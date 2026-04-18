RAVE token fiyatında 4.500%’lük ani artış sonrası Binance ve Bitget’ten inceleme kararı

RaveDAO’nun kendi kripto parası RAVE, son günlerde rekor seviyede yükselip hızlı bir şekilde değer kaybetmesinin ardından önde gelen borsalar Binance ve Bitget tarafından mercek altına alındı. Olay, zincir üstü araştırmacısı ZachXBT’nin, içeriden bilgi sahibi bazı kişilerin fiyatı hızla yükseltme amaçlı büyük bir short squeeze organize ettiği iddiası ile gündeme geldi.

Borsalardan soruşturma açıklaması

Bitget CEO’su Gracy Chen, paylaştığı bir iletiyle konuyla ilgili dahili bir inceleme başlatıldığını belirtti. Binance CEO’su Richard Teng de kısa süre sonra, borsanın piyasa manipülasyonu şüphesini incelediğini ve her durumda piyasalarda usulsüzlüğü araştırmaya devam edeceklerini ifade etti. Olayda Gate borsası da dahil olmak üzere birden fazla platformun adı geçiyor.

Zincir üstü analizleriyle tanınan ZachXBT, içeriden bilgi veren kişilere 10.000 dolarlık ödül teklif ederek, yasa dışı manipülasyona dair kanıtları paylaşacak muhbirlere doğrudan ulaşabileceklerini duyurdu.

Kısa sürede dikkat çeken fiyat hareketi

RAVE fiyatı, hafta içinde etkileyici bir yükseliş sergiledi. Kısa süre önce 0,30 dolar civarında işlem gören token, bir gün içinde 6 dolar seviyesini geçti; en yüksek anında ise 27 doları aşarak zirve yaptı. Böylece toplam piyasa değeri anlık olarak 6 milyar dolar sınırını geçerken, birkaç saat içinde %4.500’lük olağanüstü bir yükseliş yaşandı. Ancak bu sert çıkışın ardından fiyat hızla geriledi ve token, rekor seviyesinden %50’den fazla değer kaybetti. Son 24 saatte ise %30’luk düşüş kaydedildi.

CryptoAppsy verilerine göre, RAVE piyasasında yükseliş dalgasında yaklaşık 44 milyon dolar değerinde short (düşüş odaklı) pozisyon tasfiye oldu.

Piyasa hareketleriyle paralel olarak, RAVE arzının neredeyse %90’ının yalnızca üç adet Gnosis Safe cüzdanında toplandığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, bu seviyedeki yoğunlaşmanın fiyat üzerinde etkili olabileceğini değerlendiriyor. Ayrıca, yükseliş öncesi milyonlarca token’ın borsalara aktarıldığı tespit edildi; bu tip transferlerin dikkat çekici olduğu vurgulanıyor.

Proje detayları ve topluluk tepkileri

RaveDAO, kendini Web3 odaklı, elektronik müzik etkinliklerinde blockchain tabanlı biletleme ve topluluk yönetimi sunan bir girişim olarak tanımlıyor. Proje, 2023’teki İstanbul çıkışlı bir etkinlikle ortaya çıkarken, bugüne kadar birçok bölgede organizasyonlar düzenledi. 2025 yılı için yaklaşık 3 milyon dolar gelir açıkladı.

Proje daha önce uzun süre 0,50 dolar altında işlem gördü; son dönemde ise fiyat hareketleri ve toplam değeriyle en büyük kripto paralar arasına kısa süreyle girdi.

Buna karşın, arka planda bazı topluluk üyeleri, projeyi geçmişte ARPA ve Bella Protocol’de yer almış isimlerle ilişkilendirse de, bu bağlantıların bağımsız şekilde doğrulanamadığı belirtiliyor. İlgili kişilerden kamuoyuna herhangi bir yanıt gelmedi.

Resmi açıklamalar ve olası manipülasyon iddiaları

Analistler, piyasaya sürülen tokenların görünen şekilde borsalara taşınmasının fiyat üzerinde baskı yaratabileceğini; ancak bu tokenların hızla çekilmesiyle, ters pozisyondaki yatırımcıların yüksek fiyatlardan almak zorunda kalarak, yükselişi daha da hızlandırdığına dikkat çekiyor. “Bait and liquidate” olarak adlandırılan bu modelin kesin kanıtları henüz sunulmuş değil, fakat yüksek yoğunlaşma olasılığın hala geçerli olduğu yorumlarını gündeme getirdi.

RaveDAO, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, yaşanan fiyat hareketlerinde ekiplerinin herhangi bir dahli olmadığını, manipülasyonda rol almadıklarını ileri sürdü.

RaveDAO, “Ekip olarak fiyat hareketlerinden sorumlu değiliz ve süreci izliyoruz. Uygun gördüğümüz zamanlarda, kilidi açılan tokenların bir kısmını satmayı planlıyoruz. Ayrıca, fiyat veya performansa göre kilit mekanizması üzerinde çalışıyoruz.” bilgisini paylaştı.

Açıklamada, arzın üç büyük cüzdanda toplanması ve fiyat artışı öncesi borsalara yapılan milyonlarca dolarlık token transferi gibi iddialara doğrudan yanıt verilmezken; takımın yeni kontrol ve şeffaflık modellerini değerlendirdiği ifade edildi. Ancak bu noktada, tam olarak hangi yöntemin uygulanacağı ya da zamanlaması konusunda taahhütte bulunulmadı.