Sıcak Gelişme! Binance Bu 10 Altcoin İşlem Çiftini Delist Ediyor

Binance, kullanıcıları koruma ve sağlam bir alım satım ortamını sürdürme taahhüdüyle platformunda listelenen tüm spot alım satım çiftlerini düzenli olarak değerlendiriyor. Yüksek likidite ve işlem hacmi standartlarını sağlamak için periyodik incelemeler yapıyor. Yapılan son değerlendirmeler sonucunda Binance, 24 Kasım 2023 Türkiye saatiyle 06:00’dan itibaren geçerli olmak üzere belirli spot alım satım çiftlerini listeden çıkarmaya karar verdi.

Delist Edilen Önemli Altcoin İşlem Çiftleri

Kripto para birimlerinin sıcak dünyasında Binance‘in yaptığı her listeleme dikkat çektiği gibi delist açıklamaları da dikkat çekiyor. Binance özellikle son dönemde BUSD bazlı işlem çiftlerini delist ediyor. Çünkü borsa Şubat 2024 itibariyle BUSD kullanımını tamamen sonlandıracak. Bu bağlamda borsa müşterilerini yavaş yavaş bu aşamaya geçişe hazırlıyor. Binance tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki spot ticaret çiftleri kaldırılacağı ve ticaretinin durdurulacağı belirtildi. İlgili işlem çiftleri şu şekilde yer aldı:

APT/BUSD

AXS/BUSD

BAKE/BUSD

CFX/BUSD

CHZ/BUSD

ETC/BUSD

FIL/BUSD

GAS/BUSD

TRB/BUSD

USTC/BUSD

Spot alım satım çiftlerinin listeden çıkarılmasının token’ların Binance Spot’taki mevcudiyetini etkilemediğini belirtmek gerekiyor. Kullanıcılar, etkilenen altcoin işlem çiftlerinin baz ve kotasyon varlıklarını Binance platformunda erişilebilen alternatif alım satım çiftlerinde alıp satmaya devam edebilecekler.

Spot Ticaret Botları Hizmetinin Sonlandırılması

Binance bu duruma ek olarak yaptığı açıklamada belirtilen spot alım satım çiftleri için Spot Alım Satım Botları hizmetlerinin de 24 Kasım 2023 Türkiye saatiyle 06:00’da sonlandırılacağını açıkladı. Borsa ayrıca potansiyel kayıplardan kaçınmak için, kullanıcılardan, hizmetlerin durdurulmasından önce Spot Ticaret Botlarını güncellemeleri veya iptal etmelerini istedi. Delist edilen altcoin alım satım çiftleriyle ilgili BUSD varlıklarına sahip kullanıcıların, Şubat 2024’ten önce bunları Binance’te bulunan alternatif varlıklara dönüştürmesi teşvik ediliyor.

Bu geçişin bir parçası olarak, BUSD bakiyelerinin stablecoin FDUSD‘ye dönüştürülmesi sıfır işlem ücretiyle sunuluyor. Alternatif olarak, kullanıcılar BUSD bakiyelerini FDUSD’ye dönüştürmek için dönüşüm portalını kullanabiliyorlar. Sonuç olarak, Binance tarafından alınan bu stratejik önlemler, platformdaki alım satım kalitesini ve genel kullanıcı deneyimini optimize etmeyi amaçlıyor. Bu değişiklikler ışığında sorunsuz bir geçiş sağlamak için kullanıcıların bilgilendirilmesi ve belirtilen şekilde gerekli adımları atması tavsiye ediliyor.