıcıları için Anlık Mesajlaşma Sistemi Başlattı

Özet

  • Unstoppable Domains, Web3 kullanıcıları için anlık mesajlaşma sistemi başlattı. Bu sistem, .crypto, .wallet, .polygon ve diğer alan adı sahiplerine XMTP kullanan uygulamalarda birbirleriyle şifreli mesajlaşma olanağı sunuyor.
  • Bu mesajlaşma entegrasyonu XMTP protokolüne dayanıyor ve Unstoppable Domains faaliyetini durdurduğunda bile kullanıcıların mesajları ve verileri korunacak.
  • Coinbase Wallet gibi diğer projelerle entegrasyon çalışmaları da devam ediyor ve Unstoppable Domains kullanıcıları, Web3 projelerinden bildirim almak için Push Protocol entegrasyonunu bekleyebilirler.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:10
24 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Unstoppable Domains, baş mühendis Aaron Quirk’in 23 Ağustos’ta yaptığı duyuruya göre Web3 kullanıcı adı sahipleri için bir anlık mesajlaşma sistemi başlattı. Buna göre; .crypto, .wallet, .polygon veya diğer domain sahipleri artık UD iOS uygulaması, web sitesi, Coinbase Wallet, Lenster ve Buttrfly gibi Lens protokolü uygulamaları da dahil olmak üzere XMTP kullanan çoğu uygulamada birbirleriyle mesajlaşabilecek. Duyuruda, UD’nin Android sürümünün başlangıçta mesajlaşma sağlamayacağı, ancak yakında bu özelliği sağlayacağı açıklandı.

Devrim Niteliğinde Entegrasyon

Yeni mesajlaşma entegrasyonu, mesajları tamamen şifrelemek ve alıcılara göndermek için bağımsız bir protokol olan genişletilebilir mesaj taşıma protokolüne (XMTP) dayanıyor. Bu nedenle Unstoppable Domains gelecekte faaliyetlerini durdursa bile kullanıcılar bu özelliği kullanmaya devam edecek. Duyuruda, “Unstoppable’a ne olursa olsun mesajlarınız korunacak ve sizin için erişilebilir olacaktır.” denildi.

Web3 kullanıcı adları 2017’den beri kullanılıyor. Bunlar kripto kullanıcılarının kripto cüzdan adreslerini (hesapları temsil eden uzun karakter dizileri) hatırlaması daha kolay isimlerle ilişkilendirmelerine olanak tanıyor. Örneğin, hatırlanması son derece zor olan 0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045 basitçe “Vitalik.eth” olabilir.

Bu kripto kullanıcı adları geçmişte çoğunlukla ödeme almak için kullanıldı ancak birkaç proje, mesajlaşma da dahil olmak üzere diğer uygulamaları içerecek şekilde kullanım alanlarını genişletmeye çalışıyor.

Web3 Alanında Domain Adreslerinin Gelişimi

Coinbase Wallet, 12 Temmuz’da kullanıcıların .eth veya .cb.id kullanıcı adları aracılığıyla birbirlerine mesaj göndermelerine olanak tanıyan bir anlık mesajlaşma sistemi başlattı. Coinbase Wallet özelliği iki projenin ortak XMTP kullanımı sayesinde sosyal medya protokolü Lens ile de entegre edildi ancak bu paylaşımlı sistem, .crypto veya .polygon ile bitenler gibi Unstoppable Domains aracılığıyla kaydedilen kullanıcı adlarını kapsamıyordu fakat Quirk’in duyurusuna göre bu sorun artık çözüldü. Lens uygulamaları veya Coinbase Wallet kullanıcıları artık diğer yöntemlere ek olarak kullanıcı adlarını kullanarak birbirlerine mesaj gönderebilecekler.

Quirk ayrıca, şirketin yakında Push Protocol ile bir entegrasyon yayınlayacağını ve Unstoppable Domains kullanıcı adı sahiplerinin Web3 projelerinden bildirim almak için kaydolmasına izin vereceğini belirtti. Projeler kullanıcılara Unstoppable Domains web sitesi veya uygulaması üzerinden mesaj gönderebilecek.

26 Nisan’da Unstoppable Domains, Binance US ile de ortaklık kurarak kullanıcılarının “.BinanceUS” ile biten adları kaydetmelerine olanak sağladı. Ve 17 Temmuz’da rakip Ethereum Name Service (ENS) ile ateşkes ilan ederek ENS .eth isimlerinin ilk kez Unstoppable Domains mağazasında satılmasına izin verdi.

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