Bugün PancakeSwap için Linea müjdesini duyurmuştuk. Aradan çok bir zaman geçmeden Base için 1inch müjdesi de geldi. DeFi platformları yeni ortaya çıkan ve popüler olan ağlara faaliyetini genişleterek ayı piyasalarının etkisini hafifletmeye çalışıyor. Bu haklı hamleleri bize rekabetin çok daha kızışabileceğini söylüyor.

1inch Haberleri

1inch Network, Ethereum Layer 2 ağı Base üzerinde merkezi olmayan borsa aggregation protokolünü ve limit emirlerini başlattı. Protokol, kullanıcı takas oranlarını optimize etmek için Uniswap, Balancer, SushiSwap ve Base Swap gibi merkezi olmayan borsalardan likidite çekecek. Buna ek olarak, limit emri protokolü Base kullanıcılarının istedikleri fiyatlardan işlem yapabilmelerini sağlayacak ve yalnızca piyasa fiyatı belirledikleri değerle eşleştiğinde işlem gerçekleştirecek.

1inch Network kurucu ortağı Sergej Kunz şunları söyledi;

“Base çok umut verici bir layer2 çözümü ayrıca Coinbase gibi büyük bir oyuncu tarafından inkübe ediliyor”.

1inch, yalnızca geçtiğimiz hafta içinde 1 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirerek DEX aggregation alanında lider konumunu sağlamlaştırdı. Protokol Optimism, Arbitrum ve zkSync Era Layer 2 ağlarıyla halihazırda entegre olmuş durumda ve diğerlerinin yanı sıra Ethereum, BNB Chain ve Avalanche ağlarını da destekliyor.

Base Airdrop Yapar Mı?

Çok zincirli dünyada popüler uygulamaların 10 hatta belki 20-25 farklı blockchainde faaliyet gösterdiğini göreceğiz. Bu durum akıllı sözleşme tokenlerinin geleceğini olumsuz etkileyecek olsa da kripto yatırımcıları için alternatifleri genişletecek. Üstelik artan rekabet sayesinde kullanıcılar daha düşük ücretler, daha hızlı işlem onaylarına kavuşacak.

Base ana ağı 9 Ağustos’ta resmi olarak halka açıldı ve Base’deki günlük aktif kullanıcı sayısı 100.000’i aştı. Ağ henüz yeni olduğu için ilgi yüksek ve son veriler diğer baskın Optimistic rollup ölçeklendirme çözümleri Arbitrum ve Optimism’den daha fazla işleme ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Base’in yedi günlük ortalama işlem sayısı Arbitrum’un 646.000 ve Optimism’in 469.000’ine kıyasla 23 Ağustos’ta 813.000’e ulaştı.

Geçtiğimiz hafta Compound, Base’de başlatılan ilk DeFi protokollerinden biri olarak Uniswap ve SushiSwap’e katıldı. Dün USDC ihraççısı Circle, stablecoin’in Eylül ayında Base ile entegre edileceğini duyurmuştu.

Peki Base ağı airdrop yapacak mı? Coinbase ilk duyuru haberinde bunun kesinlikle olmayacağını açıkladı. Üstelik SEC ile hali hazırda başı beladayken bunu yapıp kendini adeta ateşe atması da pek mantıklı değil. Airdroplarda arzın önemli miktarı ekip, erken dönem kurumsal yatırımcılar ve ödüllere ayrılır. Eğer Coinbase regülasyonlar net biçimde oluşmadan böyle bir şey yaparsa mahkemede SEC karşısında haklılığını ispat edemez. Üstelik borsada işlem gören bir şirketten kendi tokeni diyebileceğimiz bir kripto parayı piyasaya sürmesi hisse senedinin de geleceğini olumsuz etkileyebilir.