Piyasada Kaldıraç Baskısı Artıyor: Petrol, Altın, Bitcoin, ETH ve Endeks İşlemlerinde Milyon Dolarlık Pozisyonlar Sarsıldı

23 Mart’ta zincir üstü ve türev piyasa verileri, hem emtia hem de kripto tarafında büyük yatırımcıların yüksek kaldıraçlı işlemlerinde sert dalgalanmaların öne çıktığını gösterdi. Gün içinde özellikle petrol ve altın fiyatlarındaki ters yönlü hareketler, Bitcoin ve hisse endekslerine açılan agresif pozisyonlar ile bazı balinaların risk azaltmaya yönelmesi dikkat çekti.

Balinaların Kaldıraçlı İşlemleri Piyasada Baskıyı Artırdı

HyperInsight Monitoring verilerine göre, Hyperliquid’in erken dönem katkı sağlayıcılarından olduğu belirtilen ve “Loracle” ile ilişkilendirilen 0x8de adresi, PAXG tarafındaki long ve WTIOIL tarafındaki short işlemlerinde aynı anda zarar yazdı. Altındaki gerileme ve ham petroldeki yükseliş nedeniyle söz konusu hedge yapısının toplam gerçekleşmemiş zararı 1,1 milyon dolara ulaştı.

Pozisyon büyüklüğünün yaklaşık 10,5 milyon dolar seviyesinde olduğu aktarılırken, aynı adresin bugün HYPE long pozisyonlarını da artırdığı görüldü. Böylece HYPE tarafındaki toplam pozisyon büyüklüğü 19,4 milyon dolara çıkarken, ortalama giriş fiyatı 37,67 dolar oldu. Aynı adresin 12 Ocak’ta HYPE’ta ortalama 22 dolar seviyesinden dipten alım yaptığı ve pozisyonlarının bir dönem 52 milyon dolara kadar ulaştığı belirtiliyor.

Bitcoin cephesinde ise yüksek kaldıraçlı işlemler yine öne çıktı. LookOnChain verilerine göre bir yatırımcı, 40 kat kaldıraçla 280,2 BTC büyüklüğünde, yaklaşık 19,07 milyon dolar değerinde long pozisyon açtı. Ancak bu işlem bir saat dolmadan kısmen tasfiye edildi. Son durumda yatırımcının elinde 224,16 BTC, yani yaklaşık 15,18 milyon dolar büyüklüğünde long pozisyon kaldığı, yeni tasfiye fiyatının ise 67.587,12 dolar olduğu bildirildi.

ETH, LIT ve S&P 500 İşlemlerinde Dikkat Çeken Hamleler

Geleneksel piyasa bağlantılı sentetik varlıklarda da sert hareketler görüldü. HyperInsight verilerine göre Güney Kore borsa endeksi gün içinde yüzde 6,7 düşerek kısa süreli devre kesiciyi tetikledi. Bunun ardından Hyperliquid üzerinde Trade.xyz aracılığıyla listelenen EWY sentetik varlığı da sert baskı gördü. Varlık 24 saatte yüzde 4,2 gerileyerek 122,5 dolara indi. EWY’deki en büyük zincir üstü long pozisyonun sahibi olan 0x629 adresi ise en sert darbeyi aldı. Yaklaşık 5,5 milyon dolar büyüklüğündeki pozisyonun zararının bir noktada yüzde 83’e kadar ulaştığı, ortalama giriş fiyatının 128,9 dolar, tasfiye seviyesinin ise 117,7 dolar olduğu kaydedildi. Pozisyonun yüzde 4,1’lik kısmının da tasfiye edildiği aktarıldı.

Ethereum tarafında ise daha temkinli bir tablo öne çıktı. LookOnChain verileri, 130 bin ETH’den fazla varlık tuttuğu belirtilen bir balinanın, ortalama 2.063 dolar fiyatla 5 bin ETH sattığını ortaya koydu. Yaklaşık 10,31 milyon dolarlık bu satışla birlikte yatırımcı borcunun bir kısmını geri ödedi. Buna rağmen balinanın Aave üzerinde halen yaklaşık 126 bin ETH, yani 2,6 milyar dolar civarında varlık tuttuğu ve kalan kredi borcunun da yaklaşık 1,22 milyar dolar seviyesinde olduğu bildirildi.

Altcoin tarafında ise OnchainLens verileri LIT üzerinde açılan dikkat çekici bir short pozisyona işaret etti. Buna göre bir balina, 1,72 dolar seviyesinden 2x kaldıraçla 2,65 milyon LIT token için short işlem açtı. Pozisyonun gerçekleşmemiş kârının yaklaşık 2,07 milyon dolar olduğu aktarıldı.

ABD hisse piyasalarını takip eden sentetik ürünlerde de aşağı yönlü beklentinin güç kazandığı görüldü. HyperInsight verilerine göre Hyperliquid üzerindeki S&P 500 sentetik varlığı 6.480 dolar seviyesinde işlem görürken, fonlama oranı eksi yüzde 0,0036 olarak kaydedildi. Bu seviye, cuma kapanışındaki 6.506 doların bir miktar altında bulunuyor. Zayıflayan vadeli piyasa sinyalleri eşliğinde 0x935 ile başlayan bir balina adresinin son bir saat içinde S&P 500’de 10x kaldıraçlı short pozisyon açtığı belirtildi. Söz konusu işlemin toplam büyüklüğü 1,02 milyon dolar olurken, giriş fiyatı 6.478 dolar, tasfiye seviyesi ise 7.054 dolar olarak paylaşıldı.

Günün verileri, yatırımcıların yalnızca kripto paralarda değil, emtia ve hisse endeksi bağlantılı ürünlerde de yüksek kaldıraçla agresif yön arayışını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Ancak son dalgalanmalar, bu stratejilerin kısa süre içinde milyonlarca dolarlık zarara ya da hızlı tasfiyelere dönüşebildiğini bir kez daha gösterdi.