Yapay zeka ve kripto buluşmasında Ethereum kurucusundan kritik uyarı

Kripto para dünyası yeni bir dönüm noktasına hazırlanıyor. Consensys CEO’su ve Ethereum’un kurucularından Joseph Lubin, yapay zekanın (YZ) kripto alandaki etkisinin giderek belirginleştiğine dikkat çekti. Lubin, CoinDesk’e verdiği demeçte, YZ’nin merkeziyetsiz ağlarda kendi aralarında işlem yapabilen, koordinasyon kurabilen ve birbirini doğrulayabilen özerk veya yarı özerk dijital ajanlar yaratabileceğine işaret etti.

Yapay zeka ara katman oluyor

Lubin, önümüzdeki ay Miami’de düzenlenecek Consensus 2026 konferansına da konuşmacı olarak katılacak. Ona göre, blokzinciri teknolojisi temel olarak akıllı makineler için bir altyapı sunuyor. Ancak Lubin, insanların sistemden dışlanacağına inanmıyor. Aksine, kullanıcı arayüzlerinin giderek daha akıllı hale gelmesiyle, kripto platformlarına manuel girdi yerine doğrudan niyet belirterek erişmek mümkün olabilecek. Bu noktada, YZ insanlarla protokoller arasında köprü görevi görmeye hazırlanıyor.

Lubin, “YZ altyapısı büyük teknoloji devlerinin elinde yoğunlaşırsa ciddi sıkıntılar yaşanabilir” diyerek, merkeziyetsiz sistemler ve şifrelemenin şeffaf ve doğrulanabilir bir ortamda makineler arasında hesap verebilirliği güvence altına alacağına vurgu yaptı.

MetaMask yenileniyor

Consensys’in geliştirdiği MetaMask cüzdanında da bu dönüşümün izleri görülüyor. Lubin, MetaMask’ın “kullanıcının sahip olduğu ve kontrol ettiği yeni nesil bir dijital banka” modeliyle tekrar tasarlandığını belirtti. Buna göre, YZ tabanlı ajanlar kişilerin yerine finansal varlıkları yönetebilecek, işlem yapabilecek ve hızla büyüyen merkeziyetsiz ekonomide rehberlik edebilecek. Lubin bu konuda, “Artık kişisel finans sistemini cebinde taşıyan biri haline gelebilirsiniz,” şeklinde konuştu.

Sadece arayüzlerle sınırlı kalmayan Lubin, Ethereum ekosistemindeki yapısal dönüşümlere de dikkat çekti. Blokzincir mimarisindeki gelişmelerin, kurumların benimseme stratejilerini şekillendirdiğini belirten Lubin, şirketlerin daha yüksek işlem kapasitesi ve altyapı üzerinde kontrol için “kurumsal zincirlere” yönelmesine rağmen, varlıkların en temel blokzincir üzerinde, yani Ethereum’un ana katmanında, üretildiğinde en dayanıklı hale geleceğini savundu.

Merkeziyetsiz finansın yeni adımları

Kripto paraların hızla büyüyen alanlarından biri olan stabilcoinler, Lubin’e göre bu dönüşüm sürecinde önemli bir aşamayı temsil ediyor ancak nihai hedef olmaktan uzak. Geleneksel finans ile blokzincir tabanlı yeni finans sistemleri arasındaki yakınsama artarken, Lubin stabilcoinler için “şimdilik büyük ölçüde merkezi kuruluşlara bağımlı” olduğuna dikkat çekti. İlerleyen dönemde merkeziyetsiz teminatlarla desteklenen, tümüyle zincir üzerinde doğan dijital para birimlerinin öne çıkmaya başlayacağı öngörülüyor.

Joseph Lubin’in vurguladığı bir diğer önemli başlık ise finans dünyasında tokenizasyonun ağırlık kazanması oldu. Mevcut finansal yeniliklerin, blokzinciriyle birleşerek küresel ekonomiye daha programlanabilir ve detaylı bir yapı kazandırması bekleniyor.

Gelecek için heyecan verici imkanlar sunulsa da Lubin, ileri düzey teknik riskler karşısında ölçülü bir yaklaşım sergiledi. Kuantum bilgisayarlar gibi olası tehditlerin kısa vadede kayda değer bir risk taşımadığının altını çizen deneyimli isim, Ethereum geliştirici ekibinin bu tarz tehlikelere karşı uzun süredir hazırlık yaptığını belirtti.

Lubin, “Birçoğumuz için bu tür gelişmeler Ethereum’un doğal evrimine dahil oluyor,” değerlendirmesinde bulundu.