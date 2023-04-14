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Bu Altcoin Kritik Eşiği Aştı! Hedef 360 Dolar, Başarabilecek Mi?

En büyük altcoinlerden biri ve kral kripto borsasının yerel tokeni. Peki fiyatı kaç dolara ulaşacak?
20:30
14 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yıllar evvel birçok yatırımcı bu altcoinin 20 doların altında olduğu günleri hatırlayacaktır. Büyüyen piyasayla onun da fiyatı katlandı. Hacim bakımından en büyük kripto para borsasının altcoini BNB kritik eşiği aştı. Bugün gelen yükseliş dalgası onun fiyatını daha da ileri taşıyacak mı? Güncel veriler ve tahminler neler?

Binance Coin (BNB)

BNB fiyatı, düzenleyicilerin birden fazla kripto borsasını hedef almasıyla 280 doların altına düştüğü 11 Mart’tan bu yana %20 arttı. Açılan davaya rağmen yatırımcıların kripto paralara karşı iştahı yüksek kalmaya devam ediyor. Binance borsası CFTC tarafından dava edildi ve CZ üzerindeki baskı artıyor. Öte yandan on-chain veriler günlük kullanıcıların istikrarlı olduğunu ortaya koyarken, BNB Chain ağındaki uzun vadeli katılımcılar iyimserliğini korudu. Üstelik bugün 674 milyon dolar değerinde 2 milyondan fazla BNB son çeyreklik yakım programı dahilinde dolaşımdan çıkarıldı.

Nisan ayında %5 artış gösteren on-chain veriler BNB fiyatı için daha fazla artış ihtimali olduğunu söylüyor. Santiment tarafından sağlanan verilere göre uzun vadeli BNB yatırımcıları, Binance ve diğer kripto borsalarını çevreleyen son Korku, Belirsizlik ve Şüphe (FUD) karşısında korkulandan daha az tedirgin oldu. Aşağıdaki grafik bize Ortalama Coin Yaşının son davanın ardından nasıl yükseldiğini gösteriyor. Eğer insanlar panikle satış yapıyor olsaydı burada hızlı bir düşüş görmeliydik.

BNB Coin Yorum

Binance’ın 24 Mart’ta teknik sorunlar nedeniyle alım satıma ara vermesinden bu yana, BNB ağı günlük aktif kullanıcıları %20 oranında toparlandı. 24 Mart ve 14 Nisan tarihleri arasında, BNB ağında etkileşime giren günlük aktif adresler 3.295’ten 3.911’e yükseldi. Günlük Aktif Kullanıcılar, bir ağ üzerinde etkileşimde bulunan katılımcı sayısını ölçen bir on-chain metriktir. Bir blockchainde Günlük Aktif Kullanıcı (DAU) sayısının yüksek olması onun güçlü bir şekilde benimsendiğini ve kullanıldığını gösterir. Fiyat ile de doğru orantılıdır.

Uzun vadeli yatırımcılar arasındaki iyimserlik göz önüne alındığında, Günlük Aktif Adreslerdeki son yükseliş trendi, BNB fiyatının daha da yükselmesini tetikleyebilir. MVRV verileri bize 360 dolar seviyesinin makul bir hedef olabileceğini söylüyor. Aşağıdaki grafik, BNB sahiplerinin çoğunun şu anda yaklaşık %20 kârda olduğunu göstermektedir.

Geçmiş MVRV verileri, sahiplerin %30 bölgesi civarında kâr elde etme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Buna göre fiyatın 365 dolara yaklaştıkça daha fazla satışla karşılaşma ihtimali var. Ancak bu direnç aşılabilirse BNB Coin fiyatı 387 dolara ulaşabilir. 308 ve 285 dolar seviyeleri ise olumsuz senaryonun iki korkunç hedefidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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