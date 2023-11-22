Coinbase Direktöründen Flaş Açıklama: Binance Sıfır Satışla Bu İşten Sıyrılabilir! Binance Çok Güçlü!

4 milyar dolarlık borç dünya üzerinde bulunan bir çok şirketi iflasa sürükleyebilir. Buna rağmen konu Binance olunca durumun böyle gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. İstifa ve ceza haberi bugün piyasaları gözle görülür bir biçimde sarstı, ancak ortaya çıkan bu durum o kadar da iç karartıcı olmayabilir.

21 Kasım’da Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun istifa haberi kripto para dünyasına bomba etkisiyle düştü.

Binance Büyük Ceza Aldı

Binance ve CZ’nin, ABD Adalet Bakanlığı ile 4,3 milyar dolarlık ceza konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. Reuters’e tarafından sağlanan bilgilere göre anlaşma, ABD Hazinesi’nin Mali Suçları Uygulama Ağı’ndan 3,4 milyar dolar ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nden 968 milyon dolarlık cezaları içeriyor.

Ancak verilen bu ceza, Binance’in rezervlerine kıyasla küçük bir meblağ olarak görülüyor. 22 Kasım’da Coinbase’in ürün stratejisi ve iş operasyonları direktörü Conor Grogan, Rezerv Kanıtı’ndan Binance’in kurumsal kripto varlıkları üzerine bir araştırma yaptı.

Firmanın sağlamış olduğu son rezerv kanıtı raporuna göre borsa, 3,19 milyar doları stablecoin’de olmak üzere toplam kurumsal kripto varlıklarında yaklaşık 6,35 milyar dolar bulunuduruyor. Üstelik bu rakama chain dışında bulunan nakit bakiyeleri ya da rezerv kanıtında bildirilmeyen cüzdanlarda tutulan fonlar da dahil değil.

Grogan tarafından yapılan araştırmada, Binance’in 4,3 milyar dolarlık cezanın tamamını sıfır borsa kripto varlık satışıyla ödeyebileceği sonucu ortaya çıktı. Sağlanan verilere göre, Binance’in toplam müşteri varlık bakiyesinde 76,8 milyar dolar gibi dev bir rakam bulunuyor. CoinGecko verilerine göre borsa token değerinde 67 milyar dolarlık değer bildirildi.

Piyasa Düşük Tepki Verdi

Çarşamba günü Asya’da piyasa açılışının ardından sabahın erken saatlerinde, kripto piyasaları bu önemli habere rağmen oluşan dalgalanmadan kurtulmaya başlamış göründü.

Haberin ortaya çıkmasının ardından toplam piyasa değerinde yaklaşık %3 oranında gerileme görüldü. Bir süredir yükselişte olan toplam değerin 1,41 trilyon dolara düşmesiyle piyasadan yaklaşık 50 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Bunun yanı sıra, Çarşamba sabahı Asya ticaret seansı esnasında piyasalarda da toparlanma başladı. Toplam değer bunun ardından 1,43 trilyon dolara yükseldi ve Kasım ayında da kanal içinde hareketine devam etti.

Bitcoin fiyatında gün içinde %2,6 düşüş yaşanırken, Ethereum son 24 saat içinde %1,4 değer kaybı yaşadı. Borsanın yaşadığı sıkıntıyla birlikte merkeze yerleşen BNB en büyük kaybeden oldu ve yazım saati itibariyle %9 düşüşle 235 dolara geriledi.