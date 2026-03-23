Yapay zeka teknolojilerinin iş gücü üzerindeki etkisine ilişkin yeni veriler, 2025’ten bu yana bu alanla bağlantılı işten çıkarmaların 90 bin sınırını geçtiğini gösterdi. Açıklanan rakama göre toplam sayı 90.450’ye ulaştı. Şirketlerin daha fazla görevi yapay zeka sistemleri ve otonom ajanlara devretmeye başlaması, bazı pozisyonların gereksiz hale gelmesine yol açtı.

İşten Çıkarmalarda Yapay Zeka Etkisi Daha Görünür Hale Geldi

Veriler, kamuoyunu yapay zekanın toplumsal ve ekonomik etkileri konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan The Alliance for Secure AI tarafından derlendi. Kurum, mart ayında JobLoss.ai isimli bir izleme paneli başlattı. Bu panel, yapay zekanın açıkça gerekçe gösterildiği ya da güçlü biçimde temel etken olarak görüldüğü işten çıkarma duyurularını 1 Ocak 2025’ten itibaren takip ediyor.

Listeye dahil edilen şirketler arasında Atlassian, Amazon, Morgan Stanley, Crypto.com ve Block yer alıyor. Kurum yalnızca doğrudan “yapay zeka nedeniyle işten çıkarma” ifadesinin kullanıldığı açıklamaları değil, yapay zekanın nedenler arasında önemli bir unsur olarak öne çıktığı vakaları da hesaba katıyor. Bu yaklaşım, toplam sayının daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesine neden oldu.

The Alliance for Secure AI, ileri düzey yapay zeka sistemlerinin etkileri konusunda kamuoyu farkındalığı oluşturmayı hedefleyen bir sivil toplum girişimi olarak biliniyor. Kurum son dönemde özellikle iş gücü, güvenlik ve kamu politikaları başlıklarında daha görünür hale geldi. Bu nedenle yayımladığı veriler, yalnızca teknoloji sektörünü değil daha geniş ekonomik tartışmaları da etkileyebilecek nitelikte görülüyor.

Kurumdan Siyasetçilere Ve Kamuoyuna Uyarı Geldi

Kurumun Üst Yöneticisi Brendan Steinhauser, söz konusu verilerin yalnızca istatistik sunmadığını, aynı zamanda yaklaşan dönüşüme dair güçlü bir uyarı niteliği taşıdığını savundu. Steinhauser, siyaset kurumunun bu değişimi yeterince ciddiye almadığını ve hem mavi yaka hem beyaz yaka çalışanların gözle görülür biçimde risk altında bulunduğunu dile getirdi.

Brendan Steinhauser, siyasetçilerin yapay zekanın iş gücünü nasıl aşındıracağını yeterince ciddiye almadığını, hem mavi yaka hem beyaz yaka işlerin gözler önünde yer değiştirdiğini belirtti.

Steinhauser, kamu politikası ve stratejik iletişim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan bir isim olarak tanınıyor. Hâlihazırda The Alliance for Secure AI’nin CEO görevini yürütüyor ve yapay zekanın ekonomi ile ulusal güvenlik üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Son değerlendirmesinde, ailelerin geçimini sürdürebilmesi için yeni çözümlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Steinhauser, gelişmiş yapay zeka çağında Amerikalı ailelerin geçimini sürdürebilmesini güvence altına alacak çözümlerin henüz ortaya konamadığını ifade etti.

Açıklanan tablo, yapay zekanın yalnızca verimlilik artışı ve maliyet avantajı üzerinden değil, istihdam üzerindeki baskısı nedeniyle de daha sert tartışılacağını gösteriyor. Özellikle şirketlerin tekrar eden görevleri otomasyona devretme eğilimi sürerse, önümüzdeki dönemde benzer işten çıkarma duyurularının artması ihtimali piyasa ve politika çevrelerinde daha yakından izlenecek.