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Binance CEO’su Changpeng Zhao İstifa Etti! İşte O Paylaşım ve Mahkeme Sonrası CZ’nin Durumu

Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında hareketli bir geceyi geride bıraktık. Dün gece CZ olarak bilinen Changpeng Zhao‘nun CEO’luk görevinden ayrılmasıyla Binance tarihinde önemli bir an yaşanıyor. Hatalarını kabul eden ve sorumluluk alan CZ, bu kararın topluluğun, Binance’in ve duygusal olarak kendisinin yararına olduğunu ifade etti. Gelişmenin ardından Binance CEO’su olarak göreve Richard Teng geldi.

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CZ’nin Gelecek PlanlarıBinance için Yeni Bir LiderCZ Kefaletle Serbest Bırakıldı

CZ’nin Gelecek Planları

Eski Binance CEO’su CZ istifasını X’teki sayfasından açıkladı. Zhao süreci ve geleceğe yönelik ne yapacağını ayrıntılı olarak açıkladı. Binance sonrası yolculuğunda CZ, son 6 buçuk yıldır verdiği ilk gerçek molayı işaret ederek bir ara vermeyi planladı. İleriye dönük olarak, pasif yatırım yapmayı ve Blockchain, Web3, DeFi, yapay zeka ve biyoteknoloji odaklı girişimlerde hissedar olmayı düşünüyor. CZ, bir startup CEO’su olarak geri dönmeyi düşünmediğini belirtirken yeni girişimcilerden oluşan seçkin bir grup için koç/mentor olmaya açık olduğunu ifade etti.

cz aciklama cointurk

CZ, ABD kurumları ile alınan kararların olumlu sonuçlarını vurgulayarak, iddiaların kullanıcı fonlarının kötüye kullanılmasını veya piyasa manipülasyonuna katılımı içermediğinin altını çiziyor. Topluluğa fonların SAFU (Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu) olduğu konusunda güvence veriyor.

Binance için Yeni Bir Lider

Şu anda kripto alanında bir güç merkezi olan Binance, eski Bölgesel Piyasalar Küresel Başkanı Richard Teng’in yeni CEO olarak atanmasıyla yeni bir aşamaya geçiyor. Otuz yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleme deneyimine sahip olan Richard, güvenlik, şeffaflık, uyumluluk ve genel gelişime odaklanarak Binance’i bir sonraki büyüme döneminde yönlendirmeye hazırlanıyor.

teng cointurk binance ceo

Richard’ın etkileyici geçmişinde Abu Dhabi Global Market’te (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu CEO’luğu, Singapur Borsası’nda (SGX) Baş Düzenleme Sorumlusu ve Singapur Para Otoritesi’nde Kurumsal Finans Direktörü gibi görevler yer alıyor. Bu tecrübeli liderlik ve kendini işine adamış bir ekiple Binance, dinamik kripto endüstrisinde başarısını sürdürmeye hazır.

CZ Kefaletle Serbest Bırakıldı

Gelişmeler sürerken mahkemeye çıkan Changpeng Zhao ile ilgili Yargıç Brian Tsuchida kararını verdi. Buna göre CZ’nin 175 milyon dolar kefaletle serbest kalmasına ve hakkında herhangi bir adli kontrol uygulanmamasına karar verdi. Bu durum CEO’nun BAE’deki evine gidip gelmesinde bir sakınca olmadığını gösteriyor.

cz mahkeme cointurk

Mahkeme ceza duruşması olarak 23 Şubat 2024 tarihini belirledi. Serbest bırakılma şartları CZ‘nin Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılmasına izin veriyor ancak davadan 14 gün önce CZ’nin ABD’de hazır bulunması gerekiyor. CZ’nin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ancak yapmış olduğu savunma anlaşması gereğince 18 aydan fazla hapis yatmaması bekleniyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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