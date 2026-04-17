Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitfinex saldırısı sonrası ABD’den 606 bin dolarlık Bitcoin hamlesi!

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD, 606 bin dolarlık Bitcoin’i Coinbase Prime’a taşıdı.
  • 🕵️ Bitfinex’ten çalınan 119.756 Bitcoin’in izini süren hükümet, varlıkları mahkeme kararıyla geri verme hazırlığında.
  • 🔥 Geri alınacak fonlarla UNUS SED LEO token’ında önemli hareket bekleniyor.
  • 💡 ABD’nin elinde yaklaşık 24,54 milyar dolar Bitcoin rezervi bulunuyor.
ABD hükümeti, uzun süredir kripto para piyasalarını yakından ilgilendiren Bitfinex saldırısına ilişkin elindeki Bitcoin’lerin bir kısmını, toplamda yaklaşık 606 bin dolar değerinde, Coinbase Prime cüzdanına aktardı. Yapılan bu transferde taşınan 8 adet Bitcoin’in, on-chain verilere göre, 2016’da Bitfinex’e düzenlenen siber saldırıya karışan Ilya Lichtenstein’la bağlantılı olduğu görülüyor. Lichtenstein, bu dönemde ciddi miktarda BTC çalmış ve olay uzun süre gündemde kalmıştı.

İçindekiler
2016 Bitfinex saldırısının izleri sürülüyor

2016 yılının Ağustos ayında yaşanan Bitfinex saldırısı, kripto para tarihinin en dikkat çekici olaylarından biri haline gelmişti. Saldırı sırasında Lichtenstein’ın kontrolüne geçen toplam Bitcoin miktarı 119.756 adede ulaştı. O dönemde çalınan coin’lerin toplam değeri 72 milyon dolardı. Bugünkü piyasa değeriyle ise bu miktar 8,9 milyar dolara yaklaşıyor.

Lichtenstein, saldırının ardından fonları çeşitli kripto karıştırıcılar ve farklı blockchain ağları üzerinden yıllarca izini kaybettirecek şekilde transfer etti. Ayrıca elde edilen gelirin bir bölümünün altın alımında da kullanıldığı tespit edildi.

Uzun süren soruşturma neticesinde, 2022 yılında bazı çalınan Bitcoin’lere ulaşıldı. Bu sırada ele geçirilen coin’lerin toplam değeri 3,6 milyar dolar civarındaydı. 2024’e gelindiğinde ise Lichtenstein, 60 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 2026’da erken tahliye edildi. ABD Başkanı Donald Trump’a sosyal medya üzerinden teşekkür ettiği de kayıtlara geçti.

Kripto paraların iade süreci ve Bitfinex’in planı

Mahkemeler, ABD hükümetinin el konulan bu Bitcoin varlıklarını likide etmek yerine doğrudan Bitfinex’e geri vermesini kararlaştırdı. Bu karar, kamunun elindeki coin’lerin ABD Hazinesi’ne aktarılamayacağı anlamına geliyor.

Bitfinex, geri alacağı varlıkları öncelikle Recovery Right Tokens isimli dijital hak sahiplerine tam ödeme yapmak için kullanacağını açıkladı. Ayrıca kalan tutarın en az yüzde 80’i ile borsanın UNUS SED LEO token’ını geri alıp yakma yoluna gitmeyi hedefliyor.

Bitfinex yetkilileri, söz konusu varlıkların geri dönüşüyle birlikte geçmiş mağduriyetleri gidereceklerini ve token sahiplerinin haklarının korunacağını vurguluyor.

ABD’nin elindeki kripto para rezervleri dikkat çekiyor

ABD yönetimi, sadece Bitfinex saldırısından ele geçirilenlerle sınırlı kalmayıp, son dönemde farklı davalardan topladığı geniş bir kripto para rezervine sahip. Resmi rakamlara göre ABD’nin elinde yaklaşık 24,54 milyar dolar değerinde Bitcoin, 146 milyon dolar değerinde Ethereum ve çeşitli miktarlarda başka dijital varlık mevcut.

Kripto para topluluğu, hükümetin bu tip varlıkları zaman zaman büyük borsalara aktarmasını olası satış baskısı olarak görse de, transferlerin hepsi doğrudan satış anlamına gelmeyebiliyor. Bu tür işlemler bazı durumlarda yalnızca cüzdanların yeniden düzenlenmesi ya da yeni saklama yöntemleriyle de ilgili olabiliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Xrp’de 1,44 dolar barajı yine geçilemedi, haftalık kazançlar piyasadan ayrıştı
Bir Sonraki Yazı Grinex hacklendi 15 milyon dolarlık kripto varlık kayboldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Hukuku
DEFI Güvenlik
RIPPLE (XRP)
Solana (SOL)
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?