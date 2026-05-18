BTC 76 bin dolara çekildi büyük yatırımcıdan 24.869 coin alımı geldi

Kripto para piyasasında hafta başı itibarıyla Bitcoin fiyatı 76.000 dolara kadar geriledi ve bu seviye kısa vadede kritik bir destek olarak öne çıktı. Pek çok büyük altcoin ise kısa vadeli destek noktalarını aşağıya kırmış durumda, bu da yükseliş beklentisi olan yatırımcıların geri çekildiği bir tabloya işaret ediyor.

Jeopolitik ve Kurumsal Etkenler

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “süre doluyor” şeklindeki açıklamaları, kripto piyasasında tedirginliği artırdı. Bazı piyasa analistleri ABD’nin olası bir askeri adımının özellikle Bitcoin üzerinde olumsuz etki yaratabileceğine vurgu yapıyor. Kurumsal yatırımcılar da temkinli bir pozisyona geçti. SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’lerinden bir hafta içinde toplamda 1 milyar dolarlık çıkış yaşandı, bu altı hafta süren toplam 3,4 milyar dolarlık girişin ardından ilk kez gözlemlenen bir gelişme oldu.

Kurumsal Alımlara Devam Ediliyor

Piyasa genelinde çekilme sinyalleri görülse de, halka açık en büyük Bitcoin sahibi olan MicroStrategy yeni alımlarını sürdürüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) iletilen güncel belgelerde, şirketin 11–17 Mayıs tarihleri arasında toplam 24.869 Bitcoin satın aldığı ve portföyündeki Bitcoin sayısını 843.738’e yükselttiği yer aldı. MicroStrategy, iş zekası çözümleri sunan bir teknoloji şirketi olarak son yıllarda dijital varlıklara yaptığı yatırımlarla öne çıkıyor.

Piyasa Teknik Görünümü

Bitcoin fiyatı, 50 günlük hareketli ortalama olan 75.627 dolar seviyesine gelerek satış baskısının arttığına işaret etti. Alıcıların fiyatı bu seviyenin üzerinde tutması avantajı korumalarını sağlayabilir. Eğer Bitcoin, kapanışta 20 günlük ortalama olan 78.715 doları aşarsa yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir ve fiyat 84.000 dolara doğru gidebilir. Tersi bir durumda 50 günlük ortalamanın altına inildiğinde ise 65.000 dolara kadar bir düşüş ihtimali gündeme gelebilir.

Bitcoin ve önde gelen altcoinlerde görülen bu geri çekilmeler, yatırımcıların kısa vadede daha temkinli hareket etmesine yol açtı. Mikro düzeyde toparlanmalar için belirli direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor.

Altcoin cephesinde ise Ether 2.255 dolarlık 20 günlük hareketli ortalamayı aşağıya kırdı ve 1.916 dolara kadar bir düşüş riski oluştu. Analizlere göre toparlanma girişimleri kısa vadede satıcılarla karşılaşabilir.

XRP, BNB ve SOL’de Teknik Seviyeler

XRP fiyatı 50 günlük ortalama olan 1,39 doların altına inerek satış baskısını artırdı. 1,27 dolarda bulunan önemli destek aşağı kırılırsa XRP fiyatı sırasıyla 1,11 dolara ve ardından 1 dolar seviyesine gerileyebilir. Ancak 1,61 doların üzerine güçlü bir hareket gelirse kısa süreli bir toparlanma yaşanabilir ve fiyatın 2 dolara, devamında 2,40 dolara kadar çıkması mümkün olabilir.

BNB de 687 dolar direncinden dönerek 50 günlük ortalaması olan 637 dolar seviyesinin altına geriledi. 570 dolar destek seviyesi, trendin aşağı yönlü devam edip etmeyeceğini göstermesi açısından kritik. Bu seviye kırılırsa fiyatın 500 dolara kadar düşme ihtimali doğacak.

Solana ise 50 günlük ortalaması olan 85 doların altında kapanış yaptı. 82 dolar seviyesi önemli bir destek; burası da kırılırsa 76 dolara kadar bir çekilme olasılığı bulunuyor. Ancak fiyat, 98 doların üzerine çıkar ve burada kapanış yaparsa alıcılar yeniden güç kazanabilir.

Diğer Altcoinlerde Son Durum

Dogecoin 20 günlük ortalama olan 0,11 doların altına düştü. Teknik göstergeler 0,09 ile 0,12 dolar aralığında bir yatay hareket beklerken, 0,09’un altında haftalık kapanış gelmesi düşüşü 0,08 dolara kadar çekebilir. Yukarı yönlü bir hareket içinse fiyatın 0,12 doların üzerinde kalıcı olması gerekiyor.

Hyperliquid (HYPE) son günlerde oldukça dalgalı seyretti. 45,77 dolar direncinin üzerine çıkılması kısa süreli alımları tetiklese de, satış baskısının yüksek olduğu görülüyor. Fiyat, 42,55 dolar seviyesindeki 20 günlük ortalamanın altına inerse bir süre 38,17–47,32 dolar bandında hareket etmesi beklenebilir.

Cardano (ADA) ise 50 günlük ortalamasını, yani 0,25 doları aşağıya kırarak baskı altında kaldı. Kısa vadede 0,22 ila 0,31 dolar bant aralığında yatay seyir öne çıkıyor. 0,31 doların aşılması halinde fiyatın 0,40 dolara hareket etmesi beklenirken, 0,22’nin altına inilirse aşağı yönlü hedef 0,13 dolar olarak öne çıkıyor.