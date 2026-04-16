Bitcoin’de 2 dakikada yüzde 2’lik düşüş, 73.500 dolar seviyesine geri çekildi

Kripto para piyasasında perşembe sabahı hareketli geçti. Bitcoin, ABD’de günün erken saatlerinde hızlı bir şekilde geriledi ve dakikalar içinde yüzde 2’den fazla değer kaybederek 73.500 dolar civarına düştü. Son 24 saatlik süreçte ise en büyük kripto parada yüzde 1’in üzerinde kayıp oluştu. Bu ani aşağı yönlü hareketin, Bitcoin’in 75.000 dolar seviyesini bir kez daha aşmakta zorlanmasının ardından geldiği görülüyor.

Kritik direnç seviyeleri ve piyasa reaksiyonu

Bitcoin’in 75.000 ila 76.000 dolar aralığı son dönemde teknik açıdan önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Piyasada bu sınırın kalıcı şekilde aşılması durumunda, fiyatın yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceği ve yılbaşındaki yaklaşık 90.000 dolar seviyelerine kadar alan açabileceği tartışılıyor. Ancak, söz konusu seviyede yaşanan tıkanma sonrası görülen satış baskısı kripto piyasasının genelinde de etkili oldu.

Aynı dakikalarda, ABD borsalarında ise geçtiğimiz gün rekor kıran Nasdaq ve S&P 500 endekslerinde kısa vadeli bir duraklama yaşandı. İşlem gününün ilk saatlerinde her iki endeks de yaklaşık yüzde 0,1 oranında düşüş gösterdi.

Kripto bağlantılı hisse senetlerinde de düşüş

Kripto para piyasasındaki satış dalgası, sektöre bağlı halka açık şirketlere de yansıdı. Coinbase, MicroStrategy, Robinhood ve Circle hisselerinde sabah saatlerinde yüzde 2 ila 3 arasında kayıplar görüldü. Bu şirketler, kripto fiyatlarındaki oynaklığa paralel şekilde değer kaybediyor.

Öte yandan, küresel jeopolitik gerilimlerin enerji arzına ilişkin tedirginliği artırmasıyla petrol fiyatları da yaklaşık yüzde 2 yükselerek 90 dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin ve yazılım hisseleri arasındaki ilişki

Şubat sonunda Orta Doğu’da başlayan çatışmalar öncesinde, Bitcoin ile yazılım hisseleri neredeyse birebir hareket ediyordu. IGV adlı yazılım endeksiyle kripto paranın korelasyonu özellikle dikkat çekiciydi. Ancak, son aylarda Bitcoin’in bu endekse göre daha iyi bir performans gösterdiği gözlendi.

Çatışmanın başladığı tarihten bu yana Bitcoin yüzde 11’in üzerinde yükselirken, IGV yüzde 2’lik artışla geride kalmıştı. Bu durum, bazı analistler tarafından Bitcoin’in teknoloji hisselerinden ayrışmaya başladığı şeklinde yorumlandı.

Fakat son 5 günlük performansa bakıldığında, yazılım sektöründeki toparlanmanın hızlandığı dikkat çekiyor. IGV bu kısa sürede yüzde 11’e yakın değer kazanırken, Bitcoin yatay bir seyir izledi. Bu tablo, yazılım endeksinin geçici olarak geri kaldığı ancak şimdi aradaki farkı kapattığı şeklinde değerlendiriliyor.

Bitcoin’in 75.000-76.000 dolar aralığına tekrar yaklaşımı, piyasada yükseliş umudunu artırmasına rağmen, yaşanan hızlı geri çekilme, direnç seviyelerinin kısa vadede güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.