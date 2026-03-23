Goldman Sachs ECB İçin Faiz Artırımı Beklentisini Değiştirdi

Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası’nın nisan ve haziran aylarında 25’er baz puanlık iki faiz artırımına gidebileceğini öngördü. Kurumun bu tahmini, Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları üzerinden enflasyon baskısını artırabileceği endişeleriyle şekillendi. Böylece Goldman Sachs, daha önce benzer yönde beklenti açıklayan J.P.Morgan ve Barclays ile aynı çizgiye yaklaşmış oldu.

Petrol Fiyatları Ve Enflasyon Kaygısı Beklentileri Değiştirdi

Kurum daha önce Avrupa Merkez Bankası’nın yıl boyunca faiz oranlarını sabit tutacağını tahmin ediyordu. Son değerlendirmede ise tablo değişti. Özellikle petrol fiyatlarında görülen yükselişin enflasyon üzerinde yeniden baskı kurabileceği düşüncesi, para politikasına ilişkin beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.

Goldman Sachs, küresel yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve piyasa analizleri alanında öne çıkan en büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor. Merkez bankaları ve makroekonomik görünüm üzerine hazırladığı tahminler, piyasalarda yakından izleniyor.

Piyasalarda son dönemde öne çıkan temel unsur, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enerji piyasasına etkisi oldu. Artan petrol fiyatlarının ulaşım, üretim ve genel maliyetler üzerinden Euro Bölgesi enflasyonunu yukarı çekebileceği değerlendiriliyor. Goldman Sachs modelleri, bu gelişmenin enflasyona yaklaşık yarım puanlık ek baskı yaratabileceğine işaret ediyor.

ECB Beklemede Kaldı Ama Sıkılaşma İhtimali Güçlendi

Avrupa Merkez Bankası, mart ayındaki politika toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi. Bununla birlikte banka, hızlı yükselen petrol fiyatlarının büyüme ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından izlediğini ortaya koydu. Gerekli görülmesi halinde harekete geçmeye hazır olduğu yönündeki mesaj da, piyasaların dikkatle takip ettiği başlıklardan biri oldu.

Bu çerçevede Goldman Sachs’ın yeni tahmini, yalnızca kurum içi bir revizyon olarak değil, Avrupa para politikasına dair daha geniş bir eğilimin parçası olarak görülüyor. Nisan ve haziran toplantılarında gelebilecek iki ayrı faiz artışı ihtimali, Euro Bölgesi’nde sıkı para politikası sürecinin yeniden gündeme taşındığını gösteriyor. Özellikle enerji fiyatları yüksek kalırsa bu beklentilerin daha da güçlenebileceği düşünülüyor.

Para piyasalarında da benzer bir yönelim öne çıkıyor. Mevcut fiyatlamalara göre haziran ayına kadar Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 60 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, yatırımcıların enflasyon riskini önceki döneme kıyasla daha ciddi değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

Son tablo, Avrupa Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda büyüme kaygıları ile fiyat istikrarı hedefi arasında daha hassas bir denge kurmak zorunda kalabileceğini gösteriyor. Şimdilik resmi adım atılmış değil; ancak petrol fiyatları ve jeopolitik riskler yüksek seyrini korursa, nisan ve haziran toplantıları piyasanın odağında kalmayı sürdürecek.