Son Dakika: CFTC Trump’ın etrafındaki suçluyu arıyor

Donald Trump yıllar boyu tartışmalı bir isim oldu ve ikinci başkanlık döneminde çok daha enteresan manşetler görüyoruz. Ailesiyle birlikte girdiği kripto para işi “Trump’ın konumunu para kazanmak için kullandığı” şeklinde suçlamalara neden oluyordu. Ancak bu durum sadece kripto paralara özel değil.

CFTC soruşturma başlattı

Trump’ın oğlunun ABD tarafından atılacak adımlara bağlı olarak kripto paralarda pozisyon aldığına dair iddialar geçtiğimiz yılı fazlasıyla meşgul etti. Anonim cüzdanların son derece kazançlı pozisyonları tam da zamanında açıp kapatması şüphe uyandırıcı olduğundan bu dedikoduların gerçeklik payı hep kafaları karıştırdı. Üstelik USD1 ile BAE’de Trump ailesinin elde ettiği devasa kazanç, koltuğu oturmadan çıkardığı meme coinler derken Trump ve ailesinden şüphelenmek için çok fazla neden var.

Şimdi de Bloomberg raporuna göre CFTC Trump’ın Truth Social’daki duyurularından önce gerçekleştirilen şüpheli petrol işlemleri hakkında soruşturma başlattı. Trump’ın açıklamaları devasa büyüklüğe sahip petrol piyasalarını fazlasıyla dalgalandırdı ve açıklamaların tonunu doğru tahmin edenlerin açtığı pozisyonlar artık şüphe uyandırıcı seviyede. Eğer Trump’ın etrafındaki suçlu tespit edilirse bu Demokratların diğer konularla bunu birleştirip ara seçimlerden sonra onu azletmesinin yolunu açabilir. Trump düşmeyen faizler ve hayat pahalılığı nedeniyle siyasi gücünü kaybediyor ve uzayan savaş işleri daha da karmaşıklaştırdı. Geçtiğimiz yıl “eğer ara seçimleri kaybederse beni azledecekler” demişlerdi. Şimdiyse Kasım 2026 seçimlerinde meclis çoğunluklarını kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.