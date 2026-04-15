Bitdeer martta rekor kırdı, 661 Bitcoin üretti ve hashrate liderliğini pekiştirdi

  • 🚨 Bitdeer mart ayında 661 bitcoin üreterek yüzde 480 büyüme kaydetti.
  • 💡 Şirketlerin toplam hash oranları, küresel bitcoin rekabetini tırmandırdı.
  • ⚡ Bitdeer ve CleanSpark, enerjide ve yapay zekâda kapasitesini artırdı; #Dogecoin güçlü makineyle madencilikte öne çıktı.
Bitdeer, Amerika Birleşik Devletleri merkezli halka açık bir kripto madencilik teknoloji şirketi. Son operasyon güncellemesine göre Bitdeer, Mart 2026’da kendine ait olarak toplam 661 bitcoin üretti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 480’lik bir artış anlamına geliyor. Şirket, hızla büyüyen madencilik kapasitesiyle sektörün en etkili oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

Hashrate yarışında öne çıkanlar

Bitdeer şu anda yönetimi altındaki 262 bin makine içinde yaklaşık 225 binini tamamen kendi operasyonları için kullanıyor. Firma, küresel enerji kapasitesini ise 3 gigawatta kadar genişletmeye odaklanmış durumda. Mart ayı sonunda Bitdeer’in kendi bünyesindeki bitcoin madenciliği gücü yaklaşık 70 exahash/saniyeye (EH/s) çıktı; bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 504’lük bir sıçramaya tekabül ediyor ve Bitdeer’i, sahip olduğu işlem gücüyle dünyanın önde gelen bitcoin madencisi konumunda tutuyor.

Şirketin toplam yönetimindeki hash oranı ise yıl sonunda 71 EH/s iken, Mart 2026 itibarıyla 78,1 EH/s seviyesine ulaştı. Doğrudan rakibi MARA’nın güncel hash oranı 66,4 EH/s; bir başka büyük isim CleanSpark ise 47,3 EH/s ile geriden geliyor. Küresel anlamda bitcoin ağı toplamda yaklaşık 855 EH/s’ye ulaşırken, bu seviye yıl başına göre hafif bir gerilemeyi işaret etse de geçtiğimiz yılların ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor.

“Bu ivme, hem pazarın potansiyelini hem de yüksek performanslı yapay zekâ altyapısı sunma konusundaki etkinliğimizi ortaya koyuyor,” ifadeleri Bitdeer’in İş Geliştirme Sorumlusu Matt Kong tarafından paylaşıldı.

Yatırımlar ve yeni nesil makineler

Bitdeer, yüksek verimlilikte çalışan yeni nesil madencilik cihazlarını filosuna eklemeye devam ediyor. Şirket, SEALMINER A4 serisinin kendi madenciliğine entegre edilmesinin son aşamasında olduğunu duyurdu. A4 serisi, yaklaşık 9,45 J/T enerji verimliliği ile dikkat çekiyor. Mart ayında tanıtılan SEALMINER DL1 Air ise Scrypt algoritmasını kullanan Litecoin ve Dogecoin gibi ağlar için tasarlandı. CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin $0.12’den alıcı buluyor.

Bu yeni makinelerle, hem enerji verimliliği hem de işlem gücü tarafında önemli bir artış bekleniyor. Şirketin AI Cloud hizmetlerinin kullanımı ise yüzde 94’e çıktı ve bu alandaki yıllık gelir potansiyeli 43 milyon doları aştı, ay bazında ise yüzde 105 büyüme yakalandı.

CleanSpark ve Canaan’ın büyümesi

Bir diğer önemli oyuncu CleanSpark, Mart ayında 658 bitcoin üreterek yılbaşından bu yana toplam 1.799 bitcoin elde etti. Ay sonunda şirketin kendi bünyesindeki işlem gücü 50 EH/s seviyesine ulaştı. CleanSpark, ABD’de 1,8 gigawattı aşan toplam enerji, arazi ve veri merkezi altyapısını yönetiyor; bunun 808 megavatı aktif olarak kullanılıyor.

CleanSpark CEO’su Matt Schultz, madenciliğin ötesine geçerek yapay zekâ ve yüksek performanslı bilişim alanında ilk büyük müşteri yolunda ilerlediklerini kaydetti.

Canaan ise Mart’ta 89 bitcoin üretirken, şirketin toplam kripto para varlığı ay sonunda 1.808 BTC ve 3.952 ETH’ye ulaştı. Canaan’ın işletmeye aldığı toplam hash oranı 10,97 EH/s, Cipher Mining ile yapılan ortak yatırım sayesinde 4,4 EH/s daha eklenmiş oldu. Şirket, Şubat ayında Cipher’ın Teksas’taki üç madencilik tesisindeki yüzde 49’luk hissesini devralarak altyapısını güçlendirdi.

Canaan’ın küresel ölçekte kurulu enerji gücü 266,3 megavata çıkarken, Batı Teksas’taki ortaklıkla 120 megavat daha ek kapasiteye sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin için sıradaki şey ne? Analistlerin son değerlendirmeleri

Bitcoin’de 420 milyar dolarlık “kayıp coin” tartışması: Kuantum tehdidi ve olası donma planı sektörü ikiye böldü

Morgan Stanley’den dijital varlık atağı: Spot Bitcoin ETF’i bir haftada yüzde 8 yükseldi

Tron ana ağında post-kuantum güncellemesiyle ilk adım: 80 milyar dolarlık stabilcoin riske girmeden korunacak

QCP Capital 15 Nisan kripto para tahminleri ve IMF açıklamaları

Allbirds, yapay zeka hamlesiyle yüzde 300 yükseldi

Bitcoin’de riskli cüzdanlar için “kuantuma karşı dondurma” önerisi

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Son Dakika: CFTC Trump’ın etrafındaki suçluyu arıyor
Bitcoin için sıradaki şey ne? Analistlerin son değerlendirmeleri
Bitcoin’de 420 milyar dolarlık “kayıp coin” tartışması: Kuantum tehdidi ve olası donma planı sektörü ikiye böldü
Morgan Stanley’den dijital varlık atağı: Spot Bitcoin ETF’i bir haftada yüzde 8 yükseldi
Tron ana ağında post-kuantum güncellemesiyle ilk adım: 80 milyar dolarlık stabilcoin riske girmeden korunacak
