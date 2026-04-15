Bitdeer martta rekor kırdı, 661 Bitcoin üretti ve hashrate liderliğini pekiştirdi

Bitdeer, Amerika Birleşik Devletleri merkezli halka açık bir kripto madencilik teknoloji şirketi. Son operasyon güncellemesine göre Bitdeer, Mart 2026’da kendine ait olarak toplam 661 bitcoin üretti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 480’lik bir artış anlamına geliyor. Şirket, hızla büyüyen madencilik kapasitesiyle sektörün en etkili oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

Hashrate yarışında öne çıkanlar

Bitdeer şu anda yönetimi altındaki 262 bin makine içinde yaklaşık 225 binini tamamen kendi operasyonları için kullanıyor. Firma, küresel enerji kapasitesini ise 3 gigawatta kadar genişletmeye odaklanmış durumda. Mart ayı sonunda Bitdeer’in kendi bünyesindeki bitcoin madenciliği gücü yaklaşık 70 exahash/saniyeye (EH/s) çıktı; bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 504’lük bir sıçramaya tekabül ediyor ve Bitdeer’i, sahip olduğu işlem gücüyle dünyanın önde gelen bitcoin madencisi konumunda tutuyor.

Şirketin toplam yönetimindeki hash oranı ise yıl sonunda 71 EH/s iken, Mart 2026 itibarıyla 78,1 EH/s seviyesine ulaştı. Doğrudan rakibi MARA’nın güncel hash oranı 66,4 EH/s; bir başka büyük isim CleanSpark ise 47,3 EH/s ile geriden geliyor. Küresel anlamda bitcoin ağı toplamda yaklaşık 855 EH/s’ye ulaşırken, bu seviye yıl başına göre hafif bir gerilemeyi işaret etse de geçtiğimiz yılların ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor.

“Bu ivme, hem pazarın potansiyelini hem de yüksek performanslı yapay zekâ altyapısı sunma konusundaki etkinliğimizi ortaya koyuyor,” ifadeleri Bitdeer’in İş Geliştirme Sorumlusu Matt Kong tarafından paylaşıldı.

Yatırımlar ve yeni nesil makineler

Bitdeer, yüksek verimlilikte çalışan yeni nesil madencilik cihazlarını filosuna eklemeye devam ediyor. Şirket, SEALMINER A4 serisinin kendi madenciliğine entegre edilmesinin son aşamasında olduğunu duyurdu. A4 serisi, yaklaşık 9,45 J/T enerji verimliliği ile dikkat çekiyor. Mart ayında tanıtılan SEALMINER DL1 Air ise Scrypt algoritmasını kullanan Litecoin ve Dogecoin gibi ağlar için tasarlandı.

Bu yeni makinelerle, hem enerji verimliliği hem de işlem gücü tarafında önemli bir artış bekleniyor. Şirketin AI Cloud hizmetlerinin kullanımı ise yüzde 94’e çıktı ve bu alandaki yıllık gelir potansiyeli 43 milyon doları aştı, ay bazında ise yüzde 105 büyüme yakalandı.

CleanSpark ve Canaan’ın büyümesi

Bir diğer önemli oyuncu CleanSpark, Mart ayında 658 bitcoin üreterek yılbaşından bu yana toplam 1.799 bitcoin elde etti. Ay sonunda şirketin kendi bünyesindeki işlem gücü 50 EH/s seviyesine ulaştı. CleanSpark, ABD’de 1,8 gigawattı aşan toplam enerji, arazi ve veri merkezi altyapısını yönetiyor; bunun 808 megavatı aktif olarak kullanılıyor.

CleanSpark CEO’su Matt Schultz, madenciliğin ötesine geçerek yapay zekâ ve yüksek performanslı bilişim alanında ilk büyük müşteri yolunda ilerlediklerini kaydetti.

Canaan ise Mart’ta 89 bitcoin üretirken, şirketin toplam kripto para varlığı ay sonunda 1.808 BTC ve 3.952 ETH’ye ulaştı. Canaan’ın işletmeye aldığı toplam hash oranı 10,97 EH/s, Cipher Mining ile yapılan ortak yatırım sayesinde 4,4 EH/s daha eklenmiş oldu. Şirket, Şubat ayında Cipher’ın Teksas’taki üç madencilik tesisindeki yüzde 49’luk hissesini devralarak altyapısını güçlendirdi.

Canaan’ın küresel ölçekte kurulu enerji gücü 266,3 megavata çıkarken, Batı Teksas’taki ortaklıkla 120 megavat daha ek kapasiteye sahip.