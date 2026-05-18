Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin haftasonu 4.100 dolar geriledi 80 milyar dolar silindi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin hafta sonunda 4.100 dolar değer kaybetti ve 80 milyar dolar piyasadan silindi.
  • Kaldıraçlı pozisyonların fazla olması, hızlı tasfiyelere yol açtı ve satışlar derinleşti.
  • 🧩 ABD spot Bitcoin ETF’lerinde son haftanın en büyük çıkışı yaşandı, yaklaşık 13.000 Bitcoin ürünlerden çekildi.
  • ⚡ En kritik nokta ise, $BTC’de bu hareketin arka planında panik değil, pozisyonların yeniden şekillenmesi öne çıkıyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin‘in fiyatı, CLARITY Act adlı yasanın Senato gündemine taşındığı hafta sonunda sert bir düşüş yaşadı. Kripto piyasasının dikkatle takip ettiği bu düzenlemeyle ilgili gelişmelerin hemen ardından, Bitcoin fiyatı 4.100 dolar geriledi ve toplam piyasa değeri yaklaşık 80 milyar dolar eksildi.

İçindekiler
1 Piyasa zaten kırılgandı
2 Küresel Gelişmeler ve ETF Çıkışları
3 Satış Baskısı ve Destek Seviyeleri

Piyasa zaten kırılgandı

Hafta sonu yaşanan sert gerilemeden önce piyasanın aşırı birikimle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Vadeli işlemlerde açık pozisyon uzun süre yüksek kalmış, özellikle Binance’teki işlem yapanların çoğu yükselişe oynayan pozisyonlar açmıştı. Piyasadaki yoğun alım pozisyonlarının, satış baskısı oluştuğunda fiyatın hızlı şekilde düşmesine zemin hazırladığı vurgulandı.

CryptoQuant tarafından paylaşılan borsa net akış verileri, bu hareketliliğin arka planında uzun vadeli yatırımcıların panik satışı yapmadığına işaret etti. Analizlere göre yıl başında borsalardan önemli ölçüde Bitcoin çıkışı yaşanmıştı. Bu tür çıkışlar genellikle büyük yatırımcıların birikime geçtiğine ve varlıkların soğuk cüzdanlara aktarıldığına yoruluyor. Son dönemde ise bu hareketler dengelenmeye başladı ve satış baskısı azaldı.

CryptoQuant’ın analizinde, “Bu yaşananlar, uzun vadeli yatırımcıların hızla çıkış yaptığı bir kırılma olarak görülmemeli. Borsa net akış grafiği, son dönemde fiyatın 78.200 dolar civarında seyrettiğini ve eski yüksek seviyelerden oldukça uzak olduğunu gösteriyor. Net akış sıfır civarında dalgalanıyor ve kısa süreli artışlar, büyük bir dağılımdan çok, yeniden pozisyon alma eğilimine işaret ediyor,” yorumu öne çıktı.

Küresel Gelişmeler ve ETF Çıkışları

Düşüşte, makroekonomik faktörlerin de önemli rol oynadığı görülüyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret zirvesinden beklenen ilerleme sağlanamadı, bu da riskli varlıklara olan ilgiyi azalttı. Aynı anda ABD Hazine tahvili faizleri yükselirken, doların güçlenmesi de piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcılar genel olarak risklerini düşürme eğilimine girdi.

Geçtiğimiz hafta aynı zamanda Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) büyük çıkışlar yaşandı. Glassnode verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinde yedi günlük ortalama net çıkış tutarı günlük 88 milyon dolara kadar geriledi ve bu, son aylardaki en olumsuz seviye olarak kaydedildi. Bir hafta içinde bu ürünlerden yaklaşık 13.000 Bitcoin çıkışı gerçekleşti. Yalnızca ARK’ın bağlı olduğu fonlardan yaklaşık 4.000 Bitcoin’in çekildiği belirtildi. Coinbase Premium Endeksi ise eksi seviyede kalarak, ABD piyasalarında Bitcoin talebindeki zayıflığı gösterdi.

Satış Baskısı ve Destek Seviyeleri

Piyasalarda yaşanan bu geri çekilmenin, düzenleyici haberlerin aksine, piyasadaki aşırı kaldıracın tasfiye edilmesiyle tetiklendiği aktarılıyor. Mevcut pozisyonların büyük kısmı tasfiye olurken, Bitcoin 78.000-79.000 dolar bandındaki önemli desteğini kıl payı korudu. CryptoQuant’a göre bu seviye, kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetine denk geliyor ve bu sınırın altına inilmesi, daha büyük likidasyonları tetikleyebilir. Vurgulanan bir diğer detay ise, mevcut hareketin piyasadan büyük bir çıkışa değil, tekrar birikime işaret ediyor olması.

Piyasalarda bu tür sert hareketlerin çoğu zaman haber akışına değil, önceden birikmiş fazla kaldıraca ve kırılgan pozisyonlara bağlı olarak geliştiği görülüyor. CLARITY Act gibi regülasyon adımları olumlu beklenti yaratırken, asıl fiyatlamanın piyasa yapısındaki dengesizliklerden kaynaklandığı vurgulanıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BTC 76 bin dolara çekildi büyük yatırımcıdan 24.869 coin alımı geldi

Japonya’da SBI ve Rakuten kendi Bitcoin ve Ethereum yatırım fonlarını hazırlıyor

Bitcoin 91.000 dolara yol açıldı, 7,8 milyon BTC engel oluşturuyor

Bitcoin ETF’lerde 6 haftalık giriş serisi sona erdi 1 milyar dolar çıkış yaşandı

Bitcoin’de 450 milyar dolarlık risk: Quantum bilgisayarlar kripto güvenliğini zorluyor

Bitcoin Depot iflas koruması başvurusu yaptı gelirler yılın ilk çeyreğinde %49,2 düştü

Bitcoin üç haftanın en düşük seviyesi olan 76.500 dolara geriledi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Japonya’da SBI ve Rakuten kendi Bitcoin ve Ethereum yatırım fonlarını hazırlıyor
Bir Sonraki Yazı BTC 76 bin dolara çekildi büyük yatırımcıdan 24.869 coin alımı geldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTC 76 bin dolara çekildi büyük yatırımcıdan 24.869 coin alımı geldi
BITCOIN (BTC)
Japonya’da SBI ve Rakuten kendi Bitcoin ve Ethereum yatırım fonlarını hazırlıyor
BITCOIN (BTC)
Solana’nın piyasa değeri BlackRock ve ödeme devleriyle 2 milyar doları aştı
Kripto Para Solana (SOL)
Bitcoin 91.000 dolara yol açıldı, 7,8 milyon BTC engel oluşturuyor
BITCOIN (BTC)
Tether LemFi ortaklığıyla Afrika ve Asya’da USDT altyapısını başlatıyor
Tether (USDT)
Lost your password?