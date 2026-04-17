Xrp’de 1,44 dolar barajı yine geçilemedi, haftalık kazançlar piyasadan ayrıştı

XRP, son bir haftada ana kripto para birimleri arasında en iyi performansı sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Piyasadaki belirsizlik ve kararsız seyir sürerken, XRP’nin istikrarlı bir yükseliş göstermesi yatırımcıların ilgisini artırdı. Ancak fiyat halen kritik bir direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor.

Haftalık yükseliş ve direnç mücadelesi

Geçtiğimiz hafta XRP yaklaşık yüzde 6,4 değer kazanarak bitcoin, ethereum ve BNB’nin önünde yer aldı. Güncel verilere göre, fiyat hafta boyunca 1,43 dolar seviyelerine kadar çıktı ve bu yükseliş sırasında net bir tepki hareketi gözlenmedi. Yatay ve düzenli ilerleyen bu çıkış, piyasada ani bir spekülatif hareketin değil, kontrollü bir birikimin yaşandığına işaret etti.

XRP fiyatında yaşanan bu artışa rağmen, 1,44 dolar seviyesi halen güçlü bir direnç noktası olarak öne çıktı. Fiyat, haftanın farklı günlerinde bu seviyeyi test ettiyse de yukarı yönlü hareket, mevcut dirençle karşılaştı ve aşılamadı.

İşlem hacmi ve teknik yapı

Kripto para piyasasının genel olarak yatay bir görünüm sergilediği bu dönemde, kapital akışı daha çok riskli ve oynaklığı yüksek kripto paralara yöneldi. XRP’nin yükselişi de bu eğilimden beslendi. Ancak haftalık işlem hacmi ortalamasının yalnızca yüzde 70’i civarındaydı, bu da yükselişin arkasındaki alım iştahının sınırlı kaldığını gösteriyor.

Teknik açıdan bakıldığında, XRP fiyatında art arda daha yüksek dip seviyeleri görülmeye devam ediyor. Böylece orta vadede pozitif bir yapı oluşsa da, 1,44 dolar direnci fiyatı yukarı taşımakta hala önemli bir engel.

Destek seviyeleri ve olası senaryolar

Mevcut durumda, 1,40 dolar seviyesi kısa vadede önemli bir destek noktası oluşturuyor. Fiyat bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece alıcıların piyasadaki üstünlüğü koruması beklenebilir. Öte yandan, işlem hacminde tekrar artış görülmemesi durumunda fiyatın geri çekilme riski canlı kalmayı sürdürüyor.

XRP, son dönemde benzerlerinden daha güçlü bir performans sergilemesine rağmen, işlem hacmindeki düşük seviyeler ve devam eden direnç mücadeleleri nedeniyle net bir kırılım teyidi alınabilmiş değil.

Özetle, XRP’de trend yukarı yönlü olsa da, hacim destekli bir atak gelmediği sürece mevcut yapı, kararsız bir konsolidasyon sürecine işaret ediyor. Kripto para piyasalarında belirleyici hacim artışı gerçekleşmediği takdirde, mevcut yükselişin kısa vadeli kalması mümkün görünüyor.