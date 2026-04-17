Bitcoin’de negatif fonlama rekoru, 125 bin dolar hedefi öne çıktı

Bitcoin fiyatı, Asya piyasalarında cuma sabahı 74.700 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 0,4’lük hafif bir düşüş yaşanırken, haftalık bazda ise yüzde 3,5’lik artış dikkat çekti. Son 10 gündür küresel hisse senetlerinde yaşanan ivmeli yükseliş, önümüzdeki hafta ABD-İran ateşkesinin sona erecek olması nedeniyle yerini beklemeye bıraktı.

Kripto paralar haftayı güçlü tamamladı

Ethereum, yüzde 1,4 gerileyerek 2.327 dolara çekildi fakat haftayı ana kripto paralar arasında yüzde 6’lık yükselişle lider kapattı. XRP yüzde 6,4 getiriyle 1,43 dolarda dengelendi, solana fiyatı yüzde 2,7 artışla 87,67 dolara çıktı, BNB haftalık yüzde 0,7 yükselişle 629,89 doları gördü. Dogecoin de yüzde 5,6’lık haftalık artışla 0,0976 dolarda işlem gördü.

Küresel piyasalarda MSCI Dünya Endeksi, perşembe günü tarihi zirveyle kapanmasının ardından Asya’da yüzde 0,1 geriledi. S&P 500 de yeni rekor kırdı. Brent petrol fiyatı ise ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la kalıcı ateşkes için “olumlu görünüyor” açıklaması sonrası yüzde 1,2 düşüşle 98,20 dolara indi.

Fonlama oranlarında sert düşüş

Özellikle Bitcoin’deki yatay seyir altında yatan dinamikler, profesyonel yatırımcıların dikkatini çekiyor. Son günlerde Bitcoin sürekli vadeli işlem fonlama oranlarında ciddi bir negatifleşme oldu; bu, 2023’ten beri görülmeyen seviyelere işaret ediyor. Fonlama, vadeli kontratların fiyat dengesini koruması için yapılan düzenli ödemeleri ifade ediyor. Oran eksiye döndüğünde piyasa genellikle fiyat düşüşüne pozisyon alanlardan yana ağırlık kazanıyor ve kısa pozisyondakiler uzun pozisyondakilere ödeme yapmak zorunda kalıyor.

ZeroStack CEO’su Daniel Reis-Faria, paylaştığı notta, “Fonlama oranlarının bu kadar negatif olması, piyasada yoğun şekilde kısa pozisyon olduğunu gösteriyor. Ancak Bitcoin fiyatı buna rağmen yükselirse, bu kısa pozisyonlar tasfiye olabilir ve yükseliş daha da hızlanabilir” görüşünü paylaştı.

Reis-Faria, kısa pozisyonlarda sıkışmanın devam etmesi durumunda Bitcoin fiyatının önümüzdeki 30–60 gün içinde 125.000 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Zincir üstü analiz: riskli dönem uyarısı

On-chain analist CryptoVizArt ise “True Market Mean” isimli göstergeye dikkat çekti. Bu metrik, uzun süredir taşınmayan ve kayıp olarak değerlendirilen coinleri filtreleyerek aktif yatırımcıların ortalama maliyetini hesaplıyor. CryptoVizArt’a göre, şu anda ortalama aktif yatırımcı zararda.

Geçmişte 2016’dan bu yana, Bitcoin fiyatının bu göstergenin altında uzun süre kalarak ciddi zararlar yaşadığı dönemler olmuştu. Örneğin 2018–19 ayı piyasasında maksimum yüzde 57’lik bir düşüş görülürken, Terra ve FTX krizlerinden sonra yaşanan çekilmede ise yüzde 56 kayıp kayda geçti.

Uzmanlar, negatif fonlama ile kısa pozisyon sıkışmasının sert bir yükselişi tetikleyebileceğini ancak hâlihazırda ortalama yatırımcının zararda olması nedeniyle bu rallilerin satış baskısıyla karşılaşma ihtimalini de göz ardı etmiyor. İki tablo aynı anda gerçek olabilir; kritik olan, kısa pozisyonların tasfiye sürecinin mi yoksa yapısal risklerin mi ağırlık kazanacağı.

Önümüzdeki günlerde, ABD-İran arasındaki ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı ise piyasanın genel yönü açısından belirleyici olacak.