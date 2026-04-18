XRP Ledger ile 30 trilyon yenlik ön ödemeli pazar blockchain’e taşınıyor

Japonya’nın seyahat ve ödeme sektöründe, XRP Ledger merkezli önemli bir dönüşüm sessizce ilerliyor. Ülkenin önde gelen ulaşım ve turizm şirketlerinden biri olan Tobu Railway’in büyük ölçekli iştiraki Tobu Top Tours, SBI Ripple Asia ile iş birliği yaparak XRP Ledger üzerine geliştirdiği ön ödemeli yeni bir token tabanlı ödeme sistemini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Ön ödemelide blockchain tabanlı yeni dönem

Tobu Top Tours, özellikle Japonya’nın devasa ön ödemeli ödeme pazarına blockchain teknolojisini entegre etmeyi hedefliyor. Şirket, bu platformla, Japon yeni ile desteklenen dijital token’lar oluşturacak. Kullanıcılar, bu token’ları Japon yeni ile doldurabilecek ve otel, restoran, alışveriş ve diğer seyahatle bağlantılı hizmetlerde rahatlıkla harcayabilecek. Böylece nakitsiz ödemeler, günlük hayata daha kolay entegre edilmiş olacak.

Japonya’da yıllık bazda ön ödemeli ödeme hacmi yaklaşık 30 trilyon yen seviyesinde. Ülke, dünyanın en gelişmiş nakitsiz ödeme sistemlerinden birine sahip olarak gösteriliyor. Tobu Top Tours’ın attığı adım, bu geniş ekosistemin bir bölümünü blockchain’e taşırken mevcut ödeme alışkanlıklarını bozmadan, kullanıcı deneyimini görünmez biçimde dönüştürmeyi amaçlıyor.

Platformun 7 Nisan 2026’da tamamlandığı ve Japonya’da regülasyonlardan gerekli onayı aldığı açıklandı. Genellikle benzer blockchain tabanlı ödeme projelerini geciktiren bu tür izinler, süreçte en kritik eşiği oluşturuyor.

Proje hızlı ticarileşme aşamasına geçti

Hazırlıkları tamamlanan sistemin, yılın ilerleyen dönemlerinde ülkede geniş çaplı olarak faaliyete geçmesi bekleniyor. Sektör yorumcuları, projenin geliştirme safhasından gerçek dünyadaki uygulamaya, benzer girişimlere göre çok daha hızlı bir şekilde geçiş yaptığını aktarıyor.

Tobu Top Tours, Japonya’da faaliyet gösteren köklü seyahat ve turizm kuruluşlarından biri olma özelliği taşıyor. Ana şirketi Tobu Railway ise demiryolu, ulaşım ve konaklama hizmetleriyle ülke genelinde tanınıyor.

XRP Ledger’ın Asya’daki kurumsal etkileri artıyor

XRP Ledger son dönemde yalnızca Japonya ile sınırlı kalmayıp Asya genelinde de kurumsal ve finansal entegrasyonunu hızlandırıyor. SBI Ripple Asia ve DSRV, nisan ayının başında Japonya ve Güney Kore arasında sınır ötesi ödemeleri iyileştirmeye yönelik bir araştırma başlattı. Bu çalışmada XRP Ledger’ın ana mutabakat katmanı olarak değerlendirildiği aktarılıyor.

Zincir üzerindeki veriler ise XRP Ledger’da reel varlık (RWA) işlemlerinin büyük artış kaydettiğini gösteriyor. Sistemdeki toplam varlık değeri kısa süre içinde yüzde 875 oranında büyüyerek 2,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu çapta hareketlilik, genellikle büyük finans kurumlarının ve şirketlerin toplu denemeleri ile doğrudan entegre çalışmaları sonucunda oluşuyor.

Bölgedeki köklü finans kuruluşlarının ve şirketlerin, sadece pilot çalışmalarda kalmayarak giderek daha fazla gerçek altyapı uygulamalarına geçtiği gözleniyor. Tobu Top Tours’ın platformunu başarıyla yaygınlaştırması halinde, XRP Ledger üzerinde inşa edilen en dikkate değer tüketici ödeme çözümlerinden biri olarak ön plana çıkacağı belirtiliyor.