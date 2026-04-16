Solana (SOL)

Solana’da 89 dolar kritik sınır, gözler direnç hareketinde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 89 dolar seviyesindeki $Solana kritik eşikte tutunmaya çalışıyor.
  • Fiyat son dönemde hızlı düşmüş, yukarı yön için gözler 100 dolar direncinde.
  • 📊 51 milyar dolar üzerinde piyasa değeri var, işlem hacmi yükselişte.
  • 💡 Ama asıl hareket, 100 dolar sınırının aşılmasına bağlı olacak.
COINTURK
COINTURK

Solana son dönemdeki sert değer kaybının ardından yatay bir seyir izlerken, piyasadaki uzmanlar varlığın yönü konusunda ikiye bölünmüş durumda. Geçmişte 260 dolara kadar yükselen Solana, o seviyeden başlayan uzun bir düzeltme sürecine girmiş ve piyasa değerinin büyük bölümünü kaybetmişti. Şu anda 89 dolara yakın seyreden varlık, kısa vadeli toparlanma sinyalleri verse de genel görünümde ihtiyatlı bir hava hakim.

İçindekiler
1 Makro düşüş ve teknik göstergeler
2 Trend dönüşü sinyalleri ve direnç bölgeleri
3 Dar band, alıcı kontrolü ve anlık görünüm

Makro düşüş ve teknik göstergeler

Solana’da fiyat, son zamanlarda yüzde 67’lik bir düşüşün ardından hâlâ eski zirvesinden oldukça uzakta bulunuyor. Analist Umair Crypto’ya göre varlık, art arda oluşan düşük zirveler ve diplerle beraber uzun vadeli bir düşüş trendini sürdürüyor. Halihazırda fiyatın, 100 günlük basit hareketli ortalamasının altında, yani 97 doların altındaki hareketi, satıcıların hâkimiyetini koruduğunu gösteriyor.

90-100 dolar aralığında tekrarlayan reddedilmeler Solana’nın yükselişini baskılarken, 82-78 dolar aralığı önemli bir destek oluşturuyor. Bu seviyede işlem hacmi yükselmiş ve alıcılar birkaç kez devreye girmiş durumda. Ancak belirtilen destek kırılırsa, daha derin seviyelere geri çekilme riski de masada.

Umair Crypto, eğer satış baskısı devam ederse fiyatın önce 50 dolara, ardından daha uzun vadede 35-40 dolar bölgesine sarkabileceği görüşünde. Bu tür senaryolarda yeniden alım yapan yatırımcıların, riskli birikim yapacağı ancak güçlü bir dönüşün henüz teyit edilmediği vurgulanıyor.

Trend dönüşü sinyalleri ve direnç bölgeleri

Kripto analisti CryptoCurb ise daha olumlu bir tablo çiziyor. Gelişmekte olan bir “bileşik taban” yapısına işaret eden CryptoCurb, yakın dönemde fiyatın sıkışmaya başlamasını bir dönüş sinyali olarak değerlendiriyor. Bu modelin geçerli sayılması için güçlü bir direnç bölgesinin yukarı kırılması gerekiyor.

Şubat ayından bu yana daha yüksek diplerin oluşmuş olması, talepte kademeli bir artışa işaret ediyor. Teknik açıdan 95-100 dolar aralığı, Solana için kritik bir boyun çizgisi olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu eşiği aşması halinde, yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceği bildiriliyor.

CryptoCurb, kısa vade için ilk hedefin 115 dolar olduğunu dile getirirken, asıl kırılmanın 100 dolar üzerindeki kalıcı hareketlerde geleceği görüşünde. Bu eşiğin aşılması, Solana’da yeniden güçlü yükseliş beklentilerini öne çıkarabilir.

Dar band, alıcı kontrolü ve anlık görünüm

BitGuru ise Solana’da düşüş sürecinin sona erdiğini ve fiyatın artık konsolidasyon dönemine girdiğini savunuyor. Uzmanın aktardığına göre, 82 ila 87 dolar arasındaki sıkışık bant, alıcıların etkisini artırıyor ve düşük volatilite daha güvenli bir zemin hazırlıyor.

Son fiyat hareketleri, ardışık şekilde daha yüksek diplerin oluşmasıyla birlikte yükselişe işaret ediyor. Eğer fiyat, 87 doları aşarsa 90-93 dolar aralığına doğru bir ivmelenme başlayabilir. Fakat, 82 doların altına gerileme ise pozitif yaklaşımı zayıflatacaktır.

Solana, şu anda 89,13 dolardan işlem görüyor ve 51 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle dikkat çekiyor. İşlem hacminin yükselmiş olması kısa vadede iyimserliği desteklese de, asıl yönü belirleyecek olan kritik direnç bölgesinin aşılması gerekecek.

Solana için “Kısa vadede güçlenme işaretleri bulunsa da, yönün kesinleşmesi 100 dolar seviyesinin kalıcı biçimde aşılmasına bağlı” yorumu öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
