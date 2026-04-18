Kripto yatırımlarında AI etkisi: 2025’te fonların %40’ı yapay zeka ve kripto birleşimine gitti

Kripto para sektörüne yapılan risk sermayesi yatırımlarında 2025 yılında büyük bir değişim yaşandı. Yatırımcılar, her bir kripto girişimine yatırılan her doların 40 cent’ini hem yapay zeka hem de kripto çözümleri geliştiren şirketlere yönlendirdi. Bu oran, bir önceki yılın iki katından fazlasına denk geliyor. Sektördeki bu değişim, yapay zekanın yalnızca paralel bir teknoloji değil, kripto altyapısının ve ürün geliştirme stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Yapay zeka kripto sektörünü nasıl dönüştürüyor?

Binance Research tarafından yayınlanan analizde, yapay zekanın kripto sektöründe konumunun giderek daha merkezi hale geldiği vurgulanıyor. Araştırmada, Silikon Vadisi Bankası verilerine dayanılarak, yapay zekanın kripto projelerinin yol haritalarına hızla entegre olduğuna dikkat çekildi. Özellikle “yardımcı pilot” olarak adlandırılan; yani kullanıcıya analizde destek olan yapay zeka uygulamalarından “ajanlar” modeline geçiş olduğu belirtiliyor. Ajanlar, koşulları izleyip doğrudan işlem gerçekleştirebildikleri için, piyasa ortamında içgörü ile eylem arasındaki süreyi kısaltıyor. Binance’in sunduğu AI Pro beta sisteminde de bunun etkileri net bir şekilde görülüyor. Araştırmada, bir gün içinde işlemlerin %45,7’sinin kullanıcıdan değil, sistem tarafından başlatıldığı belirtildi.

Şirketler stratejilerini üretken yapay zekanın önemine göre şekillendirirken, ürün geliştirme döngülerini kısaltma yoluna gidiyor. Geleneksel finans (TradFi) tarafı, piyasaların sadece belirli saatlerde açık olması ve aracılık sistemlerine bağımlılık gibi sebeplerle bu alanda daha yavaş ilerlerken, dijital varlık sektörü 7/24 açık altyapı sayesinde hızlı bir şekilde uygulamaya geçebiliyor.

Binance Research, “Yapay zeka giderek daha hızlı biçimde kriptonun ana bileşenlerine yerleşiyor; bu da sektörde fırsatları tespit etmek ile harekete geçmek arasındaki mesafeyi kısaltıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ölçekte yapay zekaya büyük fon ayrıldı

AI yatırımlarındaki büyüme yalnızca kriptoyu kapsamıyor. Crunchbase tarafından yayınlanan verilere göre, 2026’nın ilk çeyreğinde yapay zeka sektörüne küresel ölçekte 242 milyar dolar sermaye aktarıldı. Bu tutar, toplam risk sermayesi yatırımlarının %80’ine karşılık geliyor. Ayrıca Gartner, bu yıl yapay zeka harcamalarının toplamda 2,52 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Sektörler arası rekabet, yapay zekanın yenilikçi çözümlerle kripto alanını dönüştürmesiyle birlikte daha da hız kazanıyor.

AI tabanlı araçların benimsenme oranları farklılaşıyor

Binance Research’ün araştırmasına dahil edilen 17 borsa ve aracı kurumda yapay zeka çözümlerinin benimsenme oranları farklılık gösteriyor. Risk yönetimi, piyasa sinyalleri ve dolandırıcılığı önlemek için kullanılan araçlar, neredeyse tüm platformlarda standart hale gelmiş durumda. Ancak, kullanıcı odaklı kopya işlem, sohbet robotları ve portföy danışmanları gibi çözümler yalnızca kurumların %47 ila %71’inde bulunuyor. Bu da yapay zekanın müşteriyle direkt etkileşime geçtiği alanlarda henüz tam anlamıyla yaygınlaşmadığını ortaya koyuyor.

Bazı büyük kripto platformları bu yıl içinde yeni “ajan” tabanlı ürünleri devreye alarak, yapay zekanın piyasa izleme ve işlem yapma kabiliyetini genişletti. Böylece yatırım fırsatının keşfinden uygulamaya geçiş arasındaki yol, teknolojinin desteğiyle daha kısa hale geldi. Sektör uzmanları, rekabetin bundan sonrası için yapay zeka özellikleri entegre edenlerle sınırlı kalmayacağını, kullanıcıların karar süreçlerine hâkim olan platformların öne çıkacağını dile getiriyor.

Raporun bulgularında, “Rekabetin yönü artık yalnızca yapay zekayı sisteme dahil edenleri değil; kullanıcıların karar alma döngüsünü sahiplenenleri belirleyecek” görüşü öne çıktı.