Uniswap Tüm v3 Havuzlarında ve Sekiz Zincirde Protokol Ücretini Etkinleştiriyor

Uniswap topluluğu, Ethereum ana ağı üzerindeki tüm Uniswap v3 havuzlarında protokol ücretinin devreye alınması ve sekiz yeni blokzincir ağına ücret toplama özelliğinin genişletilmesi için önemli bir oylama başlattı. Merkeziyetsiz alım-satım platformu Uniswap, özellikle yüksek işlem hacmiyle biliniyor ve bu adımla birlikte sisteminde kullandığı protokol ücret modelini köklü şekilde yenilemeyi hedefliyor.

Yeni Ücret Politikası ve Otomasyonun Getirdikleri

Uniswap protokolünde sunulan yeni öneri, manuel karar süreçlerinin yerine otomatikleştirilmiş bir ücret adaptörü getiriyor. Bu sistem sayesinde, v3 havuzlarının tümünde likidite sağlayıcılarının kullandığı ücret katmanlarına göre kademeli protokol ücreti yürürlüğe girecek. Böylece yönetişimin her havuz için ayrı onay vermesine gerek kalmadan gelir yaratma süreci daha verimli ve hızlı işleyecek.

Oylamanın, 23 Şubat’ta sona ermesi planlanıyor. Bu süreç sonrasında, havuzlara otomatik ücret uygulaması geçerli olacak ve elde edilen gelirler doğrudan protokolün kasasına aktarılacak. Bu gelirlerin bir kısmı, UNI tokenlarının programlı yakımı için kullanılacak. Böylece, protokolün kullanımı ile tokenın değeri arasında doğrudan bir ilişki kuruluyor.

Çok Zincirli Genişleme ve Gelir Yakım Mekanizması

Yayınlanan teklife göre, Ethereum ana ağı dışında kalan sekiz ağda da, v3 ve v2 dağıtımlarında protokol ücretleri etkinleştirilecek. Genişlemeye dahil edilen zincirler arasında Arbitrum, Base, Celo, OP Mainnet, Soneium, X Layer, Worldchain ve Zora yer alıyor. Layer 2 ağlarında toplanan ücretler, zincire özel TokenJar kontratlarında biriktirilecek ve daha sonra Ethereum ağına taşınarak Firepit isimli akıllı kontrat üzerinden kalıcı şekilde UNI token yakımına yönlendirilecek.

Bu değişiklikle birlikte, protokolün gelirlerinin yalnızca Ethereum ile sınırlı kalmasının önüne geçiliyor ve önde gelen ölçeklenebilirlik çözümlerinde de sürdürülebilir bir gelir akışı oluşturuluyor. Ücret yakım süreciyle birlikte, UNI tokenının toplam arzında azalma yaşanacağı için, bu politikanın uzun vadede token değerine etki edebileceği belirtiliyor.

Uniswap’ın Son Hukuki Kazanımı

Uniswap, kısa süre önce otomatik piyasa yapıcı (AMM) teknolojisi ile ilgili önemli bir hukuk zaferi elde etti. Kurucusu Hayden Adams tarafından yapılan açıklamada, ABD’de görülen davada, şirketin AMM algoritmasının patent ile koruma altına alınıp alınamayacağı üzerine karar verildiği aktarıldı. Federal mahkeme, Uniswap lehine hüküm verdi ve böylece protokolün temel algoritmasının serbestçe kullanılabilir olduğuna hükmetti.

Dava, daha önce Bancor ile bağlantılı bazı kuruluşların, AMM formülünün patentlenmesini talep etmesiyle gündeme gelmişti. Mahkeme kararıyla bu girişim engellenmiş oldu. Bu gelişme, merkeziyetsiz finans dünyasında açık kaynak ve inovasyonun önünü açabileceği için sektör adına dikkat çekici bir karar olarak öne çıktı.

Kurucu Hayden Adams, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ilk başta ana ağda v2 ve sınırlı sayıda v3 havuzunda ücretlerin izlenmesinin olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı. Adams devamında protokol ücretlerinin tüm v3 havuzlarında ve sekiz yeni zincirde etkinleşmesini önerdiğini paylaştı.

UNIfication’dan beri, ana ağda v2 ve birçok v3 havuzunda ilk ücretlerin izlendiği, uygulama sonrası piyasa uyumlu toplam kilitli değerin arttığı ve yakım işleminin verimli çalıştığı belirtildi. Şimdi ise kalan v3 havuzlarında ve sekiz zincirde ücretlerin aktif hale getirilmesi teklif ediliyor.

Uniswap’ın yeni ücret ve yakım politikası, merkeziyetsiz borsanın yönetişim modelinin gelişimi için kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Yatırımcılar ve likidite sağlayıcılar açısından bu gelişmelerin protokol üzerindeki etkilerinin önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkabileceği öngörülüyor.