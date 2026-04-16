Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana’da 84 dolar kritik dirençte, haftalık grafik 1.000 dolar üzerini işaret ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana kısa vadede 84 dolar direncine takıldı, haftalıkta ise 1.000 dolar üzeri potansiyeli gündeme geldi.
  • Fiyat, birçok yakın direnç seviyesinden geçerse güçlü yükseliş tetiklenebilir.
  • 📈 Haftalık grafikteki megafon yapısı, $SOL ’de yeni büyük bir ralli için zemin hazırlıyor.
Solana son saatlerde, özellikle kısa vadeli işlemcilerin yakından izlediği önemli bir direnç noktasında hareket ediyor. Fiyat, 84 dolar seviyesine yaklaşırken hem alıcılar hem satıcılar arasında ciddi bir mücadele gözleniyor. Kısa vadeli grafikte dikkat çeken bu hamle, daha büyük zaman dilimlerine bakıldığında ise çok daha geniş bir yükseliş potansiyelini işaret eden bulgular içeriyor.

İçindekiler
84 dolar bandı piyasada gerilimi artırıyor

Solana, önceki günlerde yaşanan düşüşün ardından 78–81 dolar arasındaki destekten toparlanarak, yeniden 84 dolar civarındaki direnç bölgesini test etmeye başladı. Piyasa izleyicileri, bu seviyenin aşılması halinde hareketin ivme kazanabileceğini öngörüyor. Özellikle MCO Global tarafından paylaşılan analizlere göre, fiyat 84,06 dolar ile 87,03 dolar arasında yer alan ve sık aralıklarla birbirine yakın çoklu direnç seviyeleriyle karşı karşıya. Fibonacci teknik göstergesinin ürettiği bu dirençler, geçilmesi güç bir arz alanına işaret ediyor ve ilk denemede aşılması her zaman kolay olmuyor.

Aşağı tarafta ise fiyat 81,65 dolar seviyesinin altına inerse yeniden 77–78 dolar bandındaki destek alanına doğru çekilme yaşanabilir. Bu bölgede alıcıların yeniden devreye girme potansiyeli bulunuyor. Ancak fiyat kısa sürede 84 dolar üstüne yerleşirse, yeni bir ivmeyle 87–88 dolar bandındaki trend bölgesine hareket etme olasılığı güçleniyor.

“Grafik üzerinde birçok direnç seviyesi çok yakında kümelenmiş durumda. Bu yüzden yukarı yönlü kırılımın ilk denemelerde kısa süreli dalgalanmalara neden olması şaşırtıcı değil,” ifadesiyle teknik analizde süregelen sıkışıklığa vurgu yapıldı.

Haftalık grafikte megafon yapısı: Büyük yükselişin sinyali

Daha uzun vadeli bakıldığında Solana, haftalık grafikte “megafon” yani genişleyen üçgen formasyonu olarak adlandırılan bir teknik göstergeye sahip. Piyasa uzmanlarının yaptığı değerlendirmede, fiyatın son dönemde hem yükselen direnç hem de alçalan destek arasında dalgalanırken bu yapının sınırlarına çoğu kez temas ettiği görülüyor. Bu tür formasyonlar genellikle uzun süren bir konsolidasyon dönemi sonrası yeni bir yön arayışına girdiğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Analistlerin paylaştığı grafiklerde, fiyatın bu yapının alt bandından tekrar desteğini alarak yukarı kırılma potansiyeli gösterdiği öne çıkıyor. Eğer mevcut destek alanı korunursa, megafon yapısı bozulmadan kalacak ve piyasada yukarı yönlü güçlü bir hareketin önü açılacak.

Beklenen bu çıkış senaryosunda hedef olarak 1.000 doların üstü işaret edildi. Ancak bu seviyeye ulaşılması için hem megafon formasyonunun üst bandının aşılması hem de işlem hacminde net artışın teyit edilmesi gerek. Halihazırda bu yükseliş yalnızca bir tahmin olarak görülse de, yatırımcıların işlem stratejilerinde bu formasyonun potansiyel kırılımını dikkatle izlemesi öneriliyor.

“Eğer Solana bu genişleyen yapıdan yukarı yönlü kopmayı başarıp, üst sınırı da hacimle birlikte kırarsa, yeni tepelerin görülmesi sürpriz olmayacak,” değerlendirmesiyle büyük fiyat hedeflerine dair beklenti ortaya kondu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?