Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP, 1.44 dolarda güçlü destekle patlama sinyali verdi!

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP, 1,44 dolarda güçlü destek oluşturarak yükseliş sinyali verdi.
  • Uzun direnç sonrası fiyat haftalık yüzde 6,76 değer kazancıyla dikkat çekti.
  • 📈 $XRP ’de 1,70 dolar yeni ana direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.
  • ✨ Kritik veri: 1,42–1,44 dolar bandı üzerinde kalıcılık trendin devamı için belirleyici olacak.
Uzun süreli yatay seyir sonrası XRP, direnç bölgesini aşarak fiyat hareketinde yeni bir döneme işaret ediyor. Teknik analizlerle öne çıkan bu süreçte, kısa süre önce 1,42–1,44 dolar aralığında yoğunlaşan direnç alanı, yeniden test edilip destek bölgesine dönüştü. Kripto piyasasında yakından izlenen ve çok kez dar bir aralıkta gidip gelen XRP, bu direnç dönüşünden sonra yukarı yönlü hamlelerini hızlandırdı.

Destek alanı güçlendi

Bir süredir 1,42–1,44 dolar seviyesini aşamayan XRP, bu bandı kalıcı şekilde geçti. Özellikle kısa vadede yaşanan fiyat dalgalanmaları, çoğunlukla ani satıcıların tetiklediği hareketler olarak görülse de, mevcut yapı teknik yatırımcılar tarafından likiditenin toplandığı ve güçlü ellere geçtiği bir süreç olarak tanımlanıyor.

Teknik yorumcu GainMuse, bu yükselişin rastgele bir oynaklıktan ziyade, piyasadaki yapısal değişimi doğrulayan bir hareket olduğunu aktarıyor. Bu noktada fiyat 1,44 dolara yakın seyrediyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP, kısa zaman önce 1,49 dolara kadar tırmandıktan sonra bir miktar geri çekilse de haftalık bazda yüzde 6,76 yükseliş yakaladı.

“1,40 dolar üzerindeki kalıcılığın artık kısa vadeli bir sıçramadan daha fazlası olduğu, piyasa yapısında önemli bir değişikliğe işaret ettiği görüşü öne çıkıyor.”

Yukarı yön risk iştahı artıyor

XRP’nin bu yeni destek seviyesini koruması, piyasanın eski dar aralığına geri dönmektense yukarı yönlü beklentileri güçlendirdi. Analistler, bu bölgede yaşanan hacim artışını, satışların değil, alım yapan uzun vadeli yatırımcıların devreye girmesine bağlıyor. Bu durum, ani yükselişler öncesi görülen dipte birikim evresinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki dönemde 1,70 dolar civarı, piyasada bir sonraki önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Güçlü bir hacimle burası aşılırsa, daha kalıcı bir yükseliş dalgasının başlayabileceği belirtiliyor. Uzun vadeli grafiklerde ise, mevcut fiyatların son 8 yılın taban bölgesine denk geldiği analiz ediliyor.

Uzun vadeli beklentiler ve teknik bakış

Geçmiş veriler, benzer teknik yapıların çoğunlukla büyük hareketlerin habercisi olarak ortaya çıktığını gösteriyor; ancak kripto para piyasasının dinamik yapısı göz önüne alındığında, kesin bir sonuca ulaşmak zor. Bazı uzun vadeli modeller, XRP’de fiyatın, piyasa ivmesi ve adaptasyonun sürmesi durumunda 10 doları hedefleyebileceğini öngörüyor.

Tüm bu öngörüler arasında, kritik eşik olarak izlenen 1,42–1,44 dolar bandının kaybedilmemesi önem taşıyor. Fiyat bu seviye üzerinde tutunduğu sürece, XRP’nin kısa vadeli bir geri çekilme yerine daha uzun soluklu bir yükseliş trendine girebileceği düşünülüyor. Şu an piyasanın yakından takip ettiği mesele, bu hareketin kalıcı olup olmayacağı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Lost your password?