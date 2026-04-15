Bitcoin için sıradaki şey ne? Analistlerin son değerlendirmeleri

Yen paritesi yazı hazırlandığı sırada hareketlendi çünkü Japonya Maliye Bakanı gerektiğinde büyük adımlar atabileceklerinden bahsediyor. Asya ülkeleri İran’daki saldırıların ardından dört koldan arz sıkıntısıyla karşı karşıya kalırken enflasyon riski tekrar faiz artırımlarının gündeme gelmesine neden oluyor. Bugünlerde piyasaların ihtiyacı olan en son şey carry trade tartışmaları. Farklı analistler bugün Bitcoin için beklentilerini paylaştı hızla göz atalım.

Martinez Bitcoin tahmini

USD/YEN paritesi düştü ve BTC Japonya’nın atacağı olası sıkılaşma adımlarının endişesini henüz tam olarak hissetmiyor. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 74 bin doların üzerinde. Avrupa Merkez Bankası şimdilik savaşın enflasyon üzerindeki ikinci etkilerini izlemenin faiz artırımından daha iyi bir yol olacağını düşünüyor.

Ali Martinez ise en kötü senaryoda Bitcoin almanın cazip olacağı 2 fiyat seviyesini paylaştı. Daha önce bunlardan ilkinin test edilmesinin ardından BTC’deki düşüş trendinin sona ereceğini söylese de son yükseliş analistleri böylesi iddialı düşüş tahminlerinden uzaklaştırıyor.

Uzun vadecilerin gerçekleşmiş fiyatı (LTH) 49.387 dolarda ve birçok analist Mart boyunca en azından bu bölgenin test edilebileceğini söylüyordu. Peki savaşa tekrar başlar ve şiddetlenir hatta yıllarca süreceğine dair endişeler piyasaları kaplarsa ne olacak? Bu senaryoda 36.657 dolara işaret ediliyor.

Kripto paralar yükselecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda gerilim tırmanırken Poppe bile düşüşten emindi ve Bitcoin yükseldi. Belki de herkesin yönden emin olduğu günlerde tersi pozisyon almak daha mantıklıdır? Fakat bu sefer durum farklı olabilir çünkü ABD yatırımcıları oyuna geri dönüyor. Ve evet sevinmek için erken ve daha uzun süre Coinbase Premium endeksinin yeşil kalması gerekiyor. Mister Crypto eğer önceki tuzaklar gibi olursa bugünlerde gördüğümüz yeşil mumların daha büyük düşüşlerin habercisi olacağını yazdı.

“Coinbase Premium Endeksi, daha uzun vadeli grafiklerde şimdiden yeşile döndü. Tarihsel olarak bu durum, yerel zirveleri işaret eder. Beni uyarmadınız demeyin.”

Poppe yine iyimser modunda. Son yükselişin 80 bin dolara kadar devam edebileceğini yazan analist yatırımcı ilgisinden memnun.

CENTCOM, İran limanlarına giren ve çıkan gemilere yönelik ABD ablukasını sürdürürken, deniz kuvvetleri gemileri Umman Körfezi’nde devriye geziyor. Hafta boyunca kaynaklar müzakerelerin lehine açıklamalar paylaştı grafiğin yönü büyük ölçüde ABD-İran’ın oturduğu müzakere masasına bağlı ve tarihsel verilere bakıp bu çerçevede geleceği tahmin etmek mümkün değil.