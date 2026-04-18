Solana’da wXRP dönemi başladı, ilk kez DeFi uygulamalarında işlem görüyor

Kripto para dünyasının köklü varlıklarından biri olan XRP, Solana ağında ilk kez kullanıma açıldı. Bu hamleyle, XRP’yi temsil eden wrapped XRP (wXRP) adlı varlık Cuma günü Solana’da işleme başladı. Süreç, Hong Kong merkezli dijital varlık saklama hizmetleri sunan Hex Trust’ın gözetiminde yürütülüyor. Finans sektöründe özellikle saklama teknolojileriyle tanınan Hex Trust, saf XRP’leri ayrı hesaplarda tutarak, bire bir (1:1) oranla wXRP’ye köprü olanağı sağlıyor. Geçişin altyapısını ise blokzincirler arası köprü protokolü olarak öne çıkan LayerZero üstlendi.

Solana’da XRP için yeni sayfa: DeFi uygulamalarına giriş

Bu gelişmeyle birlikte XRP sahipleri artık varlıklarını satmak zorunda kalmadan wXRP’yi Solana ekosistemi içindeki popüler merkeziyetsiz finans uygulamalarında kullanabiliyor. Jupiter, Phantom, Titan Exchange ve Meteora gibi önde gelen platformlarda wXRP ile işlem yapmak mümkün hale geldi. Her bir wXRP, doğrudan saklanan gerçek XRP ile destekleniyor ve istenilen anda yeniden orijinal haline çevrilebiliyor.

Hex Trust, 2025’in Aralık ayında yaptığı genel bir açıklamada, bu adımın yalnızca Solana ile sınırlı kalmadığını belirtmişti. Plan kapsamında Ethereum, Optimism ve HyperEVM gibi diğer blokzincirlerde de benzer şekilde wXRP’nin devreye alınması hedefleniyor. Bu strateji, son iki yılda hız kazanan “farklı zincirler arası köprü” akımının bir parçası olarak öne çıkıyor. Özellikle tek bir ağda doğup başka zincirlerin sunduğu getiri ya da likidite fırsatlarına erişmek isteyen token’ların sayısı hızla artmakta.

LayerZero köprüsü ve sektördeki dönüşüm

wXRP’nin Solana’ya aktarımında temel rolü LayerZero protokolü üstleniyor. LayerZero, son dönemde köprü uygulamalarında sektörün önemli bir oyuncusu olarak öne çıktı. Daha önce bu alanda aktif olan Wormhole, Nomad ve Ronin gibi projeler 2022 ile 2024 yılları arasında büyük güvenlik açıklarıyla gündeme gelmiş, bu süreçte toplamda 1 milyar doların üzerinde varlık risk altına girmişti. Sonrasında LayerZero, köprü hacminin çoğunu kendine çekmeyi başardı.

XRP, uzun yıllardır ağırlıklı olarak ödeme süreçlerinde ve XRP Ledger üzerinde hızlı işlem kabiliyeti sayesinde tercih ediliyordu. Öte yandan, Solana ise yüksek işlem kapasitesiyle özellikle merkeziyetsiz finans ve popüler memecoin projelerinde aktif olarak kullanılıyor. Şimdi wXRP’nin Solana üzerinde kullanılmaya başlanmasıyla, iki farklı ekosistemin dinamikleri ilk kez birleşiyor.

wXRP kullanım potansiyeli ve gelecek beklentisi

wXRP, teknik olarak kullanıma açılmış olsa da, asıl soru bu entegrasyonun XRP sahipleri için ne ölçüde cazip hale geleceği. Solana tarafında DeFi uygulamalarında wXRP için kayda değer bir işlem hacmi yaratılıp yaratılmayacağı merak konusu. Şu anda süreç başarıyla başlasa da, gerçek etkinin ortaya çıkması için kullanıcılardan gelecek talep belirleyici olacak.

Hex Trust, her wXRP’nin doğrudan bire bir oranla gerçek XRP ile desteklendiğini ve istenildiği zaman kolayca orijinal varlığa çevrilebileceğini aktarıyor.

Sonuç olarak, Solana üzerindeki bu yeni entegrasyonun DeFi sektörü özelindeki etkileri yakından takip edilecek. Farklı zincirler arasında yaşanan bu tür köprülemelerin, kripto ekosisteminin likidite ve erişim alanını daha da artırması bekleniyor.