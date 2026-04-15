BITCOIN (BTC)

Bitcoin için sıradaki şey ne? Analistlerin son değerlendirmeleri

Bilmeniz Gerekenler

  • USD/YEN paritesi düştü ve BTC Japonya’nın atacağı olası sıkılaşma adımlarının endişesini henüz tam olarak hissetmiyor.
  • Uzun vadecilerin gerçekleşmiş fiyatı (LTH) 49.387 dolarda ve birçok analist Mart boyunca en azından bu bölgenin test edilebileceğini söylüyordu. Aşırı satışlarda hedef 36.657 dolar.
  • Mister Crypto Coinbase Premium'un öncekiler gibi yerel zirveye işaret ediyor olabileceği konusunda uyardı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Yen paritesi yazı hazırlandığı sırada hareketlendi çünkü Japonya Maliye Bakanı gerektiğinde büyük adımlar atabileceklerinden bahsediyor. Asya ülkeleri İran’daki saldırıların ardından dört koldan arz sıkıntısıyla karşı karşıya kalırken enflasyon riski tekrar faiz artırımlarının gündeme gelmesine neden oluyor. Bugünlerde piyasaların ihtiyacı olan en son şey carry trade tartışmaları. Farklı analistler bugün Bitcoin için beklentilerini paylaştı hızla göz atalım.

İçindekiler
1 Martinez Bitcoin tahmini
2 Kripto paralar yükselecek mi?

Martinez Bitcoin tahmini

USD/YEN paritesi düştü ve BTC Japonya’nın atacağı olası sıkılaşma adımlarının endişesini henüz tam olarak hissetmiyor. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 74 bin doların üzerinde. Avrupa Merkez Bankası şimdilik savaşın enflasyon üzerindeki ikinci etkilerini izlemenin faiz artırımından daha iyi bir yol olacağını düşünüyor.

Ali Martinez ise en kötü senaryoda Bitcoin almanın cazip olacağı 2 fiyat seviyesini paylaştı. Daha önce bunlardan ilkinin test edilmesinin ardından BTC’deki düşüş trendinin sona ereceğini söylese de son yükseliş analistleri böylesi iddialı düşüş tahminlerinden uzaklaştırıyor.

Uzun vadecilerin gerçekleşmiş fiyatı (LTH) 49.387 dolarda ve birçok analist Mart boyunca en azından bu bölgenin test edilebileceğini söylüyordu. Peki savaşa tekrar başlar ve şiddetlenir hatta yıllarca süreceğine dair endişeler piyasaları kaplarsa ne olacak? Bu senaryoda 36.657 dolara işaret ediliyor.

Kripto paralar yükselecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda gerilim tırmanırken Poppe bile düşüşten emindi ve Bitcoin yükseldi. Belki de herkesin yönden emin olduğu günlerde tersi pozisyon almak daha mantıklıdır? Fakat bu sefer durum farklı olabilir çünkü ABD yatırımcıları oyuna geri dönüyor. Ve evet sevinmek için erken ve daha uzun süre Coinbase Premium endeksinin yeşil kalması gerekiyor. Mister Crypto eğer önceki tuzaklar gibi olursa bugünlerde gördüğümüz yeşil mumların daha büyük düşüşlerin habercisi olacağını yazdı.

“Coinbase Premium Endeksi, daha uzun vadeli grafiklerde şimdiden yeşile döndü. Tarihsel olarak bu durum, yerel zirveleri işaret eder. Beni uyarmadınız demeyin.”

Poppe yine iyimser modunda. Son yükselişin 80 bin dolara kadar devam edebileceğini yazan analist yatırımcı ilgisinden memnun.

CENTCOM, İran limanlarına giren ve çıkan gemilere yönelik ABD ablukasını sürdürürken, deniz kuvvetleri gemileri Umman Körfezi’nde devriye geziyor. Hafta boyunca kaynaklar müzakerelerin lehine açıklamalar paylaştı grafiğin yönü büyük ölçüde ABD-İran’ın oturduğu müzakere masasına bağlı ve tarihsel verilere bakıp bu çerçevede geleceği tahmin etmek mümkün değil.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
