Bitcoin 74.431 doları aştı, Strategy yıl başından bu yana 37.339 BTC’lik kazanç açıkladı

Bitcoin’in fiyatı nisan ayının ilk yarısında yükselmeye devam ederken, MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, şirketin sadece bu iki haftada 17.585 adet Bitcoin kazancı sağladığını duyurdu. Saylor, yaptığı paylaşımda bu BTC Kazancının, Bitcoin Standartı altında şirketin net geliriyle en yakın karşılaştırabileceği ölçüt olduğunu belirtti. Verilere göre, söz konusu kazanç yaklaşık 1,309 milyar dolara denk geliyor.

Şirket ve Bitcoin Performansı

MicroStrategy, kurumsal ölçekte en büyük Bitcoin yatırımcısı olarak biliniyor. Halihazırda şirketin rezervlerinde 780.897 BTC bulunduruyor. Şirketin paylaştığı tabloya göre, toplam Bitcoin rezervlerinin piyasa değeri 58,123 milyar dolara ulaşmış durumda. CryptoAppsy‘nin verilerine göre ise Bitcoin 74.431 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Şirketin mali tablolarında BTC Kazancı (BTC Gain) ve BTC Getirisi (BTC Yield) ana performans göstergeleri olarak öne çıkıyor. Nisanın ilk haftasında BTC Getirisi çeyrek bazında yüzde 2,3; yıl başından bu yana ise yüzde 5,6 seviyesinde. 2025 tahminlerinde ise yıllık getirinin yüzde 22,8’e çıkması bekleniyor.

MicroStrategy, BTC Kazancı için bu yıl toplamda 37.339 BTC, 2025 için ise 101.873 BTC gibi rakamlara ulaştı. Dolar bazında ise yıl başından itibaren 2,779 milyar dolar, 2025 beklentileri ise 8,915 milyar dolar olarak rapor edildi.

74 Bin Dolar Seviyesi ve Alım Fiyatı Detayı

Bitcoin, nisan ayında yaşadığı hafif düşüşün ardından yeniden 74 bin doların üzerinde sabitlendi. Şirketin mevcut rezerv miktarı ve 74.431 dolarlık piyasa değeri, MicroStrategy’nin Bitcoin portföyünü küresel ölçekte daha da dikkat çekici hale getiriyor. Resmi kayıtlara göre, şirket şu ana kadarki BTC alımlarını ortalama 75.577 dolardan yaptı. Bu nedenle, Bitcoin’in mevcut fiyat seviyesini koruyup koruyamayacağı da yatırımcılar arasında yakından takip ediliyor.

Şirketin portföy büyüklüğüne ilişkin rakamlar, hem piyasalarda hem de kripto yatırımcıları arasında önemli bir tartışma konusu haline geldi. Saylor, piyasa hareketliliğinin arttığı bugünlerde X üzerinden, “Milyonlarca olasılık. Tek bir çözüm: BTC” diyerek Bitcoin’e olan güvenini yineledi.

STRC ATM Likiditesi ve Olası Yeni Alımlar

MicroStrategy’nin STRC ATM mekanizmasından elde ettiği karbon, bu hafta 1,76 milyar doları aştı. Bitcoin Quant’ın takip ettiği anlık verilere göre bu tutar, şirketin yaklaşık 23.934 BTC daha satın almasını mümkün kılabilir. Eğer planlanan alım gerçekleşirse, MicroStrategy’nin toplam Bitcoin rezervi 804.831 adede çıkacak.

Ayrıca, şirket bu ayın başlarında ortalama 71.902 dolar fiyattan 13.927 Bitcoin aldı ve bu işlem için neredeyse 1 milyar dolar harcadı. Mart sonundaki kısa bir alım molası sonrası nisan ayında yapılan bu yeni alımlar, şirketin Bitcoin tutma stratejisini güçlendirdi.

STRC ile bağlantılı olarak, nisan ayında toplamda 1,3 milyar dolar değerinde Bitcoin alınmış oldu. MicroStrategy’nin borsadaki hisseleri de bu gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareket etti.

Son olarak, şirketin ABD borsasında yer alan hissesi MSTR da Salı günü yüzde 3,82 prim yaparak 137,41 dolardan kapanırken, Çarşamba ön pazar işlemlerinde yüzde 1,28 yükselişle 139,17 dolara çıktı.