Dogecoin’de yeni yükseliş sinyali, kısa sürede %5 düşüş sonrası büyük hedefler gündemde

Yüksek takipçili High Altitude Investing kanalının deneyimli piyasa analisti, Dogecoin grafiğinde önemli bir yükseliş hareketinin kapıda olduğunu öne sürdü. 17 Nisan’da yayımlanan detaylı analiz videosunda hem kısa vadeli teknik işaretler hem de uzun dönemli fiyat projeksiyonları ele alındı. Analistin paylaşımı sırasında Dogecoin 0,10 dolar seviyesindeydi.

Kısa vadede alım sinyalleri

Analist, Dogecoin’in son düzeltme sürecinin tamamlandığını ve yukarı yönlü hareketin kısa sürede başlayabileceğini belirtti. Bu görüşünü ise farklı zaman dilimlerindeki teknik göstergelere dayandırıyor. Günlük grafikte bir ABC düzeltmesinin sona erdiği tespit edilmiş durumda. Bu yapı, Elliott Dalga teorisine göre düzeltmenin bittiğine işaret ediyor.

Bu düzeltme, yükseliş yönlü MACD uyumsuzluğuyla birlikte görüldüğünde, kısa vadeli alım için güçlü bir teknik sinyal ortaya çıkmış oluyor. Ayrıca 45 dakikalık grafikte de Dogecoin’in üçgen formasyonundan yukarı yönlü çıkış yaptığı gösteriliyor. Analiste göre bu kırılım, yakın vadede fiyatın ivme kazanacağına işaret eden net bir gösterge.

Ayrıca 10 günlük mum grafiği de değerlendirmeye alınmış; burada da aşırı satılmış MACD koşulları dikkat çekiyor. Analist, bu seviyenin geçmişte gerçekleşen büyük yükselişlerin öncesine benzer olduğunu vurgulayarak olumlu senaryoyu destekliyor.

Dogecoin’de yeni bir döngü mü başlıyor?

Yayın sırasında Dogecoin 0,09594 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,86 düşüş yaşadı. Fiyatlardaki bu son dalgalanma, yatırımcıların kısa vadeli yönü merak etmesine yol açtı.

Analist, Dogecoin fiyatındaki uzun vadeli potansiyeli bir ‘fraktal’ argüman üzerinden de destekliyor. Ona göre Dogecoin, 2021’deki büyük Bitcoin rallisi öncesinde Bitcoin’in çizdiği grafik yapısını tekrar ediyor. Bu yapı; bir ilk yükseliş, keskin bir düzeltme, ardından gelen ikinci bir ralli ve tekrar düşük seviyelerle özetleniyor. Tüm bu aşamalardan sonra ise çok daha büyük bir hareketin başladığı görülüyor.

Bu karşılaştırmayı XRP için de yapan analist, XRP’nin 2024’teki yükselişinin de aynı modelin bir sonucu olduğunu savunuyor. Kripto paraların döngüsel doğası gereği bu oluşumun yalnızca Dogecoin’e özgü olmadığını dile getiriyor.

“Sadece Dogecoin değil, Bitcoin ve XRP de geçmişte tam olarak aynı modeli çizdi,” ifadesini kullanan analist, uzun vadeli büyük fiyat hedeflerinin temelini bu benzerlikler üzerine kuruyor.

Hedef: Uzun vadede 2 doları aşmak olabilir

Teknik analizde kullanılan Fibonacci uzantılarını değerlendiren analist, Dogecoin’in yapısını önceki Bitcoin döngüsüyle karşılaştırdı. Yapılan projeksiyona göre; DOGE, yükseliş trendi devam ederse 3.618 Fibonacci uzantısı yani 2 doların üzerinde bir seviyeye ulaşabilir. Daha yüksek olan 5.618 ve 6.618 seviyeleri ise fiyatı 3 ile 5 dolar aralığına taşıyabilir.

Bunların piyasa için şaşırtıcı derecede iddialı hedefler olabileceğini baştan kabul eden analist, kripto paraların bir boğa döngüsü içinde bu seviyeleri test edebileceği görüşünde.