Circle hisselerinde yüzde 88’lik yükselişin ardından direnç seviyeleri gündemde

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren Circle hisseleri, son haftalarda dikkat çekici bir değer artışı kaydediyor. Şirketin hisseleri, özellikle Şubat ayının sonlarından bu yana hızlı bir yükseliş trendiyle öne çıktı. Circle, dijital varlık piyasasında önemli bir oyuncu olarak biliniyor ve USD Coin (USDC) ile küresel stablecoin alanında faaliyet gösteriyor.

Hızlı yükseliş dikkat çekti

Son dönemde Circle hisselerinde yüzde 88’i bulan bir prim hareketi izleniyor. Özellikle Şubat ayının sonlarından bugüne yaşanan bu yükseliş, şirketin piyasadaki performansına ilişkin beklentileri de artırıyor. Hisse fiyatı, kısa sürede önemli bir ivme kazanırken, Bitcoin’in getirisini dahi geride bıraktığı belirtiliyor.

Direnç seviyeleri test ediliyor

Circle hisselerinin mevcut fiyatıyla artık önemli direnç noktalarına yaklaştığı görülüyor. Teknik analizlere göre, son rallinin ardından bu seviyelerde kar satışlarının görülebileceği öngörülüyor. Şirketin hisse performansını yakından takip eden Markus Thielen’in son grafiklerinde, kısa vadede daha temkinli bir seyir izlenebileceğine işaret ediliyor.

Piyasa genelinde yansımalar

Circle’ın gösterdiği bu performans, kripto para şirketlerinin hisse piyasasındaki etkisinin de gündeme gelmesine sebep oldu. Dijital varlıklara dayalı finans hizmetleri sunan şirketlerin piyasa değeri üzerindeki oynaklık, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden oluyor.

Circle, özellikle USD Coin ile dijital ödeme sistemlerinde öne çıkan bir marka olarak biliniyor. ABD merkezli olan şirket, kurumsal müşterilere ve bireysel kullanıcılara stablecoin tabanlı çözümler sunuyor. Circle’ın geliştirdiği teknolojiler ve finansta şeffaflık ilkelerini vurgulayan yapısı, sektör genelinde yakından izleniyor.

Yatırımcıların son haftalardaki güçlü fiyat hareketiyle birlikte kısa vadede kar satışlarına yönelebilecekleri yorumu öne çıkarken, önümüzdeki süreçte hissenin yönü için piyasa koşullarının belirleyici olacağı düşünülüyor. Özellikle direnç seviyelerinde gelen hareketler, Circle hisselerinin seyri açısından önemli bulunuyor.

Markus Thielen tarafından hazırlanan analizlerde, Circle hisseleri ile Bitcoin arasındaki getiri farkı dikkat çekiyor. Bu dönemde Circle’ın çok daha hızlı bir değer artışı göstermesi, kripto odaklı şirketlerin borsa performansına yönelik yeni beklentiler doğurdu.

Markus Thielen’in paylaştığı verilere göre, Circle hisseleri Şubat sonundaki dip seviyeden bu yana hızlı bir yükselişle, kısa sürede yüzde 88’lik bir değer artışı yakaladı.

Bununla birlikte, ilerleyen günlerde şirketin hisselerine ilişkin yeni fiyat hareketlerinin teknik göstergeler ve genel piyasa trendleriyle birlikte şekillenmesi bekleniyor.