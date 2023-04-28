Santiment'in paylaştığı verilere göre portföyünde en az 1000 ETH tutan adreslerin sayısı, son 1 yılda %5,7 artış gösterdi.

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Kripto analitik firması Santiment, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Ethereum‘da kritik metrikteki yükselişe işaret ederek güncel verileri paylaştı. Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde en az 1000 adet ETH tutan adreslerin sayısında son 1 yıllık zaman dilimi içerisinde %5,7’lik bir artış kaydedildi.

Ethereum’da Kritik Metrik Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle kripto para piyasası da Mart ayının ortalarından bu yana yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, bu süreçte kaydedilen yükselişlerin ardından CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,22 trilyon dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğiliminin ve Ethereum ağında gerçekleşen önemli güncellemelerin de etkisiyle ETH de bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı.

Kripto Analiz Platformu, Güncel Verileri Paylaştı

Son haftalarda kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 1800 dolar seviyelerine gerilese de Ethereum (ETH), Nisan ayının ortalarında 2000 dolar seviyesini aştı ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Öte yandan son haftalarda piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken de kripto analiz platformu Santiment de Ethereum’da kritik metrikteki yükselişe işaret etti ve güncel verileri paylaştı.

Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde en az 1000 adet ETH tutan adreslerin sayısında önemli bir artış kaydedildi. Portföyünde en az 1000 ETH tutan adreslerin sayısı, son 1 yıllık zaman dilimi içerisinde %5,7’lik bir artış kaydetti.

Santiment, portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin sayısındaki bu artışın 2022’de yaşanan değer kayıplarının da etkili olmuş olabileceğini dile getirerek söz konusu artışın olası nedenlerine dikkat çekti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.