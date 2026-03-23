Binance Bazı Tokenler için BNB Smart Chain Desteğini Sonlandırıyor

Binance, 27 Mart 2026 saat 08.00 UTC’den itibaren Automata (ATA) ve BENQI (QI) için BNB Smart Chain üzerinden yapılan yatırma ve çekme işlemlerine desteği keseceğini duyurdu. Bu tarihten sonra söz konusu ağ üzerinden gönderilecek transferlerin hesaba yansımayacağı açıklandı. Borsa, kullanıcıların hatalı ağ seçimi nedeniyle varlık kaybı yaşayabileceği uyarısında da bulundu.

Karar Hangi İşlemleri Kapsıyor

Duyuruya göre değişiklik yalnızca belirli tokenlerin belirli ağlardaki transferlerini kapsıyor. Buna göre ATA ve QI tokenlerinde BNB Smart Chain kanalı devre dışı kalacak. Spot işlem ya da tokenlerin Binance üzerindeki genel erişimiyle ilgili yeni bir kaldırma açıklaması ise paylaşılmış değil.

Automata, blokzincir tabanlı gizlilik ve veri altyapısı çözümleriyle bilinen bir proje olarak öne çıkıyor. BENQI ise Avalanche ekosisteminde borç verme, borç alma ve staking odaklı yapısıyla tanınıyor. Her iki varlık da farklı ağlarla entegre biçimde işlem görebildiği için Binance’in kararı doğrudan tokenlerin kendisinden çok ağ tercihini ilgilendiriyor.

Binance, kullanıcıların bu iki varlığı platformun desteklemeyi sürdürdüğü diğer ağlar üzerinden yatırıp çekebileceğini belirtti. Bu nedenle değişiklik, ATA veya QI transferlerinin tamamen durdurulacağı anlamına gelmiyor. Ancak yanlış ağ üzerinden yapılacak gönderimlerde otomatik kredi işlemi gerçekleşmeyecek.

Kullanıcılar İçin Kritik Tarih Ve Olası Etki

27 Mart sabahı yürürlüğe girecek bu adım öncesinde kullanıcıların cüzdan ve ağ seçimlerini yeniden kontrol etmesi gerekecek. Özellikle sık transfer yapan yatırımcılar için ağ ayrıntısının gözden kaçması, geri dönüşü zor sorunlar doğurabilir. Borsaların zaman zaman operasyonel verimlilik, bakım süreçleri veya ağ desteği politikaları nedeniyle benzer kısıtlamalara gittiği biliniyor.

Duyuruda, destek kesilecek ağlar üzerinden yapılacak yatırmaların hesaba geçmeyeceği net biçimde belirtildi. Bu da işlem yapılmadan önce adresin yanı sıra ağ bilgisinin de dikkatle doğrulanmasını önemli hale getiriyor. Çekim tarafında ise kullanıcıların alternatif desteklenen ağlara yönelmesi gerekecek.