ABD’nin Binance Açıklaması Sonrası Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Dün gece 23:30’dan itibaren kripto para dünyası ABD’nin Binance ile ilgili olarak yapacağı açıklamalara odaklandı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda mahkeme belgelerine göre Binance’in ABD yasalarına uyum yerine büyüme ve kâr elde etmeye yönelik olarak bir yaklaşım sergilediği belirtildi. 2017 yılında faaliyete geçen Binance’in kara para aklamayı önlemeye yönelik olarak kontrol ve prosedürleri uygulamadığı vurgulandı. Borsanın daha çok ABD dahil olmak üzere yüksek hacme müşterileri platforma çekme politikasına dikkat çekildi. Açıklamalar ve Bitcoin ve altcoin’lerde yaşanan fiyat değişikliklerine bakalım.

Yellen ve Başsavcı Yardımcısından Binance Açıklaması

Hazine Bakanı Janet Yellen, Binance ile ilgili yaptığı açıklamada, borsanın ISİD, El Kaide ve Hamas gibi terör örgütlerine fon akışlarını kolaylaştırdığına dikkat çekti. Buna göre Binance‘in ilerleyen süreçte ilave cezalar alma ihtimalinin olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Nicole M. Argentieri, yapmış olduğu açıklamada, CZ’nin kurmuş olduğu Binance’i dünyanın en büyük kripto para borsası haline getirmesinde ABD’li müşterileri baz aldığını belirterek, CZ’nin ABD yasalarına uymayı reddettiğini ifade etti. Zhao’nun kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını kasıtlı olarak ihlal etmesi nedeniyle ABD finans sistemini ve ulusal güvenliği tehdit ettiğinin altını çizen Argentieri, CZ’nin suçlamaları kabul ettiğini vurguladı. Ayrıca net bir ifadeyle “kârınızı yasalara uymaktan üstün tuttuğunuzda, ABD’de işlediğiniz suçların hesabını vereceksiniz” dedi.

Behnam ve Jim Lee’nin Açıklamaları

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Binance‘in faaliyetlerinin sağlam finansal yapıların zeminine zarar verdiğini belirtti. ABD’li müşterilerden 1 milyar 350 milyon dolar toplandığına vurgu yapan Behnam, ABD’li müşterilerin kripto varlık ürünlerine ilgi duyduğunu, bu yüzden kendi görevlerinin müşterileri korumak ve yasadışı davranışları hızla ele olmak olduğunu vurguladı. Kuruluşların erişim kontrollerini engellemesi ve müşteri kimliklerini gizlemesi durumunda CFTC’nin bu noktada sert duruşuyla karşılaşacağının altını çizdi.

Son olarak RS Ceza Soruşturması (IRS-CI) Şefi Jim Lee de yaptığı açıklamada Binance üzerinden yüzlerce milyon dolarlık yasadışı gelir elde edildiğini, suçluların kendilerini gizlemek ve kolluk kuvvetlerinden kaçınmak için Binance üzerinden paralarını taşıdıklarını belirtti. Lee, ayrıca uyum odaklı politikanın benimsenmediği durumlarda platformların kötü aktörlerin bir oyun alanı haline geldiğini belirtti.

Açıklamanın Başladığı Sırada Gelen İstifa

Açıklamanın başladığı sırada Binance CEO’su Changpeng Zhao görevinden istifa ettiğini açıkladı. X’teki sayfasından açıklama yapan Zhao, özetle görevinden istifa ettiğini, yerine 30 yıllık tecrübeye sahip Richard Teng’in geldiğini vurguladı. Zhao ayrıca bundan sonraki süreçte neler yapacağını da açıkladı. Buna göre kendisinin artık Binance’in tarihsel bilgisine sahip bir hissedarı olacağını ve eski bir CEO olarak gerektiğinde danışmanlık hizmeti verebileceğini belirtti.

Zhao bundan sonraki düşüncesiyle ilgili olarak da “muhtemelen bir miktar pasif yatırım yapacağım. Blockchain/Web3/DeFi, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarındaki girişimlerde hissedar olacağım. Sonunda DeFi’ye ayıracak daha fazla zamanım olacağı için mutluyum.” açıklamasında bulundu.

Gelişmelerin Ardından Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Binance ile ilgili olarak yaşanan bu gelişmelerin ardın Bitcoin ve önde gelen altcoin‘lere baktığımızda Bitcoin, yüzde 3’lük bir düşüşle 36 bin 344 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 1,72 düşüşle bin 982 dolar seviyesinden, BNB ise yüzde 11 düşüşle 234 dolar seviyesinden işlem görüyor.

XRP fiyatına baktığımızda yüzde 3,39 düşüşle 0,59 dolardan, Solana yüzde 3,36 düşüşle 54,09 dolardan, Cardano yüzde 3,73 düşüşle 0,37 dolardan işlem görüyor. Son olarak Dogecoin ise yüzde 3,85 düşüşle 0,074 dolar seviyesinden satın alınıyor.