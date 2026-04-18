XRP’de Solana hamlesi sonrası yüzde 7,5’lik yükseliş dikkat çekti

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP’nin farklı blockchain ağlarına açılmasıyla birlikte varlığa yönelik talebin hızla arttığını belirtti. Garlinghouse’un bu açıklaması, Hex Trust ve LayerZero aracılığıyla Solana üzerinde wXRP’nin (Wrapped XRP) piyasaya sürülmesinin ardından geldi. Bu adımla XRP sahipleri, tokenlerini orijinal varlıktan vazgeçmeden Solana tabanlı merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarında değerlendirme imkanına kavuştu.

Solana entegrasyonu ve yeni kullanım alanları

Wrapped XRP’nin Solana ağında kullanılmaya başlaması, kullanıcıların birebir orijinal XRP tarafından desteklenen tokenle işlem yapabilmesini sağladı. RippleX, Solana’daki seçilmiş uygulamalarda wXRP’nin aktif hale geldiğini duyurdu. Bu süreçte Hex Trust, gerçek XRP varlıklarının saklanmasını üstlenirken, LayerZero ise çapraz zincir altyapısını kurarak wXRP’nin Solana ekosistemine taşınmasını mümkün kıldı. Kullanıcılar istedikleri zaman wXRP’yi tekrar orijinal XRP’ye dönüştürebiliyor, böylece fiyat arasında denge sağlanıyor.

Bu yapı, XRP yatırımcılarına XRP’nin kendi blokzincirinden farklı bir ortamda varlıklarını değerlendirme şansı verirken, XRP Ledger’ın dışındaki merkeziyetsiz finans ürünlerine de doğrudan bir geçiş kapısı oluşturdu.

Borsa etkisi ve fiyat hareketleri

XRP’nin Solana’ya taşınması, token için haftalık bazda önemli bir fiyat artışı sağladı. Son yedi günde XRP yüzde 7,5 yükselerek yaklaşık 1,45 dolar seviyesine ulaştı. Benzer dönemde Solana da yüzde 3,6 artış göstererek 87,61 dolar civarını gördü. CryptoAppsy verilerine göre, bu gelişmelerle her iki altcoinin fiyatları toplamda yukarı yönlü hareket etti.

Brad Garlinghouse, Solana ağına açılmanın XRP’nin kullanım alanlarını çeşitlendirdiğini ve talebin yükselmesine katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, XRP’nin artık yalnızca ödemeler değil; ticaret, likidite sağlama ve DeFi gibi farklı uygulama alanlarında da kullanıldığını ifade etti.

Yeni uygulama entegrasyonları ve kullanım imkanları

Solana ile gerçekleşen bu entegrasyon, XRP sahiplerine Solana ekosistemi üzerinden popüler uygulamalara doğrudan erişim imkanı sağladı. Jupiter, Titan, Phantom, Meteora ve Byreal gibi platformlarda wXRP işlem görebiliyor; kullanıcılar takas, cüzdan, likidite ve alım-satım gibi farklı hizmetlerden yararlanabiliyor. Özellikle Solana’nın merkeziyetsiz uygulamalar ve zincir üstü işlemler konusundaki güçlü kullanıcı tabanı, XRP için yeni fırsatların önünü açtı.

XRP, uzun süredir hızlı ve düşük maliyetli ödeme transferleriyle biliniyordu; şimdi ise bu yenilikçi entegrasyon sayesinde Solana üzerinde çok daha fazla DeFi ürününe erişebilir hale geldi. Bu, XRP’nin çevresindeki ekosistemin ve kullanıcı tabanının genişlemesine yol açtı.

Öte yandan, Ripple’ın RLUSD isimli stablecoini de bu hafta gündeme geldi. Mastercard’ın dijital ticaret bölümü başkan yardımcısı Christian Rau, şirketin Gemini gibi iş ortaklarıyla RLUSD ile kart işlemlerinin doğrudan sonlandırılması konusunda çalıştığını aktardı. Mastercard bu yapının yılın ilk yarısında hayata geçmesini hedefliyor.

XRP’nin Solana’ya katkısıyla DeFi piyasasına yeni bir likidite kanalı açıldı. Bu sayede tokenin ikinci bir blockchain ortamında işlem görmesi mümkün oldu. Ayrıca, XRP daha önce kendi ana zinciri dışındaki kullanıcıların da ilgisini çekmeye başladı.

Varlığın farklı blokzincirlerde daha yaygın şekilde kullanılması fikri yeni değil. Önceden Hex Trust, Ripple’ın eski CTO’su David Schwartz gibi isimlerin de bu yönde açıklamalarda bulunduğu biliniyordu. Ancak Solana ile başlayan süreç, söz konusu planların somut bir ürüne dönüşmesini sağladı ve XRP ekosistemine yepyeni bir alan kazandırdı.