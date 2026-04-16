Bitcoin yeniden 75.000 dolar sınırında dirençle karşılaştı, balina alımları hız kesmiyor

Bitcoin fiyatı, son günlerde 75.000 dolar seviyesine yaklaşmasına rağmen bu kritik noktada sık sık satış baskısıyla karşılaşıyor. On-chain veriler, fiyat bu önemli dirençte tutunmaya çalışırken, büyük yatırımcıların (balinaların) toplu alımlarını hızlandırdığını gösterdi. Kripto piyasasında analizleriyle bilinen Crypto Patel, son bir ay içinde balinaların 270.000 adet Bitcoin satın aldığını belirtti. Uzmanlara göre bu, 2013’ten beri görülen en büyük toplu birikim dönemi olarak öne çıkıyor.

Büyük yatırımlar ve borsalardaki daralan arz dikkat çekiyor

Piyasadaki toplu alımlar borsalardaki arzı da etkiliyor. Son verilere göre, Bitcoin borsalarında tutulan rezervler Aralık 2017’den beri ilk kez bu kadar düşük seviyeye indi. Borsalarda azalan Bitcoin miktarı, satışa hazır coinlerin sayısının azalması anlamına geliyor ve bu da mevcut trendde fiyat üzerindeki baskının azalabileceğine işaret ediyor.

Spot piyasadaki talebin güçlü seyrettiği bu dönemde, Bitcoin kısa vadede dalgalı bir hareket sergiledi. Varlık, ABD piyasalarının açılışında kısa süreliğine 73.500 dolara geriledi; ardından 75.000 dolarlık kritik barajı aşamadığı için gelen satışlarla yeniden bu seviyenin altına düştü. Ancak kısa süre sonra önceki kayıplarını büyük oranda telafi etti ve tekrar 75.000 dolar seviyesine yaklaştı.

Piyasa yorumcuları, balinaların hız kesmeden Bitcoin biriktirmeye devam etmesinin ve borsa rezervlerinin tarihi dip seviyelere inmesinin, yeni bir yükseliş dalgası için zemin hazırlanıp hazırlanmadığını takip ediyor. Bitcoin’in 60.000 – 65.000 dolar arasından toparlanıp tekrar 75.000 dolar bandına yükselmesi dikkatle izlenirken, fiyatın net biçimde bu direncin üzerine çıkamaması, orta vadede kırılmayı daha da önemli hale getiriyor.

Son bir ayda balinaların toplu şekilde Bitcoin alımları yapması ve borsa rezervlerinin 2017’den beri görülmeyen düşük seviyelere inmesi, yatırımcılar arasında yeni bir yükselişin işaretleri olarak öne çıkıyor. Ancak, 75.000 dolarlık dirençte satışların hâlâ etkili olduğu görülüyor.

Vadeli işlemler ve fonlama oranları negatif bölgede seyrediyor

Kripto analiz firması Glassnode’un verilerine göre, Bitcoin’in yedi günlük ortalama fonlama oranı yüzde -0,005 civarına düştü. Bu seviye, 2023 yılından bu yana görülen en negatif oranlardan biri olarak kayda geçti. Vadeli işlemlerde fonlama oranının negatife dönmesi, kısa pozisyon alan yatırımcıların uzun pozisyon sahiplerine ödeme yaptığı anlamına geliyor; bu durum genellikle piyasanın aşağı yönlü bir eğilim içinde olduğuna işaret ediyor.

Tarihi veriler, derin negatif fonlama oranlarının Bitcoin’de lokal dipler oluştuğu dönemlerde ortaya çıktığını gösteriyor. Çünkü kısa pozisyonlar yoğunlaştıkça, fiyat yükselmeye devam ederse bu pozisyonlar likide olabiliyor ve bu da ani yükselişleri tetikleyebiliyor. Mart ve nisan aylarında, fonlama oranlarındaki bu negatif tabloya rağmen Bitcoin, 60.000 dolardan başlayıp 75.000 dolara kadar yükselişini sürdürdü.

Jeopolitik haberler ve piyasadaki yeni eğilimler

Bitcoin, jeopolitik haber akışına da hızlı tepki verdi. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurması piyasada olumlu karşılık buldu. Yatırımcılar, bu gelişmenin ABD ile İran’ı da içine alan bölgesel görüşmelerde ilerleme umutlarını güçlendirdiğini düşünüyor. Açıklama sonrası Bitcoin, gün içi en düşük seviyesi olan 73.000 dolardan 74.800 dolara kadar toparlandı.

Piyasa yapısına ilişkin veriler ise iki aydır Bitcoin işlem hacminin altcoin hacminin üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Böyle dönemlerde yatırımcılar genellikle temkinli davranmayı tercih ediyor. Son günlerde ise altcoin işlem hacmi yükselişe geçmeye başladı; bu da katılımcıların riski yeniden almaya başladığı şeklinde değerlendiriliyor.

Diğer yandan, Bitcoin’in vadeli işlem borsalarına olan girişlerinde mart ayından itibaren gözle görülür bir artış dikkat çekiyor. Bu hareket, 2022 sonlarında FTX çöküşünün ardından görülen hareketlerle benzerlik taşıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, balina alımlarındaki rekor seviyeler, borsalardaki düşük Bitcoin rezervleri ve derin negatif fonlama oranları, gözlerin yeniden Bitcoin’in 75.000 doları aşıp 80.000 dolara yükselip yükselmeyeceğine çevrilmesine yol açtı.