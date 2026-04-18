Shiba Inu fiyatında %3’ü aşan düşüş, borsalarda satış baskısı arttı

Shiba Inu özelinde son dönemde fiyat hareketleri belirgin şekilde durgun seyrediyor. Şu anda borsalardaki toplam SHIB rezervi yaklaşık 81,5 trilyon adede kadar ulaşmış durumda. Bu, platformlarda tutulan ve piyasa satışı için hazır bekleyen arzın önemli ölçüde arttığına işaret ediyor. Son verilere göre borsalara net girişte %6’ya yakın bir yükseliş dikkat çekiyor; bu dönemde yaklaşık 400 milyar SHIB, kısa süre içinde borsalara yönlendirildi. Bu büyüklükteki transferler fiyat üzerinde çoğunlukla satış baskısı yaratıyor.

Borsa hareketleri: Yeniden pozisyon alma sinyali

Son haftalarda hem borsalara girişlerde hem de çıkışlarda ortalamaların yukarı tırmandığı görülüyor. Piyasalara ulaşan bu büyük transferler, genellikle bireysel ve küçük yatırımcılardan ziyade, daha büyük yatırımcıların aktif şekilde pozisyon değiştirdiğini gösteriyor.

Benzer şekilde, borsalardan çıkan SHIB miktarında da artış var. Bu eşzamanlı hareketlilik, yatırımcıların sadece beklemekten ziyade ellerindeki varlıkları yeniden konumlandırdıklarına ve yeni stratejiler denediklerine işaret ediyor. Kimi yatırımcıların portföylerinde riskten korunma amaçlı işlemler yaptığı, bazılarının ise mevcut pozisyonlarını kısmen nakde çevirdiği gözlemleniyor. Bu tablo, genellikle güçlü bir yükseliş öncesinde sıkça gördüğümüz sabırlı bir birikim süreci ile örtüşmüyor.

Arz-talep dengesizliği fiyatı baskılıyor

Borsalarda biriken Shiba Inu arzı yükselirken, talep tarafında anlamlı bir hareketlilik gözlemlenmiyor. Bu dengesizlik, SHIB piyasasının şu anki yapısını büyük ölçüde belirliyor. Fiyat, satış baskısının gölgesinde hareket ediyor.

Platformlarda tutulan arz artarken, fiyatın yukarı yönlü bir ivme kazanabilmesi için güçlü bir talep sinyaline ihtiyaç duyuluyor; fakat şu anda buna dair ciddi bir işaret görünmüyor.

CryptoAppsy verilerine göre, yayınımız sırasında Shiba Inu’nun fiyatı yaklaşık 0,000006128 seviyesinden işlem görüyordu ve son 24 saatte %3,35 oranında geriledi. Düşüş, işlem hacmindeki sönüklükle birleşince piyasadaki durgunluğu daha da belirginleştiriyor.

SHIB şu anda 50 günlük üssel hareketli ortalamasının hemen altında ve grafiklerde dar bir bantta konsolide oluyor. Üst direnç seviyelerine yönelik anlamlı bir deneme bulunmazken, işlem hacmi de son dönemin gerisinde kalmaya devam ediyor. Bu yapı, geçtiğimiz agresif fiyatlamalara kıyasla yönsüz ve baskılanmış bir seyri ortaya koyuyor.

Stabilite güç göstergesi değil

Piyasanın mevcut görüntüsünde, mevcut seviyelerin korunması pozitif algılanmamalı; çünkü dirençli görünüm yeni bir yükselişin işareti değil. SHIB, büyük ölçüde borsalara aktarılan satış yönlü arzı absorbe etmekle meşgul. Fiyatta ciddi bir kırılım yaşanmaması şimdilik paniğe yol açmasa da, bunun yakın vadede bir toparlanma anlamına gelmediği belirtiliyor.

Genel olarak, satışların hızlanmadığı bir ortamda fiyat yatay kalmaya devam ediyor. Ancak yeni bir alım dalgası tetiklenmedikçe, piyasadaki mevcut dengesizliğin seyri değişmeyecek.