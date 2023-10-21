  50 Günde Tam 169 Trilyon Token’a Yükseldi! Altcoin’ler Yükselirken Dogecoin’in En Büyük Rakibi Neden Zayıf Kaldı?

Bu hafta Shiba Inu’nun fiyatında %3’lük bir fiyat artışı yaşandı. Bitcoin (BTC) ve Solana (SOL) gibi diğer yüksek hacimli kripto paralar göz önünde bulundurulduğunda SHIB fiyatında yaşanan yükseliş daha düşük kaldı.

Shiba Inu Yorumları

Memecoin tarafında ilgi son aylarda görece az görünüyordu. Orta Doğu’da yaşanan savaş sebebiyle, yatırımcıların riske olan yaklaşımları değişti ve daha güvenli görülen Bitcoin çok tercih edilir bir hal aldı. Bu durum, memecoin sektöründe yaşanabilecek ilgi eksikliğinin daha da yükselebileceği yönünde önemli uyarıları yatırımcıya yansıtıyor. Sonuç olarak yaşanan yükseliş hareketinin ortasında SHIB için durgunluk devam edebilir.

Göstergeler dikkate alındığında Shiba Inu sahiplerinin hızlı bir biçimde kâr elde etme amaçları olduğu görülüyor. Yalnızca üç hafta içinde 1 trilyondan fazla SHIB token’ı kripto borsalarına taşındı. SHIB’in piyasa arzı yüksek görünüyor.

CryptoQuant tarafından sağlanan verilere göre, Shiba Inu Borsa Rezervleri Cuma günü 169,4 trilyona doğru hafifçe düşüş yaşamadan önce 17 Ekim’de 170 trilyon SHIB’e yükselmişti ve bu durum 60 günün zirvesine işaret ediyordu. 8 Ekim’de başlayan borsa girişleri, toplam SHIB Borsa Arzını 50 günün zirvesine yani 169 trilyona adet SHIB’e taşıdı.

Mevcut SHIB İşlem Sayısı eğilimi önemli bir bilgiyi daha ortaya çıkardı. Bu eğilim, SHIB fiyat performansının kötü gittiğini ortaya çıkardı. Yine CryptoQuant verilerine göre, Shiba Inu bu hafta ağ aktivitesinde önemli bir artış yaşamadı. Garip olan ise Shiba Inu’nun fiyatında yaşanan artışa rağmen günlük işlemlerinde düşüş yaşanmış olmasıydı.

Aşağıdaki grafik, 18 Ekim’de gerçekleşen 4.218 SHIB İşlem Sayısının Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyede olduğunu yansıttı. Bu durum, Shiba Inu’nun %3’lük fiyat artışının kendisiyle değil genel piyasa yapısıyla ilgili olduğunu ortaya çıkardı.

Shiba Inu Coin’in Geleceği

Son trend verilerine göre, Shiba Inu’nun 0,000008 dolarlık direnci aşması pek de mümkün görülmüyor. Bunu işaret eden bir diğer grafik ise Shiba Inu sahiplerinin giriş fiyatı dağılımını gösteren Global In/Out of the Money (GIOM) grafiği oldu. Grafikte görüldüğü üzere 430.400 cüzdan tarafından minimum 0,000008 dolar fiyatla 299,6 trilyon SHIB satın alındı.

Ancak boğalar kripto piyasalarının genelinde hissedilen yükseliş dalgasının etkisiyle güç kazanabilirse, Shiba Inu’nun fiyatı 0,000010 dolara yükselebilir. Bunun yanı sıra, SHIB fiyatı 0,00005 doların altına düşerse ayılar düşüşü derinleştirebilir. Yukarıda da bahsettiğimiz yatırımcılar tahmin edildiği şekilde erken kâr elde etmeyi hedeflerlerse, SHIB’nin fiyatı muhtemelen 0,00005 dolar seviyesine gerileyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.