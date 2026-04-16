Son Dakika: İkinci ateşkes de sağlandı, Trump müjdeyi verdi

Trump dakikalar önce Lübnan ateşkesiyle ilgili müjdeyi verdi. İran “eğer ABD ile mutabakat olacaksa Lübnan’a saldırılar durmalı” diyordu. Böylece İran istediğini aldı ve hafta sonu yapılması beklenen görüşmeler öncesinde bu adım oldukça motive edici. Eğer bu tonda hamleler gelmeye devam ederse savaşın yeniden başlama riski ciddi ölçüde düşerken kripto para piyasaları yükselecek.

Donald Trump, Lübnan’ın Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Netanyahu ile görüştüğünü, tarafların ateşkes için mutabık kaldığını açıkladı. Ateşkes Türkiye saatiyle (TSİ) 00:00’da başlayacak. İran ile görüşmelerin ilerleyebilmesi için bu önemli bir adımdı. Bu sayede Bitcoin de 74.500 dolara geri döndü. İlk görüşmeler Washington’da olmuştu.

“Az önce Lübnan’ın Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile son derece verimli görüşmeler yaptım. Bu iki lider, ülkeleri arasında BARIŞ’ı sağlamak amacıyla, Doğu Standart Saati ile saat 17.00’de 10 günlük bir ATEŞKES’i resmen başlatacakları konusunda mutabık kaldılar. Salı günü, iki ülke 34 yıl sonra ilk kez Washington, D.C.’de, büyük Dışişleri Bakanımız Marco Rubio’nun da katılımıyla bir araya geldi. Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio’ya, Genelkurmay Başkanı Dan Razin’ Caine ile birlikte İsrail ve Lübnan’la işbirliği yaparak kalıcı bir BARIŞ sağlanması için çalışması talimatını verdim. Dünya çapında 9 savaşı çözmek benim için bir onurdu ve bu benim 10. savaşım olacak, öyleyse haydi, BUNU BAŞARALIM! Başkan DONALD J. TRUMP”

BTC’nin 75 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlaması 80 bin dolar umutlarını artıracaktır. Eğer ayı piyasalarının sona erdiğini görmek istiyorsak Bitcoin bunu başarmalı ve ilk büyük sinyali bu şekilde vermeli.