Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

Son Dakika: CFTC Trump'ın etrafındaki suçluyu arıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • CTFC, Trump'ın Truth Social'daki duyurularından önce gerçekleştirilen şüpheli petrol işlemleri hakkında soruşturma başlattı: Bloomberg
  • Kripto paraları ilgilendiren politika adımları öncesinde de anonim cüzdanlar harika zamanlamayla devasa kazançlar elde etti.
  • Trump'ın konumunu kullanarak kazanç elde ettiği iddiaları göreve geldiği günden bu yana Demokratların dilinde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Donald Trump yıllar boyu tartışmalı bir isim oldu ve ikinci başkanlık döneminde çok daha enteresan manşetler görüyoruz. Ailesiyle birlikte girdiği kripto para işi “Trump’ın konumunu para kazanmak için kullandığı” şeklinde suçlamalara neden oluyordu. Ancak bu durum sadece kripto paralara özel değil.

CFTC soruşturma başlattı

Trump’ın oğlunun ABD tarafından atılacak adımlara bağlı olarak kripto paralarda pozisyon aldığına dair iddialar geçtiğimiz yılı fazlasıyla meşgul etti. Anonim cüzdanların son derece kazançlı pozisyonları tam da zamanında açıp kapatması şüphe uyandırıcı olduğundan bu dedikoduların gerçeklik payı hep kafaları karıştırdı. Üstelik USD1 ile BAE’de Trump ailesinin elde ettiği devasa kazanç, koltuğu oturmadan çıkardığı meme coinler derken Trump ve ailesinden şüphelenmek için çok fazla neden var.

Şimdi de Bloomberg raporuna göre CFTC Trump’ın Truth Social’daki duyurularından önce gerçekleştirilen şüpheli petrol işlemleri hakkında soruşturma başlattı. Trump’ın açıklamaları devasa büyüklüğe sahip petrol piyasalarını fazlasıyla dalgalandırdı ve açıklamaların tonunu doğru tahmin edenlerin açtığı pozisyonlar artık şüphe uyandırıcı seviyede. Eğer Trump’ın etrafındaki suçlu tespit edilirse bu Demokratların diğer konularla bunu birleştirip ara seçimlerden sonra onu azletmesinin yolunu açabilir. Trump düşmeyen faizler ve hayat pahalılığı nedeniyle siyasi gücünü kaybediyor ve uzayan savaş işleri daha da karmaşıklaştırdı. Geçtiğimiz yıl “eğer ara seçimleri kaybederse beni azledecekler” demişlerdi. Şimdiyse Kasım 2026 seçimlerinde meclis çoğunluklarını kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitdeer martta rekor kırdı, 661 Bitcoin üretti ve hashrate liderliğini pekiştirdi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin için sıradaki şey ne? Analistlerin son değerlendirmeleri
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de 420 milyar dolarlık “kayıp coin” tartışması: Kuantum tehdidi ve olası donma planı sektörü ikiye böldü
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Morgan Stanley’den dijital varlık atağı: Spot Bitcoin ETF’i bir haftada yüzde 8 yükseldi
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Kripto Para
Tron ana ağında post-kuantum güncellemesiyle ilk adım: 80 milyar dolarlık stabilcoin riske girmeden korunacak
Güvenlik Kripto Para
Lost your password?