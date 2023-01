Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu topluluğu, SHIB’nin ocak ayındaki performansından şüphesiz memnun. Peki şubat ayında Shiba nasıl performans gösterecek? Avax ve Doge yatırımcılarını önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Bitcoin halen 25.000 dolar seviyesine ulaşamadı ancak önümüzdeki hafta artan volatiliteyle fiyat bu seviyeleri görebilir.

Fed Toplantısı Shiba

Shiba Inu topluluğu, SHIB’nin ocak ayındaki performansından şüphesiz memnun. Ancak ayın sonuna yaklaşırken, özellikle şubat ayındaki performansıyla ilgili olarak piyasaya bir belirsizlik hissi geri döndü. Yaklaşan FOMC toplantısı muhtemelen Shiba Inu sahiplerinin portföyleri üzerinde en büyük etkiye sahip olacak. FOMC toplantısının ne olduğunu iyi anlamak, Shiba Inu sahiplerinin portföylerini nasıl etkilediğini daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Fed ekonominin istikrarından sorumlu kurumdur. En öz şekilde bu tanım onu ifade etmektedir. Fed faiz oranı enflasyonla mücadele için en etkili silahtır. Fed’in enflasyonu frenlemek için aldığı niceliksel sıkılaştırma önlemlerinin bir parçası olarak faizler geçtiğimiz yıl hızlı biçimde yükseldi.

Çarşamba günü enflasyonla mücadelesinde büyük ölçüde başarıya ulaşmış ve enflasyon hedefine yaklaşan bir Fed göreceğiz. 25bp artış ihtimaliyse neredeyse kesinleşti. Eğer Powell faiz tavanının yukarı çekilmesi yönünde bir şok kararla karşımıza çıkmazsa Shiba Coin 0,0000123 dolarlık direncin üzerine çıkabilir. Eğer bir ralli gerçekleşirse, Shiba Inu yatırımcıları fiyatın bir sonraki Fibonacci direnç çizgisine %14’e kadar yükselmesini bekleyebilir. Faiz artırımı bundan daha yüksek olursa, bu satışları beraberinde getirecektir.

İyi geçen Fed toplantısı ve ardından gelen Shibarium Beta duyurusu, etkileyici olmaz mıydı? Shiba ekibi muhtemelen metaverse, stablecoin ve Shibarium duyuruları için bu büyük olayın yarasız atlatılmasını bekliyor.

Avax ve Doge Yorum

Resmi veriler açıklandığında, büyük olasılıkla altcoinlerin yönünü seçip yüksek momentumla hareket ettiğini göreceğiz. AVAX yatırımcılarının özellikle 22 dolar üzerinde kapanışlarda orta vadede 30 dolarlık hedef odaklanması gerekecek. Piyasalarda genel olarak iyimserli hakim, Ağustos 2022 tarihinde de benzer bir iyimserlik varken Powell her şeyi altüst eden açıklamalarda bulunmuştu. Ancak dün ve bugün arasında çok fazla fark var. Artık enflasyonun zirve yaptığına büyük ölçüde ikna olundu ve ağustos ayının riskli ortamında değiliz. Üstelik FTX iflası da geride kaldı. Buna göre Powell’ın her şeyi berbat etmek için şahin açıklamalar yapmasını gerektirecek ciddi bir durum söz konusu değil. AVAX yatırımcıları her şeyin yolunda gittiği senaryoda 30 doları makul bir hedef olarak görecektir.

DOGE için işler biraz daha karışık. Son rallide beklendiği kadar büyük bir performans gösteremedi. Artık Elon Musk’ın Twitter’daki yönetimsel sorunları çözmüş olması gerekiyor. Bir sonraki evre ise daha fazla gelir ve benimseme için kripto paraların platforma entegre edilmesi olacaktır. Bu yönde cüzdan ve diğer çalışmaların yapıldığına dair sinyaller evvelce verilmişti. İyi geçen Fed toplantısının ardından Musk topluluğu coşturmak için böyle bir adım atabilir. DOGE 0,08940 dolardan alıcı buluyor. İyimser senaryoda 0,10212 dolar aşılması gerekilen ilk hedef olacak. Kısa vadede nihai iyimser hedef 0,1359 ve 0,15 dolar olabilir.