AVAX fiyatında 2026’da 22,10 dolar hedef

Avalanche (AVAX) son dönemde piyasada öne çıkan fiyat dalgalanmalarıyla dikkat çekti. Özellikle Orta Doğu’da artan bölgesel tansiyon ve genel kripto para piyasasının değer kaybetmesiyle birlikte AVAX fiyatındaki hareketlilik, yatırımcıların geleceğe dair beklenti ve endişelerini artırdı. Avalanche, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve hızlı blokzinciri teknolojileriyle biliniyor. Proje, 2020’de kısa sürede topladığı ciddi yatırımlarla dikkat çekmişti ve kuruluşundan bu yana önde gelen kripto para platformlarında ilk sıralarda yer aldı.

Piyasada son durum: Fiyat analizleri ve teknik göstergeler

CryptoAppsy verilerine göre AVAX’ın güncel fiyatı 9,41 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasa değeri 4,06 milyar dolar olan kripto para, son 24 saatte en yüksek 9,49 dolar ve en düşük 9,30 dolar aralığında işlem gördü. Tüm zamanların en yüksek seviyesi, Kasım 2021’de 146,22 dolar ile kaydedilirken, en düşük nokta ise Aralık 2020’de 2,79 dolar oldu.

Teknik analizler, AVAX’ın 30 günlük oynaklığının yüzde 2,99 ile “orta” risk grubunda yer aldığını, 50 günlük hareketli ortalama değerinin ise 9,32 dolara işaret ettiğini gösteriyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) ise yakın dönemde tarafsız bölgede seyretti. Korku ve Açgözlülük Endeksi ise “korku” seviyesinde kalmayı sürdürdü.

Kısa vadede AVAX 8 ile 10 dolar arasında dalgalı bir seyir izlerken, son 12 saatte negatif bir ivme görülüyor ve bu da yükselişi sınırlıyor. Uzun vadeli teknik göstergeler incelendiğinde; kısa dönemli hareketli ortalamalar “al” sinyali üretirken, 100 ve 200 günlük ortalamalarda “sat” baskısı hakim.

“AVAX’ın fiyat hareketleri zayıf piyasa momentumu ve düşen işlem hacmiyle destekleniyor. Teknik analizler ilerleyen dönemde yükseliş potansiyelinin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.”

Fiyat tahminleri: 2026 ve sonrası beklentiler

2026 için yapılan tahminlerde AVAX fiyatının 7 ile 22,10 dolar arasında değişmesi, ortalama fiyatın ise 12,89 dolar seviyelerinde olması bekleniyor. Nisan 2026’da ise olası dip 7,59 dolar, zirve ise 13,10 dolar olarak öngörülüyor. 2027’de fiyat tahminleri 20,49 ile 24,76 dolar arasında değişirken, 2028’de bu aralığın 29,97 – 35,18 dolar seviyelerine çıkacağı, ortalamada 30,82 dolarlık bir değer öngörüldüğü belirtiliyor. 2029’da AVAX’ın 52,03 dolara ulaşma ihtimali gündeme gelirken, en iyimser tabloda 2031’de fiyatın 109,93 doları görebileceği öngörülüyor.

Uzman analizlere göre AVAX’ın 1000 ya da 10.000 dolar gibi seviyelere 2031 öncesinde erişmesi düşük bir olasılık olarak görülüyor. Orta-uzun vadede projenin yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor ancak piyasa genelindeki büyük çaplı dalgalanma ve regülasyon risklerinin yukarı yönlü senaryoyu zayıflatabileceği belirtiliyor.

Ekosistem gelişmeleri ve güncel haberler

Avalanche ekosistemi geçtiğimiz dönemde önemli ortaklıklara imza attı. Güney Kore merkezli ödeme hizmetleri şirketi NHN KCP, gerçek dünya ödeme çözümleri geliştirmek için Ava Labs ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Ava Labs, şirketlerin kendi Layer-1 blokzincirlerini kurup yönetmesine imkan tanıyan Ava Cloud hizmetini sunuyor ve bu işbirliğinin ekosistemi güçlendirmesi hedefleniyor.

Geçmiş fiyat hareketleri incelendiğinde AVAX’ın 2021 yılında kısa sürede en çok değer kazanan kripto paralardan biri olduğu görülüyor. Özellikle Deloitte ile işbirliği yaptığı dönemde piyasa değerinde önemli sıçrama yaşanmış, AVAX bu süreçte piyasa değeriyle ilk 10 kripto para arasına girmişti. 2024’te ise güçlü çıkış sonrası gelen düzeltmeyle fiyat yaz başında 24,40 dolara; yılı sonuna doğru ise 9 dolara kadar çekildi.

Yatırımcılar açısından AVAX’ın mevcut durumda 10 dolar bandında yatay hareket etmesi, yeni bir yukarı yönlü ivme için net bir sinyal üretmiyor. Boğaların piyasadaki üstünlüğünü kaybetmeye başlamasıyla birlikte risk algısının arttığı aktarılıyor.