Bitcoin haftasonu 4.100 dolar geriledi 80 milyar dolar silindi

Bitcoin‘in fiyatı, CLARITY Act adlı yasanın Senato gündemine taşındığı hafta sonunda sert bir düşüş yaşadı. Kripto piyasasının dikkatle takip ettiği bu düzenlemeyle ilgili gelişmelerin hemen ardından, Bitcoin fiyatı 4.100 dolar geriledi ve toplam piyasa değeri yaklaşık 80 milyar dolar eksildi.

Piyasa zaten kırılgandı

Hafta sonu yaşanan sert gerilemeden önce piyasanın aşırı birikimle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Vadeli işlemlerde açık pozisyon uzun süre yüksek kalmış, özellikle Binance’teki işlem yapanların çoğu yükselişe oynayan pozisyonlar açmıştı. Piyasadaki yoğun alım pozisyonlarının, satış baskısı oluştuğunda fiyatın hızlı şekilde düşmesine zemin hazırladığı vurgulandı.

CryptoQuant tarafından paylaşılan borsa net akış verileri, bu hareketliliğin arka planında uzun vadeli yatırımcıların panik satışı yapmadığına işaret etti. Analizlere göre yıl başında borsalardan önemli ölçüde Bitcoin çıkışı yaşanmıştı. Bu tür çıkışlar genellikle büyük yatırımcıların birikime geçtiğine ve varlıkların soğuk cüzdanlara aktarıldığına yoruluyor. Son dönemde ise bu hareketler dengelenmeye başladı ve satış baskısı azaldı.

CryptoQuant’ın analizinde, “Bu yaşananlar, uzun vadeli yatırımcıların hızla çıkış yaptığı bir kırılma olarak görülmemeli. Borsa net akış grafiği, son dönemde fiyatın 78.200 dolar civarında seyrettiğini ve eski yüksek seviyelerden oldukça uzak olduğunu gösteriyor. Net akış sıfır civarında dalgalanıyor ve kısa süreli artışlar, büyük bir dağılımdan çok, yeniden pozisyon alma eğilimine işaret ediyor,” yorumu öne çıktı.

Küresel Gelişmeler ve ETF Çıkışları

Düşüşte, makroekonomik faktörlerin de önemli rol oynadığı görülüyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret zirvesinden beklenen ilerleme sağlanamadı, bu da riskli varlıklara olan ilgiyi azalttı. Aynı anda ABD Hazine tahvili faizleri yükselirken, doların güçlenmesi de piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcılar genel olarak risklerini düşürme eğilimine girdi.

Geçtiğimiz hafta aynı zamanda Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) büyük çıkışlar yaşandı. Glassnode verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinde yedi günlük ortalama net çıkış tutarı günlük 88 milyon dolara kadar geriledi ve bu, son aylardaki en olumsuz seviye olarak kaydedildi. Bir hafta içinde bu ürünlerden yaklaşık 13.000 Bitcoin çıkışı gerçekleşti. Yalnızca ARK’ın bağlı olduğu fonlardan yaklaşık 4.000 Bitcoin’in çekildiği belirtildi. Coinbase Premium Endeksi ise eksi seviyede kalarak, ABD piyasalarında Bitcoin talebindeki zayıflığı gösterdi.

Satış Baskısı ve Destek Seviyeleri

Piyasalarda yaşanan bu geri çekilmenin, düzenleyici haberlerin aksine, piyasadaki aşırı kaldıracın tasfiye edilmesiyle tetiklendiği aktarılıyor. Mevcut pozisyonların büyük kısmı tasfiye olurken, Bitcoin 78.000-79.000 dolar bandındaki önemli desteğini kıl payı korudu. CryptoQuant’a göre bu seviye, kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetine denk geliyor ve bu sınırın altına inilmesi, daha büyük likidasyonları tetikleyebilir. Vurgulanan bir diğer detay ise, mevcut hareketin piyasadan büyük bir çıkışa değil, tekrar birikime işaret ediyor olması.

Piyasalarda bu tür sert hareketlerin çoğu zaman haber akışına değil, önceden birikmiş fazla kaldıraca ve kırılgan pozisyonlara bağlı olarak geliştiği görülüyor. CLARITY Act gibi regülasyon adımları olumlu beklenti yaratırken, asıl fiyatlamanın piyasa yapısındaki dengesizliklerden kaynaklandığı vurgulanıyor.