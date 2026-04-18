BITCOIN (BTC)Kripto Para

Truss’tan Bitcoin vurgusu: Sterlin zayıflarken merkezileşmeye tepki büyüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Liz Truss, İngiltere ekonomisinin çöküşüne karşı Bitcoin’i seçenek olarak öne sürdü.
  • Ülke ekonomisinin merkezileştiğini ve sterlindeki değer kaybının hızlandığını açıkladı.
  • 📊 Merkezileşmeye karşı başlayan bu siyasi harekette $BTC giderek daha fazla gündeme geliyor.
İngiltere’nin en kısa süre görev yapan başbakanı olan Liz Truss, ülke ekonomisinin onlarca yıldır sıkışmış durumda olduğunu ve bu tablonun kökünde para politikalarındaki eksikliklerle, sterlinin değer kaybının yattığını savundu. Bir dönem Hazine’de üst düzey görev almış olan Truss, para basımıyla hızlanan enflasyonun kalıcı bir risk oluşturduğunu belirtti.

Ekonomik Durgunluk ve Para Değersizleşmesi

2022 yılında yalnızca 45 gün başbakanlık koltuğunda oturan Truss, mevcut ekonomik yapının uzun süredir ciddi büyüme gösteremediğini düşünüyor. Hazine’de çalıştığı dönemde Bitcoin’le tanıştığını dile getiren Truss, mahremiyet ve bağımsızlık vurgusuyla öne çıkan kripto paraların geleneksel finans sistemine alternatif olabileceğini savunuyor. Truss’un aktardığına göre, giderek artan enflasyon ve yeni banknotların basılmasıyla birlikte, İngiliz sterlini sürekli olarak değer kaybediyor.

Truss, para politikasındaki tartışmanın hem akademide hem de hükümette neredeyse tamamen göz ardı edildiğini, bunun da ekonomi üzerindeki etkilerinin görünenden çok daha derin olabileceğini ifade etti. “Birçok sorunun temelinde paramızın değer kaybı ve sağlam para eksikliği yatıyor,” diyerek, konunun adeta tabu haline geldiğini vurguladı.

Merkezileşme ve Mali Bağımsızlık Endişesi

Truss, finansal sistemde artan merkezileşmeye karşı çıkıyor ve mevcut düzenlemelerin kişisel mali özgürlüğü kısıtladığını düşünüyor. Yüksek vergiler, karmaşık düzenlemeler ve enerji maliyetlerinin girişimcileri caydırdığı görüşünde. Ona göre ekonomik büyümedeki yavaşlama ile devletin ekonomiye daha fazla müdahil olması birbirini besleyerek uzun vadeli bir gerilemeye neden oluyor.

Kısa başbakanlık döneminin tartışmalı bütçesi sonrası yaşanan piyasa çalkantısı içinse Truss, bu süreçte ortaya çıkan krizlerin var olan sistemik zafiyetleri açığa çıkardığını savundu. Özellikle kaldıraçlı emeklilik fonlarının oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Siyasal Hareketin Gündemi ve Geleceğe Bakış

Hükümetten ayrıldıktan sonra siyasi alanda yeni bir yol çizen Liz Truss, “egemenlik ve özgürlük” hareketine güç katacak yeni girişimler üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri olan CPAC UK adlı konferans, çeşitli kesimleri bir araya getirerek toplumsal bir dayanışma yaratmayı amaçlıyor.

Truss, yaşanan ekonomik sıkıntıların yalnızca günü kurtaracak çözümlerle geçiştirilemeyeceğini, radikal değişimlere ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Kendi ifadelerine göre, ülke için iki seçenek var: “Ya sona yaklaşacağız, ya da köklü değişimler yapacağız.”

Birçok sorunun temelinde paramızın değer kaybı ve sağlam para eksikliği yatıyor. Hükümette ve akademide para üzerine ciddi bir tartışmanın olmaması, durumu oldukça endişe verici hale getirdi; para politikası konuşmak neredeyse tabuya dönüştü.

