Bitcoin’de 420 milyar dolarlık “kayıp coin” tartışması: Kuantum tehdidi ve olası donma planı sektörü ikiye böldü

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ 5,6 milyon Bitcoin’in dondurulması BIP-361 önerisiyle tartışmaya açıldı.
  • Olası bir kuantum saldırısında bu coin’lerin değeri 420 milyar doları buluyor.
  • 🔑 #Bitcoin topluluğu, mülkiyet hakkı ile güvenlik endişeleri arasında derin görüş ayrılığı yaşıyor.
Bitcoin ağına yıllardır katkı sunan ve sektörün önde gelen isimlerinden Jameson Lopp, yaklaşık 5,6 milyon kayıp bitcoin’in gelecekte olası bir kuantum bilgisayar tehdidiyle saldırıya uğrama ihtimaline karşı blokzincir üzerinde dondurulmasının, bu varlıkların kötü niyetli kişilerin eline geçmesine kıyasla daha güvenli olabileceğini aktardı.

İçindekiler
1 Kayıp Bitcoin’ler ve Kuantum Tartışması
2 BIP-361 ve Topluluğun Tepkisi
3 Felsefi ve Ekonomik Etkiler

Kayıp Bitcoin’ler ve Kuantum Tartışması

Jameson Lopp, kripto para topluluğunun yakından tanıdığı bir Bitcoin geliştirici ve güvenlik uzmanı. Lopp, ağırlıklı olarak blokzincir güvenliği üzerine çalışıyor ve çeşitli teknik önerilere imza atıyor. Son olarak, CoinDesk’e yaptığı açıklamada 5,6 milyon adet Bitcoin’in uzun süredir hareket etmediğini, dolayısıyla büyük ihtimalle sahipleri tarafından geri döndürülemeyecek şekilde kaybolduğunu belirtti. CryptoAppsy verilerine göre, bu coin’lerin güncel değeri yaklaşık 420 milyar dolar seviyesinde.

Lopp, bu kadar büyük bir miktarın potansiyel piyasa hareketi açısından taşıdığı riske dikkat çekerek,

“Bir gün kuantum bilgisayarlar sayesinde bu kayıp Bitcoin’lere erişim sağlanırsa, piyasada ciddi bir dalgalanma ve ekosisteme güven kaybı yaşanabilir”

değerlendirmesinde bulundu.

BIP-361 ve Topluluğun Tepkisi

Lopp ve birkaç diğer geliştiricinin yayımladığı BIP-361 başlıklı teknik öneri, Bitcoin ağında mevcut imza sisteminin aşamalı biçimde kaldırılmasını ve kuantum saldırılarına açık olan cüzdanlardan yapılan transferlerin geçersiz sayılmasını gündeme getirdi. Bu, hareketsiz coin’lerin belirli bir süre sonunda otomatik olarak dondurulmasını kapsayan bir geçiş planı sunuyor.

Lopp, X (eski adıyla Twitter) üzerinde yaptığı paylaşımda, bu önerinin kesinleşmiş bir karar olmadığını, daha ziyade olası bir “B planı” olarak gündeme geldiğini vurguladı. “Bu durumu hiçbir zaman uygulamak istemem, ama mevcut tehdide karşı daha iyi bir alternatif bulamadım” ifadelerini kullandı.

Teklif, kripto topluluğu içinde hararetli bir tartışma başlatmış durumda. Özellikle mülkiyet hakkı ve Bitcoin’in “sansürsüz” yapısında radikal bir değişim olabileceği savunuluyor. Bazı isimler, teoride ağda yapılacak böylesi büyük bir müdahalenin zincirin temel prensiplerine zarar vereceğini ileri sürüyor.

Felsefi ve Ekonomik Etkiler

Quantum Economics’in kurucusu piyasa analisti Mati Greenspan, meselenin teknikten çok felsefî olduğunu belirtti. “Kuantum dayanıklılığına ulaşmak aslında çok da karmaşık değil, önemli olan topluluğun kaybolan coin’lerle ilgili nasıl hareket edeceği” görüşünde birleşti.

Greenspan, hareketsiz bitcoinlerin dondurulmasının bir yandan piyasada büyük riskleri önleyebileceğini ama öte yandan Bitcoin’in temel müdahalesizlik ilkesinden sapma anlamı taşıyacağını savundu. Kuantum saldırılarının gerçek olması durumunda ise büyük satışlar olmasa bile yalnızca görünürdeki saldırılar bile panik havası yaratabileceğini kaydetti.

Diğer yandan, Algorand’ın kuantum dayanıklılık biriminin eski lideri Leo Fan gibi bazı uzmanlar, böyle bir müdahale ile sahiplik ilkesinin belirsiz hâle geleceğine ve Bitcoin’in “durdurulamaz para” vaadinin zedeleneceğine işaret ediyor. Fan, bu senaryonun arzı azaltma potansiyeli nedeniyle, mevcut coinlerin değerini dolaylı olarak artırabileceğini de ekledi.

Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısı nedeniyle böylesi bir değişim için ağ genelinde yüksek oranda uzlaşma gerekiyor. Geçmişte benzer teknolojik güncellemeler, madencilerin çoğunluğunun desteğiyle devreye alınabilmişti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
