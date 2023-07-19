Güncel veriler, kripto para yatırımcılarının dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘ın 15 Haziran’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot tabanlı bir Bitcoin ETF’si başvurusu yapmasından bu yana rekor hızla borsada işlem gören Bitcoin yatırım ürünlerine (ETP’ler) yöneldiklerini gösteriyor.

Bitcoin ETP’lerinin BTC Eşdeğeri Karşılığı 196 Bin 824’e Çıktı

K33 Research’ün sağladığı son veriler, dünya çapında listelenen ETP’lerin BTC eşdeğeri karşılığının 16 Temmuz’a kadar olan dört haftalık zaman dilimi içinde 25 bin 202 BTC (757 milyon dolar) artışla 196 bin 824 BTC’ye yükseldiğini gösteriyor. K33 Research’ten Vetle Lunde’ye göre bu, ProShares’in Bitcoin vadeli ETF’sinin (BITO) ve diğer vadeli işlemler tabanlı ETF’lerin Ekim 2021’de piyasaya sürülmesinin ardından görülen girişleri geçerek ikinci en yüksek aylık net giriş oldu.

Şu anda Bitcoin vadeli ETF‘lerindeki BTC’lerin toplam eşdeğeri Haziran 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmış durumda.

ETP’ler, bir tür dayanak finansal varlığın değerini takip eden, geniş şekilde kote edilmiş yatırım ürünü kategorisidir. Borsa Yatırım Fonları (ETF’ler) ise ETP’lerin belirli bir alt kümesidir ve tipik olarak belirli bir tema dahilinde çeşitli finansal ürünlere dayalı olurlar.

SEC, uzun zamandır kripto para tabanlı ETF’lere yeşil ışık yakmama eğilimi gösterirken Avrupa’da bulunan pek çok ihraççı çok sayıda ETP’sini listeleterek işlemlere açtı.

BITO’da 4 Bin 425 BTC İle Rekor Kırıldı

Lunde ayrıca BITO‘nun Bitcoin eşdeğeri karşılığının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 425 BTC’ye ulaştığını belirtti. BITO, yatırımcılara düzenlenmiş ürün aracılığıyla Bitcoin bağlantılı getiriler sağlıyor ve 1 milyar doların üzerinde CME Bitcoin vadeli işlemlerini elinde tutuyor.

Lunde, yaptığı yoruma “BITO ani yükselişleri genellikle piyasanın zirveye yakın olduğu dönemlerde olma eğiliminde. BITO’nun genel BTC maruziyeti, piyasanın ilk kayda değer aralık kırılımını gördüğü Haziran 2022’den geçen haftaya kadar yapısal olarak sabit kaldı.” eklemesini yaptı.