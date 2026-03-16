Ethereum Foundation İlk Kez ETH Stake Ederek 10 Milyon Dolarlık Transfer Gerçekleştirdi

Ethereum Foundation, kasasında bulunan varlık yönetiminde dikkat çeken bir adım atarak tarihinde ilk defa ETH stake etmeye başladı. Temel amacı Ethereum ekosistemine teknik ve finansal destek sağlamak olan kuruluş, bu hamleyle birlikte varlıklarını değerlendirme yöntemlerinde yeni bir yaklaşım benimsedi.

Tarihi Stake Kararı

On-chain analiz platformu Arkham Intelligence’ın verilerine göre, Ethereum Foundation üç hafta önce ETH stake etti. Bu gelişme, kurumun sürdürülebilir büyüme ve yeni gelir yolları arayışı kapsamında önemli bir strateji değişikliği olarak görülüyor. Kuruluşun daha önce fonlarını farklı cüzdanlarda ve genellikle likit biçimde tuttuğu biliniyordu.

Büyük Miktarda ETH Transferi

Vakfın cüzdan hareketleri arasında en dikkat çekici adımlardan biri, 14 Mart tarihinde yaklaşık 10,38 milyon dolar değerindeki 5.000 ETH’nin yeni bir adrese taşınması oldu. Verilere göre bu transfer, ilk stake işlemlerini takip eden süreçte gerçekleşti. Söz konusu cüzdan aktivitesi, Ethereum topluluğu tarafından yakından izlendi.

Ethereum Foundation, merkeziyetsiz teknolojilerin gelişimine katkı sunan global ölçekte bir ekipten oluşuyor. Kuruluş; geliştirme fonları, teknik destek ve eğitim programları ile Ethereum ağı üzerindeki yenilikçi projeleri finansal olarak destekleme amacı taşıyor.

Yapılan yeni stake işleminin türü ve süre detayları hakkında kamuya açık detaylı bir açıklama yapılmazken, gelişmenin uzun vadeli yatırım stratejisi kapsamında atıldığı değerlendiriliyor. Ethereum ağı üzerinde yapılan stake işlemleri, son yıllarda “proof of stake” sistemine geçişin ardından ek gelir ve ağ güvenliğine katkı olarak biliniyor.

Ethereum Foundation’ın bu kararı, kurumsal yatırımcılar ve sektör paydaşları için de bir referans noktası haline gelebilecek bir dönüşümü işaret ediyor. Vakfın geçmişteki düşük riskli portföy yaklaşımına kıyasla, aktif staking ve varlık değerlendirme stratejisine yönelmesi, sektörde yakından izlenen bir örnek olarak öne çıktı.

Transfer edilen ETH miktarının seçilen adresin daha ileri düzeyde finansal yönetim veya projeye tahsis amacıyla kullanılması ihtimaller arasında. Henüz bu transferin nihai kullanımıyla ilgili resmi bir bilgilendirme yer almıyor.

Ethereum topluluğu ve sektördeki diğer kuruluşlar, bu adımı vakıf varlıklarının daha etkin değerlendirilmesi yönünde bir kilometre taşı olarak takip ediyor.